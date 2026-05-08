«Любим Иркутск, строим масштабно». Татьяна Красноштанова, «ДомСтрой», – о ценности истории, смелых планах и знаковом проекте «1661»

ГК «ДомСтрой» уже десять лет удерживает позиции в топ-3 застройщиков региона*. «Строить масштабно – это наш стиль», – говорит генеральный директор компании Татьяна Красноштанова. Сбавлять обороты девелопер не намерен, и запуск нового – знакового для Иркутска – проекта «1661» в разгар рыночной неопределенности – лучшее тому подтверждение. Мы поговорили о том, почему смена привычного вектора – это не риск, а продуманный расчет, куда движется компания и как превратить историческую память в ликвидный актив.

Татьяна Красноштанова. Фото: А.Фёдорова

«В этом проекте сошлось всё»

Татьяна, рынок сегодня сложный, многие девелоперы ставят проекты на паузу, вывод новых – скорее точечный. Что сподвигло вас решиться на запуск жилого комплекса «1661» в столь нестабильное время? Это ставка на новые тренды или холодный расчет?

– Жилищное строительство, девелопмент в целом довольно сложная отрасль. Поэтому залог успеха любого застройщика, инвестора – точный расчет. И не важно, какое время – стабильное или не очень. Период строительства длинный, три-пять лет, многое может измениться. Важно понимать все возможные сценарии, тщательно просчитывать финмодель.

Могу с уверенностью сказать: «1661» – проект настолько продуманный и выверенный, что все риски – и для покупателей, и для нас, застройщика, сведены к минимуму. В этом жилом комплексе сошлось всё: концепция, локация, продукт, надежность застройщика.

Исторически компания «ДомСтрой» строила масштабные жилые комплексы с инфраструктурой преимущественно в Ленинском районе. И вдруг такая смена локации – ЖК в Октябрьском районе. С чем связан этот выбор? Вы идете за новой целевой аудиторией или это менее конкурентное поле?

– На самом деле это заблуждение, что мы строили только в Ленинском районе. Конечно, он для нас родной: там находится производственная база компании и первые проекты комплексного развития территории мы реализовали тоже там. Но география объектов «ДомСтрой» – гораздо шире.

За 20 с лишним лет мы построили более 500 тысяч кв. м жилья. Это свыше 15 жилых объектов на всей территории Иркутска: микрорайон «Современник» в Дзержинске, микрорайон «Союз», который мы осваивали вместе с коллегами-застройщиками, жилые комплексы в Первомайском, Юбилейном. В Октябрьском районе мы построили ЖК «Каскад» на Байкальской и ЖК на Лыткина, поэтому эта территория для нас не новая, но сейчас мы заходим на нее с большим опытом, со знанием дела и четким пониманием продукта.

Расскажите о новой локации поподробнее.

– Октябрьский район в рекламе не нуждается. Это практически центр города, и здесь есть вся необходимая инфраструктура. Например, вокруг нашего ЖК «1661» – а он строится на пересечении улиц Красноказачьей и 30-й дивизии – всё, что нужно современному человеку: детские сады, школы, в том числе частные, поликлиники, рестораны, кофейни, химчистки, магазины. Транспортная доступность, что немаловажно, тоже хорошая: рядом несколько остановок, ходят все виды транспорта.

При этом, несмотря на то, что Октябрьский район – это энергия, высокая деловая активность, на территории строительства «1661» время словно замедляется. Здесь очень тихо, светло и солнечно. Можно сказать, это камерная локация в центре города.

Какие новые инфраструктурные объекты для жителей планируете добавить вы?

– На первом этаже «1661» предусмотрено более 15 коммерческих помещений разной площади и функционального назначения. Например, есть коммерческое помещение под детский сад – думаю, это мечта любой мамы. Есть помещение под фитнес-студию – сегодня многие уделяют внимание своему здоровью, красоте. Мы проектируем пространство так, чтобы все привычные жизненные сценарии и потребности – от кофейни до магазина и аптеки – можно было реализовать в пределах пары минут на лифте.

«Будущий житель – во главе угла»

В одном из интервью вы признались, что только после рождения дочери, когда буквально на себе прочувствовали каждый подъем с коляской, вы по-настоящему поняли, что такое комфортная среда. Как этот личный опыт трансформируется в проект?

– Разрабатывая «1661», мы сразу решили: наш жилой комплекс должен быть клиентоцентричным. Поставили во главу угла будущего жителя, проанализировали, кто он, как он живет, что для него важно. Считаю, что комфорт – это главное для современного жилого проекта, а он – в мелочах, в нюансах.

Например, для молодой мамы важна безбарьерная среда. Или колясочная, где можно помыть колеса и оставить коляску на отдельном парковочном месте. В «1661» мы предусмотрели также просторную двухуровневую игровую внутри жилого комплекса. В морозы или непогоду можно провести время в ней. Это даст маме драгоценный ресурс – возможность выдохнуть, почитать книгу или просто переключиться, пока ребенок находится в безопасной и развивающей среде.

Чем порадует «1661» других жителей? Молодежь, пожилых людей?

– В зоне благоустройства мы предусмотрели тихие зоны для отдыха, чтения. Будут места для общения с соседями, друзьями – можно поговорить, поиграть в шахматы или карты. Обязательно оборудуем зону воркаута – чтобы жители, не покидая территорию жилого комплекса, могли бесплатно заниматься спортом на свежем воздухе.

Мы спроектировали по-настоящему комфортную среду для всех жителей «1661». Признаюсь: когда мы открыли продажи, я поняла, что сама хочу жить в нашем комплексе, так он мне нравится. Уже выбрала квартиру для своей семьи – жду, когда переедем и будем наслаждаться жизнью в «1661».

«Светло, тепло и много солнца»

«1661» – это проект бизнес-класса. Ваша команда привыкла строить в эконом-сегменте. Почему вы приняли решение сменить вектор? Что это для компании «ДомСтрой» – вызов или новая возможность?

– Со строительной точки зрения, большой разницы между классами «бизнес», «комфорт» или «эконом» нет. Себестоимость у всех ЖК плюс-минус одинаковая. Бетон, арматура, керамогранит, стекло, строительные работы – этот набор для всех един. А классность объекта повышается за счет добавления разных фишек.

У компании «ДомСтрой», действительно, есть специализация на эконом-жилье. С этого мы начинали – и я горжусь тем, что мы строим качественные и доступные жилые комплексы, которые радуют иркутян. Но у каждой локации, у каждого продукта – свой класс. Конечно, в Октябрьском районе напрашивался жилой комплекс более высокого уровня.

Для нас это не смена вектора, а естественное масштабирование компетенций. Последние 10 лет наша команда много училась и развивалась. Мы объехали всю страну, изучали опыт коллег, смотрели проекты крупных федеральных застройщиков, выезжали учиться за границу. Мы собрали все последние тенденции и тренды, увидели, какие решения действительно работают, а какие – ненужная «мишура». Все эти знания мы воплотили в проекте «1661».

Я рассматривала ваш проект – с высотками, стилобатом, фасадами под углом… Скажу честно: выглядит необычно для вашего портфолио. Что стало отправной точкой для этих идей?

– Одной из наших задач было сделать жилой комплекс интересным с архитектурной точки зрения – чтобы человеку не только жилось комфортно, но и было приятно находиться в атмосфере проекта, чтобы ЖК гармонично вписывался в сложившуюся застройку. Мне, например, как профессионалу не нравится, когда среди старых домов ставят «свечку» в стекле. Смотрится это неорганично, вызывает раздражение.

Удалось донести эту мысль до проектировщиков?

– Да, они прекрасно нас услышали и сделали интересную архитектуру, которая гармонично вписалась в контекст. Мы ушли от визуальной монотонности и монолитности: архитектура «1661» многослойна, её фасады хочется изучать, рассматривать детали. Мы используем большое количество различных материалов, в том числе натуральный камень. Например, стилобат будет отделан светлым песчаником. Он не боится времени – будет стареть благородно, сохраняя эстетику проекта на десятилетия.

Какими еще архитектурными решениями вы гордитесь?

– Одно из преимуществ нашего участка в том, что на нем очень светло, тепло, много солнца. Мы использовали это максимально – в «1661» нет темных квартир, ни одной. В проекте много остекления: панорамные окна, балконы, угловые окна, террасы. Это наполняет пространство воздухом и светом, свободой и легкостью.

«Строим весь проект сразу»

«1661» – это три больших высотки. Серьезный объем. Будете строить поочередно, чтобы снизить финансовую нагрузку на компанию, или запустите все объекты одновременно?

– Мы любим строить масштабно. Поэтому, несмотря на то, что «1661» – это три разных, абсолютно уникальных дома, возводить их будем одним этапом.

Но ведь это гораздо дороже, чем строить очередями.

– Да, дороже и сложнее. Но это принципиальное решение: покупатель должен заезжать в готовую экосистему, а не на стройплощадку. Так мы исключаем ситуацию, когда вид из окна или комфорт жителей меняются из-за запуска новых очередей. Хотим, чтобы и наши покупатели, и другие горожане видели «1661» весь, целиком – таким, каким мы его задумали.

Хочу спросить о финансовой доступности. Сегодня рынок ипотеки переживает трансформацию: семейная доступна ограниченному кругу, а ставки по рыночной всё еще высоки. Какие решения вы предлагаете, чтобы сделать покупку жилья в «1661» реальностью для клиентов?

– Мы предлагаем нашим клиентам различные виды ипотеки: комбо-ипотеку, траншевую – и, конечно, активно работаем с семейной ипотекой. Стоимость квартир в «1661» позволяет приобрести недвижимость и уложиться в лимит 6 миллионов по этой программе. Также мы активно используем беспроцентную рассрочку от застройщика на индивидуальных условиях с первоначальным взносом от 10% и сроком до окончания строительства**.

Как вы оцениваете платежеспособность иркутян? Готовы они вкладываться в недвижимость?

– Деньги у населения однозначно есть: мы это видим, в том числе по наличию средств на вкладах. Недвижимость для большинства людей остается самым понятным, надежным активом. Многие не ждут падения ставок или изменения цен, а выбирают ликвидный продукт здесь и сейчас.

«Идем за масштабом»

«ДомСтрой» работает на рынке больше 20 лет и стабильно входит в топ-3 застройщиков региона по объемам строительства*. С точки зрения развития компании проект «1661» – это смена курса, проба в новом формате или тактический ход?

– Не могу сказать, что это смена курса. Скорее, закономерное развитие компании. Мы всегда уделяли большое внимание земельному банку, он у нас довольно обширный. Есть участки в разных частях города, которые находятся в стадии проектирования, есть проекты, которые лежат в портфеле и ждут своего часа. «1661», например, мы проектировали более трех лет.

Какие у компании планы на будущее?

– Мы смотрим вперед с оптимизмом. Проектируем новые жилые комплексы, продолжаем текущие стройки – ни один проект не остановили. Сейчас у нас в работе, помимо «1661», жилой район «Мега», новая очередь микрорайона «Современник», первый Ленинский квартал, в планах – второй. Мы растем и увеличиваем объёмы. Это наш стиль – строить много и масштабно.

Разговаривая с разными девелоперами, я замечала, что цели у всех разные. Одни говорят, что хотят построить достойный жилой комплекс не хуже, чем в Москве. Другие мечтают создать дом, на который будет не стыдно смотреть и через 25–50 лет. Третьи хотят не только организовать «оазис комфорта» внутри своего ЖК, но и изменить к лучшему мир вокруг. Какая цель движет вами?

– Всё, что вы перечислили, важно для работы. Но главное для нас, повторюсь, масштаб, возможность влиять на облик и инфраструктуру города. Я, например, получаю невероятное удовольствие, когда езжу в соседние города и вижу масштабные микрорайоны: «Солнечный», «Академический» в Екатеринбурге, «Европейский берег» в Новосибирске, «СберСити» в Москве. Это проекты, которые вызывают впечатление «вау» – и мы равняемся на них. Наша цель – создавать именно такие «города в городе». Мы осознанно идем за масштабом.

www.1661-dom.ru

«1661»: история, нумерология и «неслучайные случайности»

Название жилого комплекса «1661» напрямую отсылает к истории: именно в этом году был основан Иркутский острог. Впрочем, как говорит Татьяна Красноштанова, запуск проекта в год 365-летия города – не маркетинговый ход, а приятное совпадение. Девелопер рассказала о «неслучайных случайностях», энергетике места и миссии «исконно иркутской компании».

О названии и «магии» чисел: «Название «1661» для нового проекта мы выбрали еще несколько лет назад. Таким способом решили напомнить иркутянам, в каком прекрасном месте с богатейшей историей они живут. Запуск проекта откладывался, и в итоге мы открыли продажи в 2026 году, когда Иркутск празднует 365-летие. Старт проекта в юбилейный год – это очень важное и ценное для нас совпадение, неслучайная случайность. И не единственная!

Недавно, например, один клиент поделился, что выбрал квартиру в нашем жилом комплексе, потому что с нумерологической точки зрения название «1661» имеет сильную энергетику. Комбинация этих цифр, зеркальность, означает, что людей в этом месте ждет спокойная, счастливая семейная жизнь и материальное благополучие».

О миссии и амбициях: «Иногда нас спрашивают: не слишком ли амбициозно называть проект «1661», связывать современный жилой комплекс с историей основания Иркутска? Но для нас это в первую очередь отражение миссии компании «ДомСтрой» – исконно иркутской, семейной. Здесь, в Иркутске, мы строим не только жилье, но и школы, садики, дороги. Нижнюю Набережную, где находится памятник первопроходцам, – совсем рядом с местом, где стоял Иркутский острог, – тоже построила наша компания.

Выбирая название «1661», мы ставили задачу не просто создать новый жилой комплекс, а рассказать людям об Иркутске. Даже год основания города, как оказалось, помнят не все. Нам важно, чтобы горожане, независимо от того, будут они жить в нашем ЖК или нет, знали богатейшую историю Иркутска, гордились им, его культурой. Я не считаю, что это «слишком амбициозно». Нет, это нам по силам!»



** Не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). ООО «СЗ «ДС Девелопмент» (ИНН: 3849096280) информирует о возможности приобретения строящегося жилья в беспроцентную рассрочку сроком на один год или до окончания строительства при условии первоначального взноса от 10% и соблюдении иных условий, которые могут быть изменены. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробные условия (включая точный срок рассрочки, размер первоначального взноса, порядок и график платежей) узнавайте в отделе продаж по телефону +7 (3952) 73-33-33. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рекомендуется перед принятием решения ознакомиться с проектной декларацией и условиями договора участия в долевом строительстве в полном объеме.

Застройщик ООО «СЗ «ДС Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. * По данным Единого реестра застройщиков https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/irkutskaya-oblast ).** Не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). ООО «СЗ «ДС Девелопмент» (ИНН: 3849096280) информирует о возможности приобретения строящегося жилья в беспроцентную рассрочку сроком на один год или до окончания строительства при условии первоначального взноса от 10% и соблюдении иных условий, которые могут быть изменены. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробные условия (включая точный срок рассрочки, размер первоначального взноса, порядок и график платежей) узнавайте в отделе продаж по телефону +7 (3952) 73-33-33. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рекомендуется перед принятием решения ознакомиться с проектной декларацией и условиями договора участия в долевом строительстве в полном объеме.Застройщик ООО «СЗ «ДС Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Реклама. ООО «СЗ «ДС Девелопмент».erid:2Vfnxvt96iv