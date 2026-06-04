Цена доступности. Готов ли иркутский бизнес к платным парковкам?

Этой весной в Улан-Удэ заработала первая платная парковка на 270 мест – у Гостиных рядов. Ранее платные парковочные зоны появились в Красноярске и в Новосибирске. Омские власти также анонсировали появление платных паркомест с 2027 года. Похоже, очередь за Иркутском.

Фото А.Фёдорова

В начале этого года на депутатских слушаниях прозвучали планы появления платных парковочных мест в центре Иркутска.

В частности, председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Сергей Гаврин, выступая перед депутатами, рассказал, что первым этапом предлагается организовать 2000-2300 парковочных мест в границах улиц Карла Маркса, Ленина, Горной, Декабрьских Событий. Вторым – еще 1800 паркомест. Подробностей, хотя бы приблизительных сроков исполнения этих планов пока никто не сообщает. Но учитывая, что все крупные региональные центры Сибири пошли по этому пути, не минует он и Иркутск. Готов ли к этому бизнес?

Как ни парадоксально, но сокращение бесплатных парковочных мест вовсе не означает однозначный минус для компаний, работающих в центре. Алексей Левашев, доцент кафедры «Менеджмент и логистика на транспорте» ИРНИТУ, генеральный директор Байкальской транспортной лаборатории ООО «Б216», указывает на то, что центр Иркутска сегодня перегружен автомобилями, и это ограничивает его доступность для горожан. А платная парковка меняет транспортное поведение жителей и, как следствие, может вернуть центру экономическую активность.

– Каждое утро около 15% потенциальных посетителей находятся в состоянии «отложенного спроса» – они не приезжают в центр в нужное время, потому что встать негде. Наши исследования показывают: до 80% парковочных мест в центре с 9 утра и до вечера заняты машинами тех, кто там работает. Они не создают клиентского трафика и даже наоборот, мешают ему. Когда парковка становится платной, стоять целый день невыгодно. Машины уезжают, и на их место приходят новые – те, кто приехал по делам, на встречу или за покупками. Это называется повышением оборачиваемости парковочного места – больше людей может воспользоваться одним и тем же парковочным карманом, – говорит Алексей.

Кроме того, при замене бесплатной парковки на платную, по мнению эксперта, можно высвободить огромные площади уличного пространства под благоустройство, сделать центр более комфортным для людей.

Безусловно, эти перемены потребуют от бизнеса решения ряда задач: для начала – понять, насколько критичной будет для его клиентов стоимость парковочного часа (а это во многом зависит от тарифов), найти варианты парковки для сотрудников или пойти на компенсацию расходов. Кому-то, возможно, придется задуматься о смене локации.

– Вопрос тарификации платных парковок, безусловно, важен. И как видно, цена в разных городах отличается, в Новосибирске, например, это 50-100 рублей в час в зависимости от зоны. В Екатеринбурге – 50 рублей. В целом, для расчета платы за час парковки есть четкая методика от Минтранса РФ, привязанная к стоимости проезда в общественном транспорте и величине среднедушевого дохода населения в месяц. Исключения есть: к примеру, в Улан-Удэ установлена плата в 30 рублей – цена символическая на период тестирования системы управления парковками, но дальше ее необходимо будет пересматривать, – поясняет Александр Михеев, эксперт в сфере транспортного планирования.

Впрочем, и сегодня компаниям приходится решать похожие вопросы с парковкой – только по причине того, что центр города сегодня заставлен автомобилями.

– Мы продумали, как сделать парковку удобной и для наших сотрудников, и для врачей задолго до открытия клиники, – делится опытом главврач Центра стоматологии «Зубная формула» Алена Светличная. – Договорились с коммерческой стоянкой рядом со зданием нашего Центра: по кодовому слову сотрудники и пациенты получают скидку на размещение машины. Все довольны, не надо думать, где оставить машину.

Однако для достижения нужного эффекта платные парковки должны работать в комплексе с другими мерами, напоминает Алексей Левашев.

– Это удобная схема общественного транспорта, с качественным подвижным составом. Это перехватывающие парковки на подступах к центральной части города, которые примут на себя часть нагрузки. Это развитие пешеходных связей между берегами Ангары. Только все это вместе сделает центр доступным и привлекательным для людей, а значит поможет добиться высокого полезного трафика, – убежден эксперт.

Александр Откидач, блогер, эксперт по продвижению в социальных сетях, в своем канале описал впечатление от парковок в Улан-Удэ:

– Возвращались из Монголии через Улан-Удэ. <...> Решили заскочить за кофе. Пока ехали, я думал, где припарковаться. В Улан-Удэ, так же как и в Иркутске, автомобильный ад.<...> Но что-то сразу пошло не так. Куча парковочных мест, и мы встали прямо напротив кафе. <...> Нам объяснили: теперь в центре парковка платная. 15 минут бесплатно, за час 30 рублей. Многодетным семьям, ветеранам боевых действий, собственникам электроавтомобилей, а вечером всем – бесплатно!

Я говорю: «Нам, гостям, очень удобно. А тебе, как предпринимателю?» – «Саш, вот мой автомобиль, мне не жалко отдать деньги за возможность стоять там, где мне комфортно. А еще я перестала выслушивать от гостей, что они к нам перестали ходить, потому что «у вас не припаркуешься». Так что, как по мне, это очень здорово!»

А я вспомнил, как пару недель назад кружил вокруг cквера Кирова и нашел парковочное место только через 40 минут... Вот бы и у нас платные парковки! И бюджету хорошо, и бизнесу в центре, и сам центр города со свободными парковочными местами выглядит намного лучше.

Михаил Замаратский, управляющий предприятия «Фортуна»:

– В ноябре 2024 года предприятие приняло решение об организации контролируемого въезда на парковочное пространство торговых центров «Фортуна».

Задача стояла и стоит не заработать на парковке или создать неудобства для покупателей, а предложить максимально комфортные условия прежде всего для наших посетителей, так как из всей емкости парковочных мест регионального комплекса – что составляет порядка 700, около 500 каждодневно занимались сотрудниками близлежащих офисных центров и их клиентами, а также нашими арендаторами. Парковочные места занимались с самого утра до окончания рабочего дня, что существенно ограничивало возможность припарковаться для посетителей торговых объектов. При этом предприятие определило и выделило специальные парковочные зоны для своих арендаторов и продавцов – вне контура парковочного пространства для покупателей, но в шаговой, 2-3 минутной, доступности.

Мы провели анализ и пришли к выводу, что в среднем наш покупатель тратит от одного до двух часов для приобретения необходимого товара на территории комплекса торговых центров, поэтому было принято решение первые три часа парковки определить бесплатными, а далее ввести «отсекающий» тариф в размере 200 рублей в час.

В выходные и праздничные дни парковки не закрываются, так как близлежащие офисы не работают.

На сегодняшний день можно сделать вывод, что проведенные мероприятия себя оправдали и парковаться на территории комплекса торговых центров стало гораздо проще: всегда есть возможность оставить автомобиль у интересующего вас торгового объекта.