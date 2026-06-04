«95% предпринимателей говорят, что ситуация в их бизнесе ухудшилась». Что и почему происходит с малым бизнесом?

Недавно Торгово-промышленная палата России и «Опора России» подвели первые итоги налоговой реформы. Предварительные выводы и предложения были озвучены на совместном заседании Комитета по поддержке и развитию МСП ТПП РФ. Мы изучили материалы и приводим наиболее важные моменты – с комментариями экспертов.

«Реформа наложилась на охлаждение экономики»

Налоги, по мнению экспертов, – только один из факторов усилившегося экономического давления на предпринимателей. Помимо них, огромное влияние на общее самочувствие бизнеса оказывают снижение потребительского спроса, рост неналоговых издержек, удорожание сырья, сложности с трансграничными поставками, конкуренция со стороны зарубежного бизнеса, пользующегося преференциями собственных юрисдикций и т.п.

– Налоговая реформа наложилась на общее охлаждение экономики, – пояснил Александр Изюков, председатель комитета по поддержке и развитию МСП ТПП РФ. – Согласно данным мониторинга состояния сектора МСП, который проводит ЦБ РФ, более 50% компаний столкнулись с сокращением заказов. Их доходная часть обрушилась. Примерно половина компаний сегодня не испытывает дефицита кадров – это говорит о том, что экономика замедляется. Есть сложности с оборотными средствами: примерно треть компаний планирует брать банковский кредит в ближайшие шесть месяцев, причём большинство – на пополнение «оборотки». То есть за прошлый год компании «проели» оборотные средства.

Александр Изюков также отметил продолжающееся снижение инвестиционной активности бизнеса. Причём по итогам трёх месяцев на первое место среди причин вышли не высокие ставки по кредитам (как год назад), а общая неопределённость – её назвали 35% респондентов. В топе причин – низкий спрос и низкая рентабельность.

Как подчеркнула вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова, падение инвестиций в основные фонды – это проблема с долгими последствиями, по сути, речь идёт о рисках для промышленного потенциала

страны.

– Сегодня ситуация такова, что в ряде отраслей, чтобы не отстать, менять оборудование нужно каждые два года. Если мы сейчас не закупаем оборудование, нас на рынке скоро не будет. Потому что соседние страны, которые конкурируют с нами, не стоят на месте, они работают над производительностью такими темпами, которых мы вообще пока не видели.

«Предприниматели просто хотят работать вдолгую»

В результате такого наложения, как сообщил Андрей Шубин, вице-президент «Опоры России», бизнес рисует довольно мрачную картину.

– Мы провели опрос среди более чем трёх тысяч предпринимателей в разных регионах. Согласно ему, подавляющее большинство опрошенных (94,7%) заявили, что ситуация в их бизнесе ухудшилась, причём три четверти из них сообщили, что она ухудшилась значительно. Около 70% отметили снижение выручки. И 38% указали, что их фискальная нагрузка выросла больше чем на 20%, – привёл он цифры.

По словам Андрея Шубина, сегодня едва ли не единственной лакуной, позволяющей бизнесу даже не развиваться, а выживать, остаётся АвтоУСН. По данным опроса, число её плательщиков увеличилось на 11,5%.

– При этом мы слышим, что, раз бизнес побежал в УСН, значит, побежал прятаться от налогов. На самом деле бизнес искал выход для того, чтобы сохраниться, чтобы не упасть, не закрыться. У нас уже давно другая ситуация – предприниматели просто хотят нормально, спокойно, честно работать. Хотят работать вдолгую, – прокомментировала Елена Дыбова.

Проблема не только в абсолютных цифрах налогов и взносов, но и в сроке, который дали предпринимателям на то, чтобы сориентироваться в новых условиях: 22 октября поправки в Налоговый кодекс были приняты Госдумой в первом чтении, в конце ноября – в третьем. А в силу они вступили 1 января.

Марат Самитов, налоговый консультант, и вовсе заявил, что по факту на адаптацию был дан один день – 31 декабря.

– 25 декабря 2025 года вышло постановление правительства РФ, определяющее перечень отраслей, которые имеют право на пониженные социальные взносы. А 30 декабря – список ОКВЭДов, которые могут применять пониженную ставку упрощённого налога. По факту же в открытый доступ этот список был выложен 31 декабря, когда все уже резали салатики. Ни один предприниматель не смог бы адекватно спланировать свои налоговые обязательства, а значит, – верно определить цены на товары и услуги, – пояснил Марат.

«Неналоговые платежи влияют на суммы, которые могли бы поступать в бюджет»

Растёт нагрузка на бизнес и по линии неналоговых платежей. Как указала Елена Дыбова, их становится всё больше, и они серьёзно влияют на те финансовые потоки, которые могли бы поступать в бюджет.

– Это и страховые взносы, выросшие для большинства МСП. Прежняя льгота [по размеру взносов] была существенным фактором, который влиял на экономическую модель практически всех компаний, особенно производственного сектора. Эта льгота, кроме того, стимулировала обеление зарплаты, – заметила она. – Это и акцизы, и пошлина, и утилизационный сбор, с которым мы боремся, это система «Платон» (с первого марта ставка выросла с 3,71 до 5,19

рубля за километр). «Честный знак» уже становится слишком значимым фактором – и дело не в стоимости самой марки, которая наклеивается на каждую единицу продукции, а прежде всего в его администрировании, из-за которого серьёзно возрастают затраты бизнеса на всех этапах.

Андрей Шубин призвал обратить внимание на проблему неплатежей малому и среднему бизнесу по контрактам, которые заключены и исполнены:

– Масштаб таков, что уже министр экономики РФ Максим Решетников был вынужден создать целый федеральный штаб по неплатежам

бизнесу.

Кстати, по данным Корпорации МСП, с начала 2026 года на специальный сервис на Цифровой платформе МСП.РФ поступило свыше 800 обращений от малого и среднего бизнеса, что на 60% превышает аналогичный показатель прошлого года. Более 50% из них связано с неплатежами госзаказчиков. На сегодняшний день предприниматели смогли получить более 1 млрд рублей задолженности от госкомпаний по договорам в рамках 223-ФЗ.

«Не перейти рубежи, за которыми все становится бессмысленно»

Елена Дыбова заявила, что сейчас необходимо перенастроить работу с малым бизнесом, сделав ее более гибкой, иначе сектор откатится в своем развитии на 10-15 лет назад.

Чем больше мы сейчас закручиваем, давим, наказываем, тем хуже всем. Потому что есть рубежи, после которых заниматься предпринимательской деятельностью становится бессмысленно. И это больше всего настораживает. Пять лет действовал нацпроект по поддержке малого и среднего бизнеса – 600 миллиардов рублей вложили, чтобы поставить предпринимателей на ноги. Если сейчас всё это пойдёт в обратную сторону, все это будет напрасно. Нельзя разрушать то, что строилось годы.

По ее словам, сейчас от правительства РФ ждут предложений, как перезапустить экономику, как выйти на траекторию роста. И бизнес-сообществу необходимо донести свое видение.

Екатерина Вострикова

Реструктуризация маскирует «просрочку»

По данным Банка России на 1 декабря 2025 года, объём просроченной задолженности МСП в России составил 567,4 млрд рублей. А по информации на 1 апреля 2026 года, «просрочка» выросла

до 631 млрд.

При этом, как отмечается в исследовании Национального рейтингового агентства, ситуация во многом маскируется за счёт реструктуризации задолженности. Это подтверждается цифрами: за 2025 год банки получили 280,9 тыс. заявлений от субъектов МСП о реструктуризации, что на 68% больше, чем в 2024 году. Это, отмечается в исследовании, создаёт «отложенную нагрузку»: часть этих заемщиков может перейти в категорию проблемных.

«Реструктуризация стала штатным инструментом адаптации. Но массовость (рост на 68%) указывает на то, что значительная часть заёмщиков балансирует на грани безубыточности. При сохранении ставки мы неизбежно увидим вторую волну – повторные реструктуризации, которые уже не будут безболезненными. Поэтому корректнее рассматривать текущий рост как отложенную проблему, которую временно заморозили, но не решили», – приводится в исследовании мнение Павла Самиева, генерального директора аналитического агентства «Бизнес-

Дром».

В целом, по данным Банка России, по итогам 2025 года субъектам МСП было предоставлено кредитов на сумму 14,5 трлн руб., что на 14,9% меньше, чем в 2024 году.

«9% пишем, 31% – в уме»

Растёт статистика закрывшихся компаний: по данным «Контур.Фокуса», с начала 2026 года в России закрылись 209 000 малых и средних бизнесов. Рост на 9% по сравнению с тем же периодом 2025-го. Одни из самых уязвимых отраслей – ретейл, индустрия красоты и общепит. А по данным ВШЭ, полученным в ходе опроса, 31% предпринимателей сейчас думают о том, чтобы закрыться.

Иркутская область несколько выбивается из российской динамики – здесь показатель закрытия предприятий, по данным Росстата, снижается шестой год подряд и в 2026 году достиг минимума – 1927. Правда, регистрация новых компаний в регионе тоже падает второй год: в 2025 году в области появилось всего 1659 новых предприятий, и это на 9,4% меньше, чем в 2024 году.

Всего же, по данным Единого реестра МСП, на 10 мая 2026 года в Иркутской области числилось почти 96 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 66,3 тысячи – индивидуальные предприниматели и 29,7 тысяч – юридические лица. Годом ранее количество МСП в регионе составляло 92,7 тысячи. Казалось бы, заявления о «массовом вымирании» малого бизнеса не подтверждаются статистикой. Однако тут есть два «но».

Первое: рост обеспечен исключительно за счёт ИП. А вот количество юрлиц, наоборот, сокращается. Это может быть связано с налоговой оптимизацией – компании дробят бизнес в расчёте на снижение нагрузки. Насколько такой приём эффективен – другой вопрос.

Второе «но»: рост числа субъектов не означает роста устойчивости сектора в целом, скорее наоборот. Как отмечают эксперты, когда почти две трети сектора – ИП, а основной массив МСП составляют микропредприятия, это говорит об обмельчании среднего масштаба бизнеса и меньшем запасе прочности как отдельных компаний, так и сегмента в целом. Снижение числа занятых: 193,5 тысячи человек на 10 мая 2026 года против 197,6 тысячи год назад – тоже говорит, что этот сектор экономики переживает не лучшие времена.