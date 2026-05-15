Новое зрение – за 8 секунд. Эксперт – о лазерной коррекции по технологии Smile Pro

С каждым годом близоруких людей становится всё больше: ученые утверждают, что к 2050 году половина населения нашей планеты будет иметь миопию. Но и технический прогресс тоже не стоит на месте: хирургические методы лазерной коррекции зрения разрабатываются уже в течение 30 лет. Какие современные технологии позволяют решить проблему близорукости жителям Иркутской области? Рефракционный хирург «Центра зрения», доктор медицинских наук, врач-офтальмолог высшей категории, заслуженный врач РФ Олеся Писаревская ответила на вопросы Газеты Дело.

1. Какие технологии используют в Иркутске для лечения близорукости?

– В 2007 году немецкая компания Carl Zeiss запатентовала технологию лазерной коррекции зрения Smile, которая до сих пор считается одной из лучших в мире. Да, аналоги есть, но они не смогли превзойти Smile по своим результатам и признанию у врачей и пациентов. Технология позволяет проводить коррекцию миопии от минус 0,5 до минус 10 диоптрий, а также астигматизма до минус 5 диоптрий, и мне посчастливилось быть первой, кто освоил данную технологию и начал активно применять в Иркутской области. Следующим шагом в эволюции лазерной коррекции близорукости стала версия Smile Pro: в России она применяется с 2024 года и практически сразу же появилась в нашем «Центре зрения».

2. Расскажите про ключевые преимущества Smile Pro для пациентов.

– Во-первых, это скорость операции. Всего пару лет назад лазерный этап длился около 30 секунд, а сейчас занимает всего 8 секунд на один глаз! Это минимизирует стресс как для глаза, так и для общего психологического состояния пациента.

Во-вторых, воздействие лазера на глаз стало более щадящим и безболезненным, что снижает сроки периода восстановления.

Третье преимущество – персонализация операции за счёт искусственного интеллекта, который учитывает индивидуальные особенности анатомии каждого пациента и повышает точность коррекции.

Кроме того, само оборудование, на котором выполняется операция, стало более эргономичным, что позволяет пациенту чувствовать себя более комфортно во время процедуры.

3. В каком возрасте лучше делать операцию по лазерной коррекции близорукости?

– Возраст, в принципе, не имеет определяющего значения. Но здесь важно, чтобы близорукость у пациентов от 18 лет была стабильная. Поэтому мы рекомендуем молодым людям, которые планируют в будущем делать операцию, систематически наблюдаться в клинике, чтобы у нас были документальные данные о стабильности близорукости в течение года.

Рефракционная операция по технологии Smile Pro проводится людям в возрасте и 40+, но в этом случае с каждым пациентом очень подробно обсуждается его образ жизни: вид деятельности, хобби, как он видит свою жизнь в будущем и что хочет получить от операции.

4. Какие есть противопоказания к лазерной коррекции?

– В настоящее время – это гиперметропия и высокие цифры смешанного астигматизма. К относительным противопоказаниям относятся любые воспалительные заболевания глаз: в этих случаях мы первым этапом проводим противовоспалительное лечение, только потом – лазерную коррекцию зрения! Прогрессирование миопии в любом возрасте является временным ограничением, до полной ее стабилизации. Причём если несколько лет назад считалось, что близорукость прогрессирует до 18-20 лет, то сейчас к нам приходят 30-45-летние люди, у которых наблюдается прогрессия.

Дистрофии роговицы, грубые рубцы, кератоконус любой стадии являются абсолютными противопоказаниями и требуют наблюдательной тактики, а также поддерживающей терапии.

5. Есть ли какие-то обязательные процедуры перед операцией?

– Все наши пациенты перед лазерной коррекцией обязательно проходят полное диагностическое обследование в ходе которого выявляются все особенности состояния органа зрения и только после этого принимается решение о возможности проведения оперативного лечения.

