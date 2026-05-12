«Сидеть, «прижав уши» ни у кого не получится». Александр Новолодский, ГК «МедСтандарт», – о реакции на охлаждение экономики и налоговое давление

Прогнозы экспертов на 2026 год не назовёшь оптимистичными: в частности, по мнению экономиста Владимира Сальникова (ВШЭ), мир окончательно переходит «от порядка к хаосу», а впереди нас ждёт «стая чёрных лебедей». Как на этом фоне чувствует себя медицинский бизнес, Газета Дело обсудила с генеральным директором ГК «МедСтандарт», врачом-офтальмологом, кандидатом медицинских наук Александром Новолодским. О первой реакции на современные реалии в экономике и о том, как меняется «МедСтандарт» на этом фоне – читайте в нашем интервью.

«Реальность превзошла самые негативные ожидания»

Александр Иванович, очередной кризис и новые вызовы стали для вас неожиданностью?

– Безусловно, бизнес готовился к грядущим изменениям: усилению налогового бремени, жёсткой денежно-кредитной политике. В конце 2025 года мы обсуждали, как будем адаптироваться к новым вызовам, куда двигаться. Но если в ноябре 2025-го был один сценарий, то в декабре мы столкнулись с совершенно другой реальностью, а ситуация в начале 2026 года превзошла все, даже самые негативные, ожидания.

Рынок в целом – не только медицинский – переживает глубокий спад. Это общая реакция на охлаждение экономики и налоговое давление, которое бизнес недооценил, потому что рассматривал последствия локально, то есть только в отношении себя, а кризис оказался глобальным – для всего общества.

Как это отразилось на вашей компании?

– С начала года мы все стали испытывать так называемое тройное сжатие.

Первое сжатие – зарабатывать деньги стало сложнее из-за охлаждения экономики. Прибыли компаний существенно снизились, количество работающих людей сократилось, доходы у людей уменьшились, соответственно, они стали экономить и сокращать расходы. Кроме этого, выросли налоги. Например, наша кожная клиника «МедСтандарт» впервые заплатила налог на добавленную стоимость.

Второе сжатие – произошёл значительный рост затрат на команду. Несмотря на то, что мы автоматизируем наши процессы, количество высококвалифицированных специалистов, которые занимаются решением этих задач, не сокращается, а наоборот растёт. Плюс растёт нагрузка за счёт налогообложения и повышения НДФЛ. В итоге команда становится дороже, а результат нашей деятельности остаётся тот же.

И третье сжатие – это скорость изменений. В геополитике и экономике всё меняется настолько быстро, что мы не успеваем на эти события реагировать.

И какой была ваша реакция на столь жёсткие условия?

– Мы поняли, что развиваться, двигаться вперёд сейчас можно только за счёт повышения операционной эффективности. Запустили процесс преобразований: начали пересматривать и оптимизировать свои бизнес-процессы, в том числе сокращать расходную часть, больше внимания уделили вопросам экономии. Чтобы повысить эффективность, провели реструктуризацию компании. И в середине марта уже нашли точку опоры, поняли, что начали двигаться в правильном ключе.

В чём заключалась реструктуризация компании?

– Я считаю, что в условиях кризиса правильная стратегия – это умение вовремя отказаться от неэффективных подразделений компании. Поэтому мы закрыли два направления, одно из которых занималось продажей форменной медицинской одежды. В принципе оно хорошо развивалось, но требовало инвестиций с долгосрочным возвратом. А данный момент – не время для подобных вложений. Также мы закрыли кафе для сотрудников и пациентов, хотя проект был рентабельным, но тоже требовал дополнительных инвестиций, которые оттягивали финансовые потоки и снижали эффективность компании в целом.

"Лучшая CX-стратегия компании" в области медицины. Награда вручается компаниям из разных отраслей за гармонию качества, сервиса и управления клиентским опытом.

«Двигаться дальше можно только меняясь»

На этом фоне вы открыли новое направление – центр коррекции возрастной дальнозоркости. Почему?

– Двигаться дальше можно только меняясь, трансформируясь, находясь в поиске новых инструментов и новых решений. Все свои большие проекты мы запускали в самые тяжёлые времена, начиная с открытия глазной клиники «МедСтандарт», которое выпало на валютный кризис 2014-2015 годов. Наша политика основывается на том, что не будет самого лучшего времени, удобного для новых проектов. Нужно открываться и расширяться тогда, когда ты к этому готов.

А как себя чувствуют другие ваши подразделения?

– У пациентов всё более востребованной становится онкодерматологическая клиника «МедСтандарт». Когда мы её открывали, проводили исследование, результаты которого показали, что в Иркутской области нет рынка ранней диагностики рака кожи, хотя заболеваемость растёт. Но работа с докторами и пациентами изменила ситуацию. Сейчас в медицинской среде намного внимательнее относятся к этой проблеме: 90% врачей-косметологов, если у них возникают какие-то сомнения, отправляют своих клиентов к нам.

И каков результат?

– За последние три года наши специалисты выявили почти 600 случаев рака кожи, причём на ранней стадии – до метастазирования. А это 600 спасённых жизней. Современные технологии на основе искусственного интеллекта, с которыми мы работаем, позволяют делать очень качественное обследование, минимизировать риски и сохранить жизнь пациентам. О востребованности клиники говорит тот факт, что запись на приём там на месяц вперёд.

Хорошие показатели и у нашего детского офтальмологического центра, который работает с полной нагрузкой в режиме 6 дней в неделю. Положительную динамику демонстрирует и оптическое направление.

«Нужно искать ресурсы, которые в обычное время мы не видим»

Что ещё важного происходит сейчас в офтальмологии? Она продолжает быть одной из самых динамично развивающихся и наукоёмких областей медицины?

– Конечно, она продолжает развиваться, появляются новые технологии и препараты. В частности, сейчас происходит настоящий бум инноваций в линейке искусственных хрусталиков, которые позволяют людям иметь максимально комфортное зрение на разных расстояниях (вблизи, на среднем расстоянии и вдаль).

Несмотря на геополитические ограничения у нас сохранился доступ к высоким технологиям – и не только в офтальмологии, но и в дерматологии. Правда, для пациентов они стали дороже, а темпы обновления оборудования снизились, как и скорость проникновения инноваций на наш рынок. Мы остаёмся полностью импортозависимыми в этой сфере, и даже Китай, который последние годы очень активно развивается, пока не создал медицинское оборудование уровня Европы или Америки.

Александр Иванович, вы были участником Всероссийской практической конференции «Офтальмология 360: здравоохранение, маркетинг, цифровизация, право». Что сейчас наиболее важно для этой сферы медицины?

– На конференции разговор шёл о том, что фокус государственной и негосударственной медицины направлен на качество, безопасность медицинской помощи и сервис. Я выступил перед коллегами с двумя большими докладами по стратегии качества и по стандартизации работы медицинских сестёр на основе технологии бережливого производства, а также дал часовой мастер-класс по менеджменту организации на основе методологии Ицхака Адизеса.

Вы были в тренде? Ведь, насколько я знаю, «МедСтандарт» – одна из немногих медицинских компаний в Иркутске, которая работает по международному стандарту качества ISO 9001:2015

– Да, мы в тренде. Хотя некоторые наши коллеги считают, что стандарты – это «удушение сотрудников компании», и этим не занимаются. Но когда компания растёт, мы должны гарантировать пациенту одинаковое качество услуг в любом подразделении, куда бы он ни обратился.

В моём понимании, качество – это мастерство: не просто сделать 100 операций, а сделать 100 операций одинаково хорошо. Но если у тебя нет стандарта, как можно оценить, хорошо или не хорошо ты сделал операцию? Как обучать других? Поэтому в нашей компании стандартизация неразрывно связана со стратегией развития компании, и мы системно движемся в этом направлении. Я убеждён, что в медицине это особенно важно, так как мы рискуем здоровьем пациента.

В заключение беседы не могу не спросить о ваших ожиданиях и прогнозах.

– Хотя эксперты и прогнозируют на 2026 год «стаю чёрных лебедей», которые приведут к глобальным изменениям во всём мире, мы уверены, что наступит время, когда всё стабилизируется. А в нынешних условиях мы должны искать ресурсы и возможности для собственного роста, которые в спокойное время не видим. Даже в самой непредсказуемой реальности сидеть «прижав уши» ни у кого не получится.

Александр Новолодский отметил, что в отличие от других отраслей, медицина, несмотря на кризис остаётся самым растущим сегментом российской экономики. В отрасли идёт активная консолидация крупных федеральных компаний, направленная на резкое расширение географии присутствия и увеличения прибыли. При этом в офтальмологии, по словам Александра, глобальных федеральных игроков (кроме МНТК), способных зайти в регион, нет. Но есть риск экспансии так называемых медицинских дискаунтеров.

– В Иркутске их ещё нет, но это довольно опасная тенденция, в первую очередь для пациентов, потому что такие учреждения не гарантируют качество и безопасность медицинской помощи. Да, у них низкие цены, но при этом и очень низкое качество услуг, и большие риски возникновения различных проблем. Если у нас, к примеру, пациент перед хирургической процедурой проходит углублённое обследование зрения, то там всё делается по минимуму и с использованием оборудования, бывшего в употреблении. Но самое печальное, что люди, которые оперируются в дискаунтерах, чаще всего больше не обращаются за медицинской помощью, а приспосабливаются к проблеме, снижая качество своей жизни.

Глазная клиника «МедСтандарт»,

г. Иркутск, ул. А. Невского, 23, тел. 7 (3952) 48-57-13.

www.хирургия-глаза.рф

Телеграм-канал А.Новолодского: t.me/ANovolodskii

Реклама. ООО "МЕДСТАНДАРТ ОПТИКА", ИНН 3811458326. erid:2Vfnxwgx6Ui