Ключевой элемент антикризиса: целостность вместо гордыни

На бумаге бизнес – это стратегии и процессы. В реальности зачастую – хаос, перегруз и рынок, который меняется быстрее, чем успевают переписывать регламенты. Организатор форума «Ключевой элемент» Елена Борнер собрала на одной площадке владельцев бизнеса из разных городов и отраслей: от производства до бьюти-индустрии. Каждый прошёл через кризисы последних лет и рассказал о своем опыте. Из этих историй складывается система взглядов на бизнес. В ее основе – способность собственника сменить установку с «мне должны» на «я отвечаю».

Российский деловой форум "Ключевой эдемент". Фото: А. Фёдоров

Кризис – это возможность перевооружиться

Этот тезис прошёл красной нитью через выступления большинства спикеров. Восприятие кризиса как конца света – ловушка, в которую попадает тот, кто смотрит назад, а не вперёд, считают они. Вопрос не в том, плохо или хорошо на рынке. Вопрос в том, успел ли ты перестроиться.

Российский деловой форум "Ключевой эдемент". Фото: А. Фёдоров

– Когда началась пандемия коронавируса, я задал себе вопрос: что будет делать человек, который не один месяц просидел на самоизоляции? Наверняка первым делом он захочет отдохнуть, поесть, погулять. Значит, туризм взлетит, – рассказал Виктор Кондрашов, бизнесмен, экс-мэр Иркутска, создатель ряда проектов в туристическом и ресторанном бизнесе на Байкале.

Пока другие видели только потери и запреты, предприниматель строил туристический бизнес. Через полтора года его компания стала одной из самых быстрорастущих в Иркутской области.

Ильназ Набиуллин, основатель одного из крупнейших в России и СНГ бьюти-холдинга INBREND, в котором более тысячи точек в пяти странах мира, призывает кардинально сменить оптику. Кризис, по его убеждению, не аномалия, а новая норма, в которой нужно уметь работать.

Российский деловой форум "Ключевой эдемент". Фото: А. Фёдоров

– Почему многие говорят, что сейчас сложно, а раньше было хорошо? Может быть, сейчас – нормально, а тогда было слишком просто?

Опыт Юлии Васильцовой, владелицы производственного холдинга «Спектр-Пак» (Ростов-на-Дону), математика и экономиста по образованию, подтверждает этот подход.

Российский деловой форум "Ключевой эдемент". Фото: А. Фёдоров

Российский деловой форум "Ключевой эдемент". Фото: А. Фёдоров

– Моей компании уже четырнадцать лет, и я пережила три больших кризиса, которые стали для меня точками роста. Именно в них я научилась выстраивать новую стратегию, анализировать рынок и, опираясь на сильные стороны, выделять свои конкурентные преимущества, – рассказала Юлия.

Отказаться от роли жертвы

То, что происходит в бизнесе, во многом определяется внутренними установками собственника, уверены спикеры. Если внутри сидит убеждение, что государство, партнёры, сотрудники, рынок тебе что-то должны, то бизнес обречён на вечный поиск виноватых.

Российский деловой форум "Ключевой эдемент". Фото: А. Фёдоров

Российский деловой форум "Ключевой эдемент". Фото: А. Фёдоров

– Роль жертвы удобна: она снимает ответственность и даёт иллюзию правоты, – говорит Елена Борнер, основатель Академии бизнеса, организатор форума и одноимённого бизнес-сообщества. – Но привычка жаловаться и искать объяснения неудачам пожирает энергии кратно больше, чем сама проблема.

Российский деловой форум "Ключевой эдемент". Фото: А. Фёдоров

Российский деловой форум "Ключевой эдемент". Фото: А. Фёдоров

Российский деловой форум "Ключевой эдемент". Фото: А. Фёдоров

Курс Центробанка не изменишь. Решение крупного контрагента – тоже. Но изменить своё отношение к происходящему, свои действия, а вслед за ними и результаты – вполне реально, с этим согласны все спикеры.

– Принимая как данность, что нам никто ничего не должен, мы обретаем свободу и способность самим вершить свою судьбу, – говорит Виктор Кондрашов. – Позиция «Я отвечаю» – не про героизм, а про честный выбор: определить, на что ты реально можешь повлиять, а на что – нет.

Собственник – не главный исполнитель

Брать на себя ответственность – это в том числе и умение вести за собой команду. На форуме прозвучала мысль о том, что создать бизнес и самоустраниться из него без последствий не получится. За любой сильной командой стоит собственник, который эту команду создал, зарядил и ведёт за собой.

Российский деловой форум "Ключевой эдемент". Фото: А. Фёдоров

– Поймите: не придёт «волшебный» РОП или директор. Собственник сам должен озадачиться структурой дохода, – рассказал Игорь Мальцев, основатель компании «Система растущих продаж». Математик и инженер по образованию, он поделился тем, что увидел, работая с компаниями клиентов.

– Мы проводили эксперименты: просили владельца зайти в отдел продаж и находиться там какое-то время. Уровень дохода, когда владелец находился в компании, вырастал всегда не меньше чем в два раза. Всегда. Почему? Потому что собственник знает – что смотреть, что делать, что говорить.

Но есть важный нюанс, на который обратила внимание участников форума Юлия Васильцова, владелец производственного холдинга «Спектр-Пак» из Ростова-на-Дону. Она долгое время была и генеральным директором, и коммерческим директором, и начальником производства.

– Я как в сказке «Маша и Медведь» – на всех стульчиках по очереди сидела, и это длилось долго. Но, когда я захотела масштабировать бизнес, стало очевидно: я должна научиться делегировать и создавать сильную команду, которая будет работать без моего стопроцентного вовлечения. Потому что пока я не перестану быть главным пожарным в компании и не начну заниматься стратегией, мой бизнес упрется в потолок, и этим потолком станет моя личная выносливость.

Российский деловой форум "Ключевой эдемент". Фото: А. Фёдоров

Российский деловой форум "Ключевой эдемент". Фото: А. Фёдоров

Российский деловой форум "Ключевой эдемент". Фото: А. Фёдоров

Российский деловой форум "Ключевой эдемент". Фото: А. Фёдоров

Для роста нужна система

На первых порах бизнес действительно держится на энергии собственника. Сам продаёт. Сам проверяет. Сам вдохновляет. Без этого невозможно запуститься. Но рано или поздно наступает момент, когда прежние методы перестают работать. Типичная ситуация: до ста точек всё летело на энтузиазме, а на сотой – встало. Спикеры считают, что проблема не в рынке и не в конкуренции. Если системы нет, начинает масштабироваться хаос.

Влад Ковальчук, основатель питомника растений из Москвы, прошёл через это. Он нанимал управляющих, но даже хорошие специалисты не могли навести порядок. Дело было не в людях – просто не было системы, в которую их можно было бы встроить. Когда Влад это понял, он взялся за систематизацию: описал функции, собрал инструкции, создал банк знаний.

– Мы начали с того, что зафиксировали функциональную структуру предприятия. Выделили все функции – от производственных до управленческих, их набралось около ста. Ходили по сотрудникам, записывали их конкретные действия. Так собрали полный банк инструкций. И теперь у нас прописано девяносто процентов должностей – новички заходят быстро и эффективно.

Важно отметить, что система нужна не всегда. На старте регламенты только мешают, объяснил Ильназ Набиулин.

– На первом уровне задача компании – выжить любой ценой. До регламентов и структуры нужно дозреть. За месяц, пока вы пишете, у вас или процесс поменяется, или сотрудник, а то и бизнес закончится. А когда бизнес вышел на крейсерскую скорость, система необходима: она не убивает драйв – она позволяет не распыляться, уверен Ильназ. Именно система становится трамплином для перехода на следующий – стратегический – уровень, где собственнику предстоит сделать выбор: масштабировать компанию, продать её или пересобрать. И все три – норма. Главное – не застревать в неопределённости.

Российский деловой форум "Ключевой эдемент". Фото: А. Фёдоров

Российский деловой форум "Ключевой эдемент". Фото: А. Фёдоров

Российский деловой форум "Ключевой эдемент". Фото: А. Фёдоров

Люди – главный ресурс, но управлять ими нужно жёстко

Какую бы стратегию ни выбрал собственник, реализуют её люди. А значит – следующий вопрос: как с ними работать. Можно считать людей главной ценностью и при этом решительно расставаться с теми, кто не справляется. Именно такой подход отличает сильные компании, единодушны спикеры..

– В среднем от момента осознания, что с сотрудником пора расставаться, до самого увольнения проходит девять месяцев. О ком вы вспомнили в первую очередь? Умножьте его зарплату на девять и узнаете цену вашей нерешительности, – предложил Ильназ Набиуллин. – Мы зачастую терпим слабых сотрудников, потому что боимся: «Уволю – не найду замену». Но пока вы не уволите слабого, на его место не придет сильный. В бизнесе, где велика доля линейного персонала, например, в бьюти-индустрии, текучесть даже в семьдесят процентов не считается катастрофой. Скорее это реальность, в которой нужно уметь работать.

Конечно, это не значит, что нужно избавляться от всех подряд.

– Линейный персонал работает только руками. Они взаимозаменяемы. Это люди-трава: срезали – выросла другая, – говорит Евгений Осиновский, сооснователь и CEO группы компаний «Снэк Мания» (Ставрополь) и сооснователь международного бизнес-сообщества «Эволюм». – Мидл-руководитель – половину времени работает руками, половину головой. Топ-менеджер работает только головой. Если он работает руками – это плохой руководитель. В любом кризисе я режу линейку, а ключевых сохраняю, инвестирую в них: обучаю, дорого им плачу. В 2024 году у нас было 350 человек, в 2026 стало 290, а выручка при этом выросла на 30%. Мы стали работать эффективнее.

Российский деловой форум "Ключевой эдемент". Фото: А. Фёдоров

Российский деловой форум "Ключевой эдемент". Фото: А. Фёдоров

Российский деловой форум "Ключевой эдемент". Фото: А. Фёдоров

Тот, кто не читает, – кандидат на вылет

Спикеры убеждены: эффективность ключевых сотрудников напрямую зависит от их готовности учиться. Евгений Осиновский считает, что самый простой способ проверить эту готовность – чтение.

– Чтобы развиваться, нужно постоянно учиться. А чтобы обгонять конкурентов – знать и уметь надо вдвое больше. Книга – это самая дешёвая инвестиция в собственное образование. При этом статистика неумолима: средний предприниматель читает меньше одной книги в год. В нашей компании обучение стало корпоративным стандартом, – рассказывает Евгений. – Топ-менеджмент собирается, выбирает книгу, месяц читает, пишет эссе, а затем мы обсуждаем, как применить найденные идеи в бизнесе.

Те, кто не хочет читать и учиться, считают, что всё знают. Они останавливаются в развитии. Это первые кандидаты на вылет. Такой же подход у нас и к рядовым сотрудникам. Приходит человек и говорит, что хочет больше зарабатывать? Отлично. Вот десять книг. Прочитай и перескажи. На этом этапе отсеивается девяносто процентов желающих. Остаются те, кто не просто хочет, а делает.

Главный навык 2026 года – это навык фильтровать

Желание без действий не работает. Но и действие без направления – тоже. У предпринимателей, как отметили спикеры форума, есть хроническая болезнь – суета. Им кажется, что если они не будут постоянно куда-то бежать, с кем-то встречаться, хвататься за новые идеи и тренды, то они обязательно что-то упустят. Парадокс в том, что путь к успеху начинается не с попытки успеть везде, а в умении отказываться от лишнего.

– Главный навык 2026 года для предпринимателей – это навык фильтровать, – считает Ильназ Набиуллин. – Проблема большинства компаний не в недостатке активности, а в её бессистемности. Вместо того чтобы один раз выстроить воронку продаж и контролировать её, они каждый месяц меняют каналы. Вместо того чтобы углубиться в собственный продукт, гонятся за чужими успехами. Поэтому стратегия заключается не в том, что вы говорите «да» новым возможностям, а в том, от чего вы сознательно отказываетесь, –

подчёркивает Ильназ.

Целостность как фундамент

Но чтобы уметь отказывать, нужен внутренний стержень. Елена Борнер, подводя итог двух дней форума, вернулась к теме личности собственника. Не сдаваться, а продолжать действовать в кризис и идти к цели, по её словам, позволяют жизнестойкость и целостность.

Российский деловой форум "Ключевой эдемент". Фото: А. Фёдоров

Российский деловой форум "Ключевой эдемент". Фото: А. Фёдоров

– Жизнестойкость – это не врождённый талант, – уверена Елена. – Это навык, который вырабатывается через падения и слёзы. Если у вас не было трудностей, вы не сможете его выработать. Но одного умения выдерживать удары судьбы недостаточно. Нужен фундамент. И этот фундамент – целостность. Она даёт внутренний стержень и смысл, без которого деньги превращаются в самоцель, а бизнес – в беличье колесо. И главный вопрос, который каждый собственник должен задать себе сегодня, звучит не «как спасти бизнес», а «где я всё ещё ищу виноватых вместо решений?» Честный ответ на этот вопрос – и есть начало антикризиса.

Наталья Понамарева

Российский деловой форум "Ключевой эдемент". Фото: А. Фёдоров

Российский деловой форум "Ключевой эдемент". Фото: А. Фёдоров

Российский деловой форум "Ключевой эдемент". Фото: А. Фёдоров

Российский деловой форум "Ключевой эдемент". Фото: А. Фёдоров

Российский деловой форум "Ключевой эдемент". Фото: А. Фёдоров