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Турист как на ладони. Как большие данные помогают понять, что нужно гостям региона

Летний туристический сезон на пороге – каким он будет для Прибайкалья? Власти и турбизнес признают: конкуренция за гостей выросла – и между регионами, и между локациями. Чем привлечь туриста, что сделать, чтобы  он остался доволен и захотел вернуться? В этом могут помочь большие данные (big data). Как «цифра» помогает понять, что нужно гостям, рассказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

<p>Константин Зимин. Фото из архива компании</p>

Константин Зимин. Фото из архива компании

Попасть в целевую аудиторию

Большие данные, по словам Константина Зимина, могут показать основные туристические тренды – просчитать численность турпотока, его пол и возраст гостей, определить регионы откуда чаще всего приезжают в Иркутскую область (и откуда не приезжают). С помощью аналитики на основе этих данных можно даже составить портрет путешественника – командировочный или отпускник, отдыхает один или с семьей, какого возраста у него дети, прилетел на самолете или приехал на поезде, а может, он вообще автотурист. Куда он ходит, чем интересуется, на чем передвигается по городу – все это можно понять с помощью современных геоаналитических платформ. – Скажем, на основе наших данных мы составили «портрет» типичных туристов на Байкале. Примерно каждый третий гость – это селфи-турист. Такие путешественники не задерживаются у нас дольше чем на 1–2 дня и за это время стараются посетить самые топовые точки, чтобы выложить эффектные фото в соцсети. Семейные туристы составляют около 28% отдыхающих. Для них важны комфорт и безопасность. Каждый пятый (20%) – экотурист, который ходит в горы, в сплавы, в походы. И наконец, ещё 17% – это командировочные, транзитные путешественники и т.п., – приводит пример Константин. 

Каждой из категорий нужна своя инфраструктура и наполнение отдыха. Имея эту информацию, бизнес и власти смогут адресно развивать нужные направления, попадая в целевую аудиторию и не расходуя понапрасну ресурсы.

При этом данные, которыми оперируют подобные сервисы, обезличены. Они формируются за счет цифрового следа, который оставляют пользователи мобильных телефонов: звонки, СМС-ки, выход в онлайн, GPS-трекеров. 

Посчитают даже «невидимок»

Важно, что цифровые данные – куда более надёжный источник информации, чем традиционные статотчёты. “Цифра” видит даже тех приезжающих, которые в поле зрения обычной статистики не попадают, например, туристов выходного дня из числа местных жителей или транзитных путешественников – они ведь тоже оставляют деньги в регионе. В целом, аналитика больших данных оценивает потоки примерно вдвое точнее. 

Прошлым летом специалисты МТС проанализировали старт ралли «Шелковый путь» в Иркутске с помощью платформы «Геоэффект». И выяснили: 25% зрителей приехали из других регионов и стран. Были гости из Монголии, Кыргызстана, ОАЭ и Туркменистана, но больше всего интуристов приехало из Китая и Беларуси. В лидерах по числу российских зрителей оказались Москва и Санкт-Петербург, а ещё Татарстан, Якутия, Нижегородская и Новосибирская области. Местных тоже хватало: отметились жители 27 районов Приангарья, в том числе из далёких Бодайбинского, Усть-Кутского, Усть-Удинского.

С точностью до метров

Цифровая платформа умеет распределять гостей по уровню активности: кому нужны концерты, кому – экскурсии или тихий отдых. Она также «видит», какая часть туристов добирается к достопримечательностям на автомобилях. А значит – помогает рассчитать нужное количество парковок, понять, хватает ли мест в кафе и гостиницах в точках притяжения, и даже выяснить, где эффективнее размещать рекламу того или иного события.

– Наша платформа позволяет также внимательнее взглянуть на экологические аспекты туризма. Например, если данные показывают, что реальный туристический поток в той или иной заповедной местности превышает экологически допустимый, сотрудники особо охраняемых природных территорий (ООПТ) могут ограничить посещение, а туроператоры – перераспределить потоки так, чтобы не нанести ущерб экосистеме, – замечает Константин Зимин.

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Понятно, что без базы – разветвлённой сети вышек сотовой связи – такие детальные данные не собрать. А поскольку МТС активно модернизирует сеть и усиливает сигнал LTE даже в глухих и труднодоступных местах Иркутской области – вдоль федеральных и местных дорог, – её цифровая платформа способна охватить и проанализировать потоки туристов на огромной территории. В частности, в этом году компания обеспечила бесшовный LTE на Байкальском и Култукском трактах, а также усилила сеть в популярных туристических локациях – в Листвянке, Большом Голоустном, Больших Котах, Байкальске, Новоснежной на границе с Бурятией и других. 

– Сегодня как никогда важно понимать гостя, предсказывать его поведение и потребности, чтобы обеспечить ему незабываемый отдых и побудить вернуться снова. И наши продукты способны помочь в этом и нашему турбизнесу, и местным властям, – заверил Константин Зимин.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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