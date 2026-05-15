Новаторы иркутской офтальмологии. Антон Гарбарчук, «Центр зрения», – о команде, инновациях и вере в успех

Иркутский филиал сети офтальмологических клиник «Центр зрения» отмечает десятилетие. Его становление генеральный директор сети клиник и оптик «Центр зрения» и оптики Ocularia Антон Гарбарчук сравнивает с развитием десятилетнего ребёнка: ещё не совсем взрослый, но уже достаточно самостоятельный. Как филиал будет развиваться дальше? С какими планами входит в новую десятилетку? На какие инновационные технологии делают ставку в медицинском учреждении? И почему рекомендуют не откладывать лечение глаз до лучших времён? Об этом Антон рассказал в эксклюзивном интервью нашему изданию.

«Люди – наша главная ценность»

Антон, иркутскому филиалу «Центра зрения» исполняется десять лет. Как охарактеризуете это десятилетие?

– Это был период, когда мы рисковали, боролись с трудностями, преодолевали последствия кризисов, валютных скачков, искали решения по импортозамещению. Иркутский филиал – наш первый «бизнес-ребёнок». И если уместно провести такую аналогию, то я сравнил бы его с моим средним сыном, которому в мае тоже исполняется десять: ещё не совсем взрослый, но уже достаточно самостоятельный.

Сейчас иркутский филиал – самый крупный в сети офтальмологических клиник «Центр зрения». В его состав входит клиника для взрослых пациентов, детская клиника, оптика. Это около двухсот сотрудников и несколько тысяч квадратных метров площади на ул. Ядринцева, 92.

Что вы считаете главным в своем деле? От чего, на ваш взгляд, критически зависит успех или неуспех медицинского бизнеса?

– Здесь есть несколько компонентов. С одной стороны, как медицинская организация, мы обязаны соответствовать всем законодательным и санитарно-эпидемиологическим нормам, с другой – должны иметь в своём арсенале современное оборудование для диагностики, лечения и профилактики глазных заболеваний.

Но всё это не может работать без людей. И люди, их компетенции должны быть во главе этого треугольника. Признанные врачи-офтальмологи с богатым опытом и международной практикой, квалифицированный персонал, способный создать заботливую атмосферу вокруг каждого пациента, – особая ценность нашей компании.

Без команды мы бы ничего не достигли. Кстати, многие коллеги работают в «Центре зрения» с самого первого дня.

Как вам удалось собрать и удержать такой коллектив?

Работа с командой – пожалуй, одна из самых непростых задач. Надо уметь сплотить людей, разных по возрасту, воспитанию, взглядам на жизнь, но похожих в стремлении приносить пользу обществу. Нам это удалось, потому что в бизнесе мы всегда ставили на первое место не деньги, а человека: пациента и его здоровье, сотрудника компании и его потребности, развитие, благополучие. Это то, что сегодня называют «человекоцентричный подход к управлению и корпоративной культуре». Его сейчас активно внедряют в здравоохранении. И мы, хотя и работали всегда в такой парадигме, тоже многое меняем в отношениях с коллективом.

Поделитесь подробностями?

– Мы провели глобальный мониторинг среди сотрудников: чего не хватает в работе компании, что нужно изменить, что улучшить. Это очень важно: если не общаться с командой, невозможно доподлинно понимать, что на самом деле происходит. Опрос – а он был анонимным – показал, что удовлетворённость людей работой в «Центре зрения» составляет 92%.

Федеральный ментор, которого мы привлекли к сотрудничеству, отметил, что в своей практике он впервые столкнулся с таким высоким показателем. Опрос показал и некоторые узкие места, например, мы выяснили, что есть пробелы в коммуникациях и вопросах менеджмента. Когда компания начинает резко расти, выстраивать все процессы сразу так, как хотелось бы, получается не всегда. Кроме того, оказалось, что даже при такой высокой лояльности, далеко не все сотрудники готовы развиваться и двигаться вперёд вместе с компанией.

Каким стал итог этой работы?

– Мы проанализировали полученные данные, создали группу амбассадоров «Центра зрения», в которую вошли не только топ-менеджеры и ведущие специалисты, но и все желающие сотрудники, и вместе создали новые видение, миссию и кодекс чести компании, которые показывают, к чему мы стремимся на новом этапе развития «Центра зрения».

«Лучшее время всегда – здесь и сейчас»

Рынок частной медицины переживает турбулентность. С одной стороны, спрос рос все последние годы. С другой – многие эксперты сейчас говорят о «потребительской зиме». Рынок достиг потолка? Вы ощущаете это на своём бизнесе?

– Статистика, действительно, показывает, что люди стали экономить, мы это видим по темпам розничной торговли и другим сферам. Наш бизнес не исключение из этого общего тренда.

Другое дело, что у нас есть направления, по которым откладывать лечение просто нельзя. Например, если перенести операцию по поводу катаракты, человек просто ослепнет.

Для операций по лазерной коррекции зрения – чтобы избавиться от контактных линз или очков – сроки не имеют такого критического значения, но и их нужно делать до определённого возраста – как правило, до 45 лет. Потом организму будет значительно труднее восстанавливаться.

В целом, любое решение проблем со зрением – это шаг к повышению качества жизни, и откладывать его не стоит. Наш опыт показывает, что ждать вообще не надо никогда. Если есть желание улучшать своё здоровье, надо двигаться в этом направлении, а не жить в ожидании лучшего или более подходящего времени.

По вашему мнению, как много людей сейчас откладывают решение офтальмологических проблем в силу разных причин?

– Однозначно сказать сложно, но, думаю, примерно 20-30% потенциальных пациентов чего-то ждут. У меня в этой связи возникает другой вопрос: почему мы экономим на своём здоровье? Это же наш главный ресурс, благодаря которому мы работаем, чего-то добиваемся, достигаем. И у нас должно быть всё хорошо не только со зрением, но и с общим состоянием здоровья: качеством сна, стрессоустойчивостью и т.д.

А если человек реально ограничен финансово, а лечение необходимо сейчас, предлагаете ли вы какие-то решения?

– Конечно. У нас есть различные финансовые инструменты, которые помогают снизить финансовую нагрузку при оплате высокотехнологичных услуг клиники. Также есть специальные условия для пенсионеров и льготных категорий граждан.

Кроме того, отмечу, что ценообразование в «Центре зрения» очень отличается от московского или европейского. Например, операция по инновационной технологии лазерной коррекции зрения Smile Pro у нас стоит практически в два раза меньше, чем в столице. А в Германии такая процедура вообще обойдется в три тысячи евро на один глаз!

Технологичность и новое оборудование – это то, на чём ваша компания, похоже, не экономит, даже во времена высоких процентных ставок. Почему считаете важным делать это тогда, когда другие сокращают инвестиции, ставят обновление на паузу?

– Наше кредо – всегда двигаться вперёд. Если ты стоишь на месте, ты двигаешься назад. Кроме того, мы убеждены, что лучшего времени для технологического обновления не будет – оно здесь и сейчас. И пока другие компании думают, останавливаются испытывают страх, мы считаем, что это – время возможностей и, несмотря на трудности, инвестируем. Конечно, экономика имеет огромное значение, но многое зависит и от мышления, от уверенности в том, что всё получится.

Мы приобрели лазер для коррекции зрения Smile Pro компании Carl Zeiss в 2025 году – практически сразу после того, как в России было получено регистрационное удостоверение и сделана первая операция в Москве. Иркутская область стала пятым регионом в стране, где появилась эта технология, а иркутский филиал «Центра зрения» – наверное, одна офтальмологическая клиника в Сибири и на Дальнем Востоке, которая ею обладает. Поэтому то, что мы новаторы иркутской офтальмологии, – это не просто громкие слова, а факт. И наши пациенты знают, что они получают лечение на качественных новейших аппаратах.

«Пациенты видят Иркутск по-новому»

На какие направления вы планируете сделать фокус в ближайшем будущем? С какими планами – и выводами из прошлого десятилетия – входите в новую эпоху развития компании?

– Сейчас мы видим свою задачу в продвижении инновационной технологии лазерной коррекции зрения Smile Pro, вокруг которой пока ещё существуют различные мифы. К сожалению, этому способствуют компании, работающие на старом оборудовании, по старым технологиям.

Стараясь удержаться на рынке, они не только демпингуют цены, но и вводят в заблуждение пациентов. При этом базовая технология Smile в следующем году отметит двадцатилетие в России. Мы работаем по ней в Иркутске с 2018 года и выполнили более 8 тысяч операций.

Smile Pro – это новая эра в развитии лазерной рефракционной хирургии: операция на глаза стала менее инвазивной, скорость процедуры выросла в три раза, а искусственный интеллект сделал её более персонализированной.

В чём ещё вы видите преимущества клиники «Центр зрения»? За счет чего будете конкурировать с другими игроками – в том числе и федеральными, которые появляются на иркутском рынке частной медицины?

– Очень важным считаю тот факт, что мы, как региональная компания, платим налоги в местный бюджет и развиваем Иркутскую область. А налоги федеральных игроков – из Москвы или Санкт-Петербурга – туда же и уходят.

Лично я всегда стараюсь поддерживать местный бизнес, потому что мне не всё равно – здесь живёт и будет жить моя семья. Мы хотим, чтобы наши дети тоже здесь жили. Наша цель – сделать так, чтобы люди видели наш город красивым, не уезжали отсюда. И я думаю, что свой вклад, хоть и небольшой, мы в это дело вносим. Знаете, как приятно, когда люди после операции на глаза говорят, что по-новому увидели Иркутск!

