В Иркутске открылся специализированный центр коррекции возрастной дальнозоркости «Медстандарт»

По статистике, в Иркутске около 280 тысяч человек в возрасте 40+ страдают возрастной дальнозоркостью, или, говоря языком медицинским, пресбиопией. При этом, по словам генерального директора ГК «МедСтандарт» Александра Новолодского, парадокс ситуации заключается в том, что распространённой проблеме офтальмологи всегда уделяют внимание по остаточному принципу. «Мы решили, что будем специализированно заниматься этим направлением, потому что набрали пул компетенций и знаем, как это делать на высоком уровне», – отметил Александр Новолодский на открытии центра. Что такое пресбиопия, а также о новом центре и новых возможностях решения проблем со зрением – в нашем материале.

«Синдром короткой руки»

Говоря об идее создания центра коррекции возрастной дальнозоркости, Александр Новолодский сделал акцент на том, что пресбиопия, по данным ВОЗ, самая распространенная причина ухудшения зрения в мире и подвержены ей люди в принципе совершенно здоровые, социально активные и трудоспособные.

– Рано или поздно с пресбиопией сталкивается каждый человек, даже если всю жизнь у него было идеальное зрение. Но это не болезнь, а естественный процесс старения организма, как появление седины или морщин, – прокомментировал Александр.

Самый первый и безошибочный признак возрастной дальнозоркости, когда человек, чтобы прочитать текст, отодвигает телефон или книгу как можно дальше от глаз. В народе это называют «синдром короткой руки». При этом очень многие люди, даже испытывая неудобства, или совсем не используют коррекцию, или покупают готовые очки, подбирая их «по ощущениям» – без учёта межзрачкового расстояния, ведущего глаза и сопутствующих аномалий рефракции.

Также, Александр отметил, у пресбиопии есть специфика, которая зависит от индивидуальных особенностей человека, и она требует специальных профессиональных компетенций – качественно подобрать персональную коррекцию – либо контактную, либо очковую. Например, к людям со 100-процентным зрением, близоруким людям или к тем, кто носит линзы, нужен абсолютно разный подход и разные решения.

– Но парадокс ситуации заключается в том, что офтальмологи уделяют внимание пресбиопии по остаточному принципу. Поэтому мы решили, что будем специализированно заниматься этим направлением, потому что набрали пул компетенций и знаем, как решать проблему на высоком уровне и в комфортных условиях. В нашем специализированном центре можно сделать скрининг-обследование: проверить зрение без очков и в очках, а также измерить внутриглазное давление, потому что в этом возрасте появляется риск развития глаукомы. После этого оптометрист сделает подборку разной коррекции: очковой, контактной или других видов, которая требуется именно вам. Отмечу также, что оптика «МедСтандарт» пока единственная в регионе, сертифицированная по стандарту менеджмента качества ISO 9001-2015.

«Коррекция на все случаи»

Более подробно о способах коррекции пресбиопии рассказала ведущий оптометрист «МедСтандарта» Татьяна Попова. Она особо подчеркнула, что вовремя заметить возрастные изменения глаз помогут регулярные профилактические осмотры у специалиста-офтальмолога или оптометриста.

– Если говорить о коррекции пресбиопии, то она может быть как консервативной – это очки или контактные линзы, так и хирургической. Очки могут быть монофокальные – их линзы рассчитаны исключительно на то, чтобы хорошо видеть вблизи, бифокальные – с линзой из двух зон: для дали и близкого расстояния. Но самые продвинутые сейчас – прогрессивные очки, у которых три зоны: верхняя отвечает за дальние дистанции, средняя обеспечивает комфортное зрение на средних расстояниях и нижняя работает на ближней дистанции. Самые лучшие прогрессивные линзы – если они изготовлены для конкретного человека.

Рассказывая о типах контактной коррекции, Татьяна отметила, что здесь тоже есть несколько вариантов – это бифокальные и мультифокальные линзы, а также работающие по методу монозрения – когда один глаз корректируется для хорошего качества зрения вблизи, другой для дали.

– Коррекция пресбиопии также возможна несколькими способами, в зависимости от привычек, образа жизни, хобби, профессии и состояния здоровья человека. А сделать правильный выбор с учётом всех индивидуальных особенностей всегда помогут специалисты, которые работают в центре коррекции возрастной дальнозоркости «МедСтандарт», – подытожила Татьяна Попова.

«Не просто прибор для коррекции зрения»

Интересный мастер-класс по подбору очков для гостей мероприятия провела стилист Ольга Серебрякова. Она подчеркнула, что они давно перестали быть просто прибором для коррекции зрения и считаются мощнейшим аксессуаром, который формирует имидж, подчёркивает статус и характер и может изменять внешность.

– Подобрать очки порой бывает гораздо сложнее, чем женские туфельки, поэтому в первую очередь необходимо обращать внимание на то, как очки сидят, насколько в них комфортно и удобно. И только после этого можно уходить в более конкретную стилистику по форме лица или в соответствии с имиджем, – посоветовала стилист.

Демонстрируя оправы разных форм, цветов и материалов, Ольга наглядно показала, как можно создать образ романтичного, делового, эксцентричного и загадочного человека, причём независимо от пола и возраста.

А ещё организаторы открытия центра предоставили гостям уникальную возможность своими глазами увидеть мастерскую по сборке средств коррекции. Специалист по изготовлению медицинской оптики Валерий Кондратьев рассказал об оборудовании, на котором он работает – от полностью автоматического комплекса серии Kaiser до ручного станка-доводчика.

Он также признался, что очень любит своё рабочее место, в том числе и потому, что именно ему доверили делать дизайн рабочей зоны мастерской.

– И мне было очень приятно услышать от инженера, который производил наладку оборудования, что у нас – образцово-показательная мастерская, – признался Валерий нашему изданию.

Артём Мартьянов, представитель компании EssilorLuxottica, которая занимается разработкой, производством и продажей очковых линз, оправ, солнцезащитных очков и офтальмологического оборудования:

– Открытие центра коррекции пресбиопии в Иркутске можно назвать историческим событием, так как это редкий случай создания специализированного центра по коррекции пресбиопии в стране. Это новый шаг в развитии компании «МедСтандарт», позволяющий ей усилить свою экспертность на офтальмологическом рынке. Для нас это тоже важно, потому что миссия компании EssilorLuxottica направлена на заботу о здоровье людей с пресбиопией. Ещё 66 лет назад мы изобрели прогрессивные линзы и с тех пор, благодаря постоянным разработкам и исследованиям, каждое новое поколение линз – это новый прорыв в чёткости зрения, прорыв в самых современных технологиях. И то, что наш партнёр, компания «МедСтандарт» предлагает эти решения своим пациентам, делает нам честь.

Илья Плакин, представитель компании Shamir в Иркутске, мирового производителя очковых линз с высокими характеристиками:

– Центр коррекции возрастной дальнозоркости – большой прорыв для компании «МедСтандарт», а также смелый шаг в целом для офтальмологического и оптического рынков Иркутска. Пресбиопия, как возрастное явление, затронет каждого человека, и здесь очень важно вовремя диагностировать и правильно корректировать возникшие проблемы. Как представитель компании Shamir в Иркутске, я всегда готов предложить клинике любое решение по производству очковых линз под любой рецепт с гарантированной адаптацией к индивидуальным особенностям пациентов.

Особую атмосферность центру коррекции возрастной дальнозоркости придают необычные интерьерные решения, которые создали Светлана Рожкова и Ксения Буянова, представляющие дизайн-студию «Розмарин».

Они пояснили, что концепция дизайна была построена на идее микромира, на понимании того, что хорошее зрение даёт дополнительные возможности в раскрытии каких-то новых граней окружающего нас мира.

Глазная клиника «МедСтандарт», г. Иркутск, ул. А. Невского, 23,

тел. 7 (3952) 48-57-13.

www.хирургия-глаза.рф

телеграм канал А.Новолодского: t.me/ANovolodskii

Реклама. ООО "МЕДСТАНДАРТ ОПТИКА", ИНН 3811458326. erid:2VfnxwmQ4Kk