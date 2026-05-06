«Дом без стресса». Четыре «секрета» архитектора Анны Ушаровой

Как сделать опыт строительства загородного дома позитивным и вдохновляющим? Какие условия надо соблюсти, чтобы процесс был прозрачным, управляемым и с предсказуемым результатом? Как реально можно сэкономить время, деньги и ресурсы на строительстве без потери качества? Ответы на эти вопросы знает архитектор Анна Ушарова – своими профессиональными «секретами» она поделилась с читателями нашего издания.

«Не просто дом, образ жизни»

Как отмечает Анна Ушарова, довольно часто люди, которые строят свой первый дом, на самом деле не до конца понимают специфику загородной жизни. Поэтому работа с заказчиком начинается даже не с проекта, а с подробного обсуждения потребностей, привычек, предпочтений всех членов семьи, возможных сценариев: как они будут пользоваться домом, где проводить время, какие зоны должны быть общими, а какие – приватными.

– Досконально понимая образ жизни заказчиков, я могу подсказать, как лучше спланировать дом и другие строения на участке именно для них, чтобы функционально они были наиболее эффективными и удобными для жизни. Бывает так, что люди тратят немалые средства на «дом мечты», а в итоге получают совсем не то, что ожидали. Чтобы избежать разочарований, я ещё на этапе обсуждения техзадания помогаю заказчику принимать стратегически важные решения, от которых зависит конечный результат.

Проектирование и строительство – сложный процесс с участием многих исполнителей. Для того, чтобы он был выстроен организационно и технологически правильно и при этом комфортно для заказчика, последнему нужен «проводник», которому он доверяет и который отстаивает его интересы на всех этапах. Как архитектор, я первая соприкасаюсь с заказчиками в этом процессе и доношу до них все тонкости этапов и взаимодействий, аргументирую свои рекомендации материалов, технологий, специалистов и т.д. Когда заказчики видят, что всё под контролем, что я на их стороне, они понимают, что можно расслабиться, и сложный для них процесс строительства становится понятным и прозрачным.

«Чем круче рельеф, тем интереснее проект»

Один из самых важных моментов при разработке планировочного решения – посадка дома на участке, подчёркивает Анна. Особенно это актуально в нашем регионе, где практически нет ровных земельных участков.

– Правильное решение позволяет избежать ошибок, от которых зависят дальнейшие затраты на строительство и комфорт проживания. Понятно, что чем круче рельеф, тем проект будет дороже, но при этом – и интереснее. Конечно, такой вариант подходит не всем, поэтому я могу дать заказчику предварительную консультацию ещё на этапе выбора земли под строительство. При этом я всегда убеждаю людей не исправлять, не выравнивать участок: профессиональные знания и компетенции позволяют мне мастерски работать со сложным рельефом. Уверена, что в него всегда можно грамотно вписать все объекты загородной усадьбы, продумав их комфортное размещение и удобную логистику.

«Комфорт без «лишних» метров»

Важный принцип, которого придерживается Анна Ушарова при планировании помещений, – площадь дома должна быть не формальной, а функциональной.

– Зачем платить за метры, которые не приносят пользы? Для меня лишними «квадратами» всегда были коридоры. А в отношении площадей самих помещений я ориентируюсь на заказчика: для кого-то небольшая комната может быть 12 кв. м, а для кого-то – 20 кв. м. Я обязательно проговариваю, что будет располагаться в каждом помещении. Когда все функциональные зоны продуманы, даже на небольшой площади для всего найдётся место.

Кроме того, при планировании большое значение имеет конструктив дома, расположение несущих стен. Это решается на этапе эскиза и напрямую влияет на экономику строительства. Каждая лишняя несущая стена и дополнительный фундамент под ней – это всегда большое удорожание. Моя работа даже на этапе эскиза идёт параллельно с конструктором – особенно, если в проекте предполагаются нестандартные решения. Это позволяет до минимума снизить риски при реализации проекта.

«Авторский надзор – гарантия от ошибок»

Ещё один важный аспект, на который обращает внимание Анна, – оптимизация расходов при строительстве. По её убеждению, самый оптимальный вариант – грамотный проект, а также возможность взаимозаменяемости разных фасадных материалов с одинаковой текстурой. Например, облицовочный кирпич можно заменить на плитку под кирпич. В разных материалах можно рассматривать фактуры и под бетон, и под текстуры дерева.

– А вот на чем нельзя экономить, так это на качестве окон, особенно если проект с панорамным остеклением, а также на специалистах, которые занимаются их установкой. Также нельзя экономить на квалифицированных строительных подрядчиках, которые должны качественно реализовать проектные решения. Я могу рекомендовать заказчику проверенные компании, с которыми уже работала или у которых хорошая репутация на рынке. Как правило, с теми кого, я рекомендую, не возникает ситуаций, связанных с недобросовестностью подрядчиков.

Нельзя экономить и на авторском надзоре, потому что архитектор как никто видит целиком всю картину и понимает последствия экономии, изменений и ошибочных решений. Кроме того, авторское сопровождение позволяет адаптировать проект к реальным условиям стройки без потери заложенных решений и без переделок. Иначе архитектурная идея и функциональность проекта могут остаться только на бумаге.

Анна Ушарова – член Союза архитекторов России.

Опыт работы архитектором в проектных компаниях и проектном институте более 20 лет.

Частная практика – последние 8 лет.

За это время создала около 60 проектов: архитектурных, ландшафтных, дизайнерских

Является девятикратным призером профессиональных конкурсов за период с 2019-го по 2025 год.

