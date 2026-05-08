«Восход 03» – это история о том, как проявляться в мире, оставаясь собой». Алёна Усова, SistersModels, приоткрывает секреты модного события, которого ждет город

30 мая в Иркутске состоится показ-перфоманс «Восход 03» – ежегодное событие школы и агентства SistersModels*, которое проводится совместно с брендинговым агентством «Но.Дизайн». В этом году для проекта выбрана нетривиальная площадка – шоу-рум автохолдинга «Первая Автоколонна», партнера показа. Впрочем, выбор идеально укладывается в концепцию шоу – смелость быть собой и выбирать свой путь. Чем «Восход» отличается от классического модного показа? Какие смыслы закладывают в идею шоу его организаторы? Что увидят зрители? Об этом мы спросили Алёну Усову, основателя школы и агентства SistersModels.

Алёна, о чём «Восход 03» в этом году?

– «Восход» – это не классический модный показ, это всегда история про человека и его изменения в разные периоды жизни. В этом году мы говорим о человеке будущего – о том, кто чувствует себя, понимает, куда он идет, и умеет формировать пространство вокруг себя. Это про внутреннюю опору, честность с собой и способность проявляться в мире.

Какую роль в проекте играет агентство «Но.Дизайн»?

– «Но.Дизайн», его основатели Настя Шипилова и Игорь Малкин, – наши партнеры по смыслу и визуальному языку проекта. Вместе мы делаем уже третий «Восход», выстраиваем не только форму, но и идею события. Неудивительно, что мероприятие уже стало брендом.

Вы сказали, что ваше мероприятие отличается от классического модного показа. Чем именно?

– По замыслу режиссера Любови Дорочинской модельный показ выстроен как перфоманс с эффектом полного погружения. Событие будет развиваться через последовательность состояний, эмоций, через которые проходят и модели, и зрители.

Начало – это ощущение давления внешнего мира, где голос человека почти не слышен. Дальше возникают сцены, в которых человек сталкивается с оценкой, рамками, какими-то стандартами или ожиданиями. И внутри этого напряжения происходит переход к принятию себя, к праву быть разным. Кульминацией станет выход моделей нашего агентства и модный показ молодых российских дизайнеров, чьи коллекции и акценты станут частью общего высказывания.

Можете раскрыть, кого в этом году увидят на подиуме зрители?

– На «Восходе 03» будет 170 моделей агентства SistersModels – и с международным опытом, и яркие новые лица разного возраста. Среди них – Полина Романова, которая прямо сейчас работает в Барселоне. Никита Волокитин, в этом году получивший контракты в Корее и Японии. И другие модели, участники российских и международных показов.

Но «Восход» – это и про живую красоту и неожиданные сочетания. На сцену выходят не те, кто подходит под стандарт, а те, кто цепляет взгляд и внимание. Поэтому рядом с опытными моделями зрители увидят дебютантов, для которых это станет первым серьезным опытом. Самому юному участнику – 5 лет, самой взрослой участнице – 75. В этом философия агентства SistersModels – видеть в человеке больше, чем внешность, и раскрывать его силу и красоту.

Почему в качестве площадки был выбран шоурум автохолдинга?

– Это пространство даёт возможность мыслить шире, чем стандартная площадка для показа. Нам важно было место, в котором можно развернуть идею в объёме, а не в одной плоскости.

Шоу-рум «Первой Автоколонны» позволяет работать с масштабом – выстраивать длинную перспективу, держать внимание зрителя на расстоянии, создавать многослойную картину, где одновременно происходят разные действия. Здесь нет стен и соответственно нет ограничений. Такая атмосфера подходит нам как нельзя лучше.

* Зарегистрированная торговая марка № 1207285

Модельный показ-перфоманс ВОСХОД 03

30 мая 2026 | 18:00–20:00

«Первая Автоколонна», Иркутск, ул. Ширямова, 32

Дресс-код для гостей: черный

«Восход» – событие вне стандартов

Дмитрий Сыровой, «Первая Автоколонна», – о выходе за границы привычного

«Первая Автоколонна» – крупный игрок на автомобильном рынке Иркутска. Почему холдинг решил выйти за границы привычной среды и поддержать модное событие «Восход»? Как гармонично вписать шоу в атмосферу автосалона? И как переформатировать внутренние процессы, чтобы работа не останавливалась ни на минуту – об этом рассказал Дмитрий Сыровой, директор дилерских центров HAVAL, GEELY, CHERY, Omoda, Jaecoo холдинга «Первая автоколонна».

– Изредка встряхнуть мерный ход жизни автохолдинга и посмотреть на себя под другим углом полезно. И под этим углом становится очевидно, что наше здание шоурума на Ширямова, 32 похоже на огромный экспохолл, которому сложно найти аналог в городе. Вместимость залов до 2000 человек, огромная парковка, переговорные пространства, высокие потолки, зоны отдыха с кофе – тут гостеприимно, светло и интересно, – поясняет Дмитрий Сыровой. – Мы даже обсуждали, какие мероприятия могли бы быть тут проводиться, и у нас возникла идея: «Как шоу «Восход» в прошлом году».

К тому же, считает Дмитрий, мероприятие в привычной, стандартной обстановке – это одно. А шоу посреди автомобильного шоурума позволяет почувствовать пульс города.

– «Восход» стал событием вне стандартов. Хочется верить, что мы такие же, – говорит он. – Поэтому мы решили стать не просто партнером, а предоставить площадку.

Чтобы отвечать столь нестандартной задаче, площадку необходимо будет переформатировать. Из шоу-румов здания на Ширямова, 32 вывезут все автомобили Tenet, Geely, Haval, Belgee, Omoda, Jaecoo, чтобы освободить пространство. Общими усилиями – организаторов показа «Восход 03» и «Первой автоколонны» – за сутки будут выстроены сцена, подиум, конструктив для оформления.

– Но ведь и цель мероприятия не просто развлечь, а сломать шаблоны восприятия, – замечает Дмитрий Сыровой.

Вместе с тем работа компании не может остановиться ни на минуту: сюда приезжают клиенты со всей области. Поэтому, по словам Дмитрия, коллектив «Первой автоколонны» сейчас определяет, как переформатировать внутренние процессы, чтобы все подразделения продолжали работать: сервис обслуживал авто, все автобренды сохранили доступ к автомобилям.

– Даже если покупатель приедет к нам за машиной к началу шоу, он все равно должен иметь возможность ее купить. 200 человек сотрудников построят свою работу так, чтобы 30 мая автохолдинг не потерял ни одной записи, – обещает директор дилерских центров.

По его словам, и клиентам центров, и зрителям, которые придут на шоу, автохолдинг по всем правила гостеприимства даст возможность почувствовать себя желанными гостями.

– Мы уже включились в работу и рады помочь организаторам создать событие, о котором иркутяне будут вспоминать долго и радоваться, что успели купить билет и увидеть все своими глазами, – заверяет Дмитрий Сыровой.

«Мы увидели в «Восходе» манифест поколения»

Ольга Иванова, «Камертон», – о едином культурном коде моды и архитектуры

Рынок загородной недвижимости и модное событие «Восход», на первый взгляд, это разные миры. Однако руководитель компании «Олива Девелопмент» Ольга Иванова посчитала иначе. О том, что общего между модой и архитектурой и почему было принято решение поддержать проект, она рассказала нашему изданию.

«Наши проекты об одном – умении создавать свою систему»

– Мода и архитектура – это языки, на которых человек говорит о своей идентичности. «Восход» – не про одежду, а про смелость выбора, про отказ от унификации, про умение выстраивать свой стиль вопреки шаблонам, – убеждена Ольга Иванова. – «Камертон» – про то же самое: выбор загородного дома сегодня – это не квадратные метры, а экзистенциальный жест. Человек говорит: «Я отвечаю за своё пространство, я сам определяю ритм своей жизни, я не встраиваюсь в систему – я создаю свою».

Именно этот культурный код – свобода через осознанность – и стал решающим фактором для поддержки фестиваля. Мы увидели в «Восходе» не событие индустрии, а манифест поколения, которое строит свою реальность с нуля.

«Важно сохранять фокус на значимом»

Тема мероприятия этого года – «Человек будущего». Организаторы видят его как личность, способную адаптироваться к любым внешним вызовам. А какой смысл вкладываете в это понятие вы?

– Человек будущего – это человек, который умеет управлять своим вниманием. В эпоху информационного цунами, клипового мышления и перманентной тревожности главный ресурс – не деньги и не время, а способность сохранять фокус на значимом. Именно эту способность, на мой взгляд, и тренирует качественная среда.

Создавая «Камертон», мы не просто строили дома. Мы проектировали среду с пониженной энтропией: минимум внешних раздражителей (шум трассы, хаотичная застройка, визуальный мусор), максимум контакта с природой и прозрачных социальных договоренностей (управляющая компания, регламенты, сообщество). Это пространство, где человеку не нужно ежесекундно «тушить пожары» – он может переключиться с режима выживания на режим развития.

Поэтому для меня Человек будущего – это не супергерой. Это тот, кто осознанно сокращает число ненужных выборов, чтобы направить энергию на творчество, семью, самореализацию. А задача девелопера – дать ему такую возможность.

«Будущее – в синтезе технологий и среды»

– А какое будущее у загородной жизни? Это смарт-технологии или принципиально новая среда для жизни?

– Будущее – в их синтезе. Смарт-технологии без среды – это холодный функционализм. Среда без технологий – это архаика.

Мы позиционируем «Камертон» как умный поселок, но «умный» не в смысле «напичканный гаджетами». Умный – значит адаптивный. Инфраструктура (от управления энергопотреблением до системы безопасности и климата) становится продолжением нервной системы человека: она предвосхищает его потребности, снижает когнитивную нагрузку, освобождает внимание. Именно в этом сплаве продуманной физической среды и бесшовных технологий рождается новая антропологическая реальность – пространство, где человек перестаёт быть обслуживающим персоналом своего дома и наконец становится его хозяином.

