«Пока собственник не в порядке, бизнес не спасти»

Представьте: бизнес угасает, перспектив не видно, предприниматель в тоске и растерянности. Или бизнес стабилен, а собственник растерял былой энтузиазм и его ничто не радует. Команда это чувствует и начинает тормозить. Елена Борнер, основатель Академии бизнеса, организатор федерального форума и сообщества «Ключевой элемент», последние 10 лет системно упаковывает бизнес и восстанавливает его владельцев. Её подход: сначала привести в порядок голову собственника, потом – бизнес. В обратном порядке не работает.

Елена Борнер

Фото из личного архива

Из банка – в консалтинг

Елена – кибернетик по образованию, 12 лет проработала в банковской сфере, где занималась внедрением ИТ-систем. А ещё была оценщиком бизнеса и недвижимости. Она видит, какой финансовый потенциал есть у компании, а где его нет и не будет.

– В консалтинг я пришла после тяжёлого развода: осталась в декрете с двумя детьми без жилья и денег. Первой целью было выжить, поэтому вернулась в банк, – рассказала Елена. – Но зарплаты не хватало даже на аренду квартиры. Значит, нужно искать другой путь.

Сначала были тренинги по личным финансам. Но быстро выяснилось: с людьми, которые жалуются на низкий доход, но ничего не меняют, работать тяжело и малопродуктивно.

– А с предпринимателями – совсем другое дело. У них есть запрос на развитие, они умеют ставить цели и достигать их. Это даже более серьёзная опора в жизни, чем наличие активов.

Тупик или перекресток

Когда Елена начинает работать с предпринимателем, первым делом она смотрит на динамику бизнес-показателей, – и часто видит картину, которую сам владелец уже не замечает. По её словам, далеко не всегда ощущение тупика связано с отсутствием старания.

– Иногда проблема в ограниченном взгляде на проблему, – пояснила Елена. – Если анализ показывает, что рынок мёртв, и спасать нечего, главной задачей становится не оптимизация, а принятие реальности, которое позволит предпринимателю перестать терять время и начать заново. А бывает, запрос звучит так: «Не знаю, что делать с бизнесом. Хочу другое, но непонятно, как к этому подступиться, страшно начинать новое».

После работы с Еленой Борнер у клиента отношение к жизни и бизнесу меняется: оно становится более осознанным. Предприниматель ставит новые чёткие цели, перестаёт бояться закрывать отжившее и начинать новое дело. Он быстрее и легче принимает решения.

Однажды к Елене пришёл предприниматель, который владел сервисом тяжёлых машин, но давно хотел уйти в металлообработку. Старое направление его тяготило, но как с ним расстаться – было неясно. Ему не хватало внутренних ресурсов, решимости, незавершённые задачи тянули назад. В бизнесе вместе с ним работал его друг, который после развода оказался в тяжёлом эмоциональном состоянии и не видел никаких перспектив в жизни, кроме как пойти на военную службу по контракту. Каждому было плохо по-своему, и общее дело из-за этого сильно тормозило.

Программу прошли оба. Предприниматель обрёл силы и решимость передать сервис другу и сфокусироваться на новом. Друг – выйти из найма и возглавить направление. Воодушевленный и энергичный, он создал новую – счастливую – семью. В итоге оба бизнеса работают и приносят доход своим владельцам, дружба и партнерство сохранилась.

– Со стороны ситуация может выглядеть очевидной, – отмечает Елена, – но решение может вызревать годами, и всё это время неопределённость забирает огромное количество энергии.

Когда собственник – главное узкое место

Клиенты Елены – в основном собственники и топ-менеджеры с техническим складом ума. Они ценят порядок, системы, регламенты. Но рано или поздно наступает момент, когда привычные инструменты перестают работать.

– Потому что дело не в схемах. Дело в самом владельце. Когда его силы на нуле – бизнес тоже пробуксовывает. Откуда берётся ноль? Годы ошибок, неудач, предательств. Человек начинает винить всех вокруг. Или сам совершил неэтичный поступок – и теперь оправдывает себя. Плюс страх снова ошибиться. Этот груз не исчезает, он копится и искажает восприятие. Предприниматель уже не видит ситуацию такой, какая она есть – он смотрит через призму страха, обиды или вины. Выбирает не тех партнёров, не те проекты. Бизнес вязнет. Особенно остро это проявляется в партнёрствах. Люди вкладывают разный смысл в одни и те же слова. Пока эти смыслы не совпадают – любые договорённости будут ломаться.

Диагностика за 4 часа

В отличие от классической бизнес-диагностики, Елена начинает не с компании, а с самого владельца. Но без «вспоминания детства».

– Мы просто начинаем разбирать понятия, которыми человек пользуется каждый день. Что такое «ответственность»? Что такое «контроль»? Для чего большего мы создаем бизнес? Как выбирать лучших людей в команду? Часто уже на этом этапе происходит инсайт: «Ах вот почему у меня люди саботируют…».

Сама диагностика длится 3-4 часа и стоит 15 тысяч рублей. В ходе беседы Елена оценивает 10 ключевых установок. Например, берёт ли человек ответственность на себя или ищет крайних, способен ли контролировать ситуацию или плывёт по течению, действует из позиции силы или занимает роль жертвы.

– По итогу клиент получает профиль своих искажений – что именно мешает ему зарабатывать, реализовывать новые возможности и развивать бизнес. И понятные рекомендации: с чем можно работать самостоятельно, а с чем лучше прийти на программу.

Программа «Возрождение потенциала лидера» – это 3 месяца, которые меняют владельца. Программа Елены в 2024 году получила международную премию ГЕММА как лучший продукт в сфере повышения личной эффективности.

– Это не тренинг выходного дня, – рассказала Елена. – Это полное погружение в своё состояние, ответственность и ограничения. Я даю технологию. Клиент получает инструменты – и начинает разбираться в себе, в окружении, в том, что мешает. Он учится управлять людьми на работе и строить эффективные отношения за ее пределами, прорабатывает накопленный деструктивный опыт. Мы вместе проясняем каждую тему. Клиент выполняет задания. В результате психоэмоциональное состояние заметно улучшается, а диагностика позволяет измерить и зафиксировать изменения.

Если же человек не делает задания – мы останавливаемся.

Что в итоге?

Восстанавливается способность контролировать ситуацию, брать ответственность, принимать решения. Человек начинает улыбаться, меньше критиковать, перестаёт избыточно рефлексировать, быстрее принимает решения, действует и доводит до результата. Самокритика уходит – остаётся здоровая самооценка.

– Пришел ко мне технический директор девелоперской компании. Был подавлен, сомневался, потенциал не реализован. Говорил: «Потерплю до марта». Через день, сразу после диагностики, сказал: «Я уволился». После программы он обрёл уверенность, перестал зацикливаться на страхах, наладил контроль над процессами и начал понимать, как создать свою компанию, управлять ею и собрать команду. Он открыл бизнес, купил франшизу, потом запустил самокаты. Дом построил. В общем, сделал то, что раньше казалось невозможным.

После персональной диагностики можно заняться настройками бизнеса, – рассказала Елена. – Мы работаем в формате трекинга, что позволяет обнаруживать и устранять ограничения в бизнес-процессах либо мышлении руководителей. Выстраиваем систему управления, прописываем регламенты, меняем постановку задач, настраиваем честную обратную связь, обучаем не только руководителей, но и команду. В общем, убираем хаос, который мешает работать компании и не дает расти прибыли. Это второе направление моей работы.

Не консалтинг, а экосистема

Сегодня деятельность Елены Борнер – это не просто консалтинг. Она создаёт экосистему, которая объединяет обучение, сообщество и живые встречи.

Центральное звено экосистемы – федеральный деловой форум «Ключевой элемент», который Елена проводит в Иркутске. В отличие от типичных бизнес-форумов здесь обсуждают не только цифры и стратегии, но и внутреннюю устойчивость лидера. Как справляться со стрессом? Как удерживать команду, когда тебя самого штормит? Как не сломаться, когда бизнес поджимают со всех сторон? Эти темы всегда в повестке. После форума появилось и деловое сообщество «Ключевой элемент».

– Сейчас я переношу Академию в онлайн, – рассказала Елена. – Сопровождаю клиентов по России и Белоруссии. Создаю «Школу сотрудника», где будут развивать навыки самоуправления:: обучать жизнестойкости, мотивации и инструментам работы с трудностями. Это позволит сделать подход доступнее для предпринимателей и их команд из любых городов.

Главное, что объединяет все проекты Елены Борнер, – миссия.

– Я убеждена, что настоящий предприниматель – не просто владелец бизнеса, а создатель ценностей, который сочетает прибыльность с ответственностью, а личный успех – с развитием региона и общества. Именно эта философия лежит в основе моей академии, форума и всей экосистемы, которую я строю.

Кстати о наследниках: честный отказ лучше разрушенной жизни

Елена работает не только с владельцами бизнеса, но и с их детьми.

– Запрос стандартный: «Настройте ребёнка на нужный лад, чтобы взял компанию». А ребёнок после прохождения программы говорит: «Я всё понял. Мне не нужна твоя компания. У меня есть свои цели, которые меня вдохновляют!». Что ж, и так бывает. Моя задача – не сделать из наследника послушного робота. Моя задача – помочь человеку прислушаться к себе. Потому что лучше честный отказ от навязанной роли, чем разрушенная жизнь.

Кому стоит прийти к Елене?

Тем, кто:

чувствует, что упёрся в потолок – и подозревает, что дело не в рынке, а в нём самом;

потерял интерес к бизнесу или к жизни в целом;

понимает, что привычные инструменты перестали работать;

топчется на месте, боится принимать решения, не знает, как начать новое;

готов за 4 часа получить честную диагностику без пустых слов «просто поверь в себя».

«Я не беру всех подряд. Если человек не совпадает по ценностям или находится в деструктивной позиции – я отказываю. Потому что это моя репутация. И я не хочу тратить время на того, кто не готов меняться, – говорит Елена. – Но если уж берусь – довожу до конца. Не понимаю, как можно взяться за дело и не закончить его».

Наталья Понамарева

Коучинговая программа «Возрождение потенциала лидера»

borner.business/potential

Адрес: г. Иркутск, ул. 5 Армии,д. 29, оф. 203

Телефон: +79500708050

borner.business

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