Здоровье и естественность. Главные бьюти-тренды 2026 года

Как меняется в последнее время рынок красоты, какие тренды влияют на технологии в сфере косметологии, что характерно для сферы парикмахерских услуг и какие инновационные препараты для ухода за волосами появились сейчас на рынке? Экспертным мнением по этим и другим актуальным вопросам бьюти-индустрии с читателями Газеты Дело поделились ведущие специалисты сети салонов красоты «АРТ».

Сервис полного цикла: опыт на основе 29-летней практики

Елена Геевская, основатель и владелец бьюти-холдинга «АРТ»

– За последние годы рынок красоты претерпел поистине фундаментальные изменения, и в основе этой трансформации лежит эволюция потребительских предпочтений.

Современный темп жизни превратил свободное время в один из самых дефицитных ресурсов, и поэтому сегодня среди клиентов бьюти-сферы на пике популярности находится концепция «Всё в одном месте». Люди, особенно ведущие насыщенный деловой образ жизни, всё чаще предпочитают посвятить один день комплексному преображению, получая весь спектр услуг в рамках одного визита. Такой подход не только экономит время, но и дарит клиенту возможность увидеть целостную картину своего образа – от работы косметолога и стилиста до маникюра – что создаёт для него психологический комфорт.

29-летний опыт работы бьюти-холдинга «АРТ», подкреплённый системным наблюдением и глубоким анализом клиентских предпочтений (трендвотчингом), позволяет нам не просто следовать за рыночными веяниями, а предвидеть их, превращая в решения для совершенствования бизнес-процессов. Сеть наших салонов красоты стала одной из первых в Иркутске, кто уловил этот глобальный тренд и с самого момента основания предложил гостям сервис полного цикла. В атмосфере уюта и профессионализма наши мастера создают для клиента завершённый образ, работая как с женской, так и с мужской аудиторией.

Растущий спрос на качественный и эффективный уход среди мужчин – тоже один из самых ярких трендов последних лет. Бьюти-холдинг «АРТ» чутко реагирует на этот запрос, расширяя спектр предложений: помимо классических услуг, таких как стрижки, моделирование бороды и камуфляж седины, мы разрабатываем комплексные пакетные программы. Они включают в себя всё необходимое для современного мужчины: от расслабляющего массажа и ухода за кожей лица до безупречного ногтевого сервиса.

Ещё один важный вектор развития потребительского спроса – внимание клиентов к экспертности мастеров. Ответом на этот запрос стало наше ноу-хау – презентация новых технологий и методик по всем направлениям нашей работы, с которыми в рамках Дней клиента выступают ведущие специалисты салонов красоты «АРТ». Это не просто демонстрация услуг, а живой диалог с гостями, который укрепляет доверие к бренду «АРТ».

Мы постоянно развиваем новые креативные форматы нашей работы, открыли творческое пространство для проведения мастер-классов и презентаций, которые проводят как мастера, приглашённые из других городов, так и сотрудники нашей сети. Всё это подтверждает наш статус законодателей качества на региональном рынке красоты.

Косметология: «Здоровая кожа, а не быстрый вау-эффект»

Основная тенденция в сегодняшней косметологии, отмечает врач-косметолог Елена Киссель, направлена именно на улучшение качества и здоровья кожи пациента.

– Естественность – основной запрос наших клиентов, который меняет подходы в эстетической косметологии: сейчас в приоритете профилактика и здоровье кожи, а не быстрый «вау-эффект». Этот тренд относится как к инъекционным, так и к аппаратным методикам.

В последние годы разрабатываются новые технологии производства инъекционных препаратов, они стали более сложными и комбинированными по составу. В них включена не только гиалуроновая кислота, но и различные ингредиенты – витамины, аминокислоты, полинуклеатиды, сигнальные белки, пептиды. Такие инъекции работают на клеточном уровне, стимулируя выработку собственного коллагена, а не просто заполняя морщины.

На оздоровление на клеточном уровне, а не на чрезмерную коррекцию лица, направлены и современные аппаратные методики. Они отличаются более мягким воздействием на ткани и меньшим периодом реабилитации пациента. В салонах красоты «АРТ» представлен большой выбор современных, сертифицированных аппаратов для коррекции несовершенств кожи (морщины, пигментные пятна, тусклый цвет лица, расширенные поры, акне, розацеа, нежелательные волосы).

В работе мы придерживаемся комплексного подхода и системной стратегии, которые объединяют консультацию, домашний уход, аппаратные и инъекционные методы. Для достижения долгосрочного, естественного результата используем технологии последнего поколения, индивидуальный подход к выбору препаратов и процедур, учитываем уникальные особенности каждого нашего клиента.

Нанонапыление: «Натуральное лицо, а не нарисованное»

Визажист-стилист, мастер по перманентному макияжу Яна Гуличева сделала обзор нового направления косметологии – нанонапыления, которое позволяет женщине выглядеть более натурально, чем перманентный макияж.

– Среди ключевых особенностей нанонапыления: малая травматичность и более быстрое заживление. Метод создает эффект мягкой растушевки или теней, благодаря чему брови выглядят не как нарисованные, а как естественные. При этом существуют разные технологии, которые позволяют решать разные запросы клиентов: от создания максимальной естественности до эффекта густо накрашенных бровей.

Разные техники применяются и для оформления глаз. Например, особой популярностью пользуется межресничное напыление, которое создаёт эффект густоты ресниц: глаза не выглядят накрашенными, но при этом взгляд становится более выразительным. Кроме этого, с помощью технологии нанонапыления можно подчеркнуть контур губ, создать эффект припухлости, исправить асимметрию.

В основе нашей работы – всегда индивидуальный подход к каждому клиенту в соответствии с его типом лица, глаз, губ, обсуждаем выбранную технологию и образ. Если у человека низкий порог чувствительности, используем анестезию и обязательно предупреждаем о наличии противопоказаний.

Парикмахерские услуги: «Биозавивка – это настоящий хит сезона»

О востребованном тренде-2026 в сфере парикмахерских услуг – биозавивке – рассказала топ-стилист, специалист по трансформации текстуры, завивкам Татьяна Дзюба. Она отметила, что если раньше главными поклонницами завивки были женщины 40+, то сегодня это и молодёжь, и женщины разного возраста, и мужчины, которые хотят выглядеть стильно или сменить имидж.

– Биозавивка – это настоящий хит сезона. В её составе нет агрессивных тиогликолевой кислоты и аммиака, но при этом есть аминокислоты, протеины шёлка, масла, питательные увлажняющие компоненты, поэтому она действует мягко, не травмирует волосы и не разрушает их структуру. Кудри получаются естественными, а уход за волосами гораздо проще.

Перед процедурой биозавивки мы обязательно проводим консультацию с клиентом: для чего он хочет локоны и волны, как будет их носить, и обязательно делаем диагностику с помощью аппарата «Неоскоп» (NeoScope).

После завивки по запросу клиента можно сделать стрижку под кудри, а также провести окрашивание. Современные технологии позволяют это делать в один день без вреда для волос. Это очень актуально и удобно, потому что клиент в итоге получает полностью готовый образ.

Уходовые средства: «Сочетание науки, индивидуализации и заботы о здоровье»

Как отметила топ-стилист Светлана Тужик, за последние годы кардинально изменились уходовые препараты для волос. Для них характерно сочетание науки, индивидуализации и заботы о здоровье и природе.

– Современные профессиональные средства разрабатываются с участием учёных, проходят лабораторные исследования и тестирование. Всё больше производителей сейчас делают ставку на экологичность и натуральность своей продукции. Она содержит больше витаминов, микроэлементов, натуральных масел и антиоксидантов при отсутствии агрессивных химических веществ: сульфатов, консервантов, искусственных красителей. Ещё один важный аспект современных уходовых средств – индивидуальный подход.

Всем этим параметрам соответствуют профессиональные средства итальянского бренда Davines, с которыми работают мастера салонов «АРТ». Их ключевые достоинства: производство на основе компонентов растительного происхождения, а также с применением антиоксидантов, эфирных масел, молочных протеинов. Это позволяет добиваться выраженного лечебного и восстанавливающего эффекта: средства помогают бороться с выпадением волос, перхотью, сухостью, ломкостью и другими проблемами кожи головы. Косметика не вызывает привыкания и может применяться постоянно без потери эффективности.

Ногтевой сервис: «ЗОЖ меняет подход к маникюру»

Тренд на здоровый образ жизни характерен и для современного ногтевого сервиса, отмечает мастер маникюра и педикюра, подолог Неля Зубарева. Основной акцент делается на безопасные, экологичные материалы, лечебные процедуры, укрепление натуральных ногтей.

– Ухоженные руки – это показатель здоровья и красоты, и многие наши клиенты, в первую очередь женщины средних лет, отходят сейчас от наращивания ногтей и четырёхфазного покрытия агрессивными гель-лаками, которое оказывают негативное воздействие на ногтевую пластину. Предпочтение отдаётся более тонкому и естественному покрытию, и этот тренд поддерживают многие производители, которые переходят на выпуск однофазных гель-лаков, дающих более тонкое покрытие. Тема оздоровления ногтевой пластины особенно актуальна для педикюра, где наблюдается тенденция полного отказа от покрытия лаком. Также мы работаем с возрастными изменениями на руках – это направление относится к компетенции косметологов. Применяя аппаратные методики – фотоомоложение – убираем пигментные пятна на руках, инъекционными методиками корректируем эффект истончённой кожи.

Важное направление нашей работы – подология. Мастера наших салонов профессионально решают проблемы, которые снижали качество жизни наших клиентов. Мы проводим комплексную диагностику стоп, биомеханику, делаем уходовые процедуры за стопами, восстанавливаем ногтевую пластину. Решая проблему в кабинете, также советуем, к каким врачам обратиться, и проводим комплексное лечение на основе поставленного диагноза. Гарантируем приватность и соблюдение всех санитарных норм.

СПА: «Отличный способ позаботиться о здоровье»

Современные тренды в СПА смещаются к комплексному оздоровлению, говорят специалисты, и в этом смысле СПА-клуб в «АРТ» – отличный способ позаботиться о физическом здоровье и психологическом расслаблении.

Услуги, которые можно здесь получить, актуальны буквально для каждого человека, назависимо от возраста. Среди них такие процедуры, как распаривание и сухое тепло – на выбор есть хаммам или финская сауна, различные массажи – от расслабляющего до лечебного, душ шарко, гидрованна, флоатационная ванна сухого типа и соляная комната, которые помогают при бессоннице и способствуют восстановлению нервной системы. Есть также процедуры по корректировке контуров фигуры и для улучшения тонуса и качества кожи, которые включают в себя обертывания, пиллинги, скрабы на французской и итальянской косметике премиального качества.

Кроме того, в СПА-клубе существует большое разнообразие комплексных программ, разработанных под различные задачи. Расслабляющие программы включают в себя распаривание, массаж, обертывания или пиллинги. В антицеллюлитные программы могут входить ручные и аппаратные массажи, уходовые процедуры, которые улучшают обмен веществ, а также расслабляющие процедуры (например, флоатинг и лечебный сон, во время которого устраняются свет и звуки). Есть персонализированные программы для мужчин – баня «Здоровый дух», для компании подружек – «Девичник в СПА» и для романтического свидания «СПА для двоих».

Одно из основных удобств СПА-клуба «АРТ» – расположение в центре города и время работы с 10.00 до 20.00: на массаж или СПА-процедуру сюда можно прийти в любое удобное время (даже в обед).

