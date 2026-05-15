«Личный бренд – это не про деньги, а про доверие»

Имя Марии Гарбарчук – соосновательницы сети клиник «Центр зрения» и оптики Ocularia – в последнее время стойко ассоциируется с бизнес-проектом, которым она занимается вместе с супругом Антоном. По словам Марии, чуть больше двух лет назад она «вышла из тени мужа» и стала активно развивать свой личный бренд. «Теперь я могу однозначно порекомендовать всем предпринимателям – от мала до велика – заниматься этой деятельностью», – говорит Мария. В чем сила личного бренда? Как он влияет на развитие бизнеса? И зачем нужны мероприятия «не про деньги», а про доверие?

Рассказываю о себе – и «попутно» о своём бизнесе»

Мария, сегодня многие эксперты рекомендуют развивать личный бренд. На ваш взгляд, в чем ценность этого инструмента для предпринимателя?

– Личный бренд – это некая ниточка между покупателями, клиентами и собственниками или руководством компании. Ее невозможно взять и «нарисовать», потому что она создаётся на эмоциях. Зачастую ведь люди даже не знают, кто стоит за бизнесом, а это всегда интересно. И личный бренд, безусловно, очень помогает выстраивать доверительные отношения с клиентами.

Вам лично сложно было «открыться» большой незнакомой аудитории?

– Если честно – достаточно тяжело. Я долго была «в тени» мужа, не появлялась на публике как его деловой партнёр. Путь к развитию личного бренда был небыстрым. Но когда я начала, поняла: мне это нравится! У меня получается, и публика, зрители для меня – это вдохновение, эмоциональный заряд. А ещё я ощутила, что людям тоже нравится смотреть мой блог, потому что я делаю всё просто, естественно, без лишних выдумок. Всех подкупают открытость, личные истории, размышления о жизни.

А как ведение блога влияет на отношения в коллективе?

– Личный бренд очень важен для развития корпоративной культуры, потому что мои подписчики – это в том числе и наши сотрудники. Им тоже интересно знать, чем руководитель живёт и занимается, помимо бизнеса, чем увлекается, во что верит, какие испытывает трудности, например, в воспитании детей. Через свой блог я сближаюсь с сотрудниками: у нас бывают схожие жизненные ситуации, мы поддерживаем, обогащаем друг друга, заряжаем положительной энергией.

Многие предприниматели подходят к личному бренду более рационально: им важно, усиливает ли он узнаваемость компании, влияет ли на продажи. Каков ваш опыт?

– Однозначно могу сказать – да, влияет. Два с половиной года я веду свой блог, число подписчиков растёт, люди отмечают мои посты, комментируют. Естественно, мне захотелось конвертировать, и я решила для своей аудитории предоставить личную скидку на все услуги клиник «Центр зрения» и оптик «Центр зрения» и Ocularia. Мы каждый месяц подводим итоги по заявкам и покупкам, которые совершаются через привлечённых блогеров, и я в этом списке занимаю первое место.

Обогнали даже блогеров с большей, чем у вас, аудиторией?

– Да. Наверное, потому, что многие люди уже воспринимают блогерство исключительно как продажи и рекламу. Я же рассказываю о себе, о своей семье и уже «попутно» – о бизнесе. Подписчики это чувствуют и доверяют мне.

«Доверие невозможно купить за деньги»

Мария, вы регулярно – два раза в месяц – в выходные дни устраиваете оптические завтраки для всех желающих, причём на бесплатной основе. Зачем вам это?

– Меня многие об этом спрашивают. Да, это мероприятие не про продажи. Мне очень хочется, чтобы наш регион отличался от других именно оптической культурой. Чтобы жители Иркутска понимали: очки – это не только средство коррекции зрения или солнцезащитный аксессуар. Очки – это способ самовыражения, «ДНК» человека, которая может многое о нём рассказать. Очки могут подчёркивать достоинства, скрывать недостатки, придавать лицу новый облик и создавать разные настроения. И я счастлива, что практически все женщины уходят с оптических завтраков одухотворенные, с улыбкой и фразой: «А я и не знала, что мне идут такие очки».

«Центр зрения» отличается тем, что организует много мероприятий «не про бизнес», с социальной направленностью. В прошлом году, например, вы провели масштабный общегородской форум «ПРО зрение». Что значат такие события для компании?

– Выставку-форум «ПРО зрение» мы сделали для того, чтобы иркутяне обратили внимание на своё здоровье, потому что в силу загруженности, нехватки времени люди часто откладывают поход в медицинские учреждения, даже если у них есть проблемы со зрением. Мы предоставили людям возможность совершенно бесплатно проверить зрение и пообщаться с врачами, задать им волнующие вопросы, получить исчерпываю консультации узких специалистов. Очень важно, чтобы люди не запускали проблемы со зрением и не приходили к нам слишком поздно.

«ПРО зрение» будет ежегодным событием?

– Да, и каждый раз – особенным. Мы хотим, чтобы наш форум способствовал развитию осознанного отношения к здоровью, чтобы всё больше людей – и взрослых, и детей – могли уделить внимание своему зрению.

«Центр зрения» поддерживает и многие культурные события в городе. Одно из последних – выставка известного художника Зорикто Доржиева. Почему это для вас важно?

– Искусство – это особая тема. Как человек, который вырос в музыкальной семье, я пытаюсь донести до своих коллег и подписчиков, что когда мы соприкасаемся с искусством, то наполняемся, вдохновляемся, получаем новые ощущения, испытываем новые эмоции.

Мы также участвуем в творческих благотворительных проектах, в частности, благотворительном аукционе «Нота До», чтобы поддержать молодые дарования, помочь детям в приобретении музыкальных инструментов. Это очень важно, потому что мы понимаем, как сложно пробиться куда-то без помощи.

Да, эта наша деятельность – не про бизнес. Она – про доверие, которое невозможно купить за деньги. Про нашу любовь к землякам, к малой родине, про стремление делать как можно больше для её развития.

