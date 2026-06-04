«Садитесь и думайте, что будет дальше?»

Кризис — это время «перевооружиться». Виктор Кондрашов, основатель проектов «Дока», «Порт Ольхон», «Медная гора» рассказал, как его холдинг выживает в шторм: оптимизация, новые ниши и охота за кадрами. Как найти три прибыльных направления за 2 месяца, почему юристы по банкротствам сейчас на вес золота и как один «нефтяник» заменил троих сотрудников? Читайте советы опытного иркутского предпринимателя.

– Я всегда говорю: наш мир как калейдоскоп – покрутил немного, одно стекло упало – весь рисунок поменялся. Поэтому я постоянно спрашиваю – себя, экспертов – что произошло такого, что может изменить нашу жизнь в ближайшем будущем?

Первые признаки кризиса все почувствовали в прошлом году. В октябре-ноябре мы по своему бизнесу поняли, что становится тяжело. И мы начали задумываться и искать возможности. Первое: оптимизировали все затраты, какие можно. Остановили проект, который перестал приносить доход. Второе: стали искать новые ниши. И буквально за 2–3 месяца мы нашли три направления, которые актуальны на сегодняшний день.

Одно я нащупал на приёме у нотариуса. Прихожу по свои делам – в коридоре очередь. Спрашиваю у него: «А почему народа так много стало?» Оказалось, что много стало банкротств, растет спрос на доверенности на продажи и так далее. То есть появляется целое направление юриспруденции, которое мы внутри холдинга никогда не трогали. И мы начали собирать [под него] команду юристов.

Второе направление – энергетика. Дифтарифы привели к огромным счетам. Что мы делаем: ищем на рынке, тестируем первую установку для отопления. И я понимаю, что весь Байкальский тракт – это просто один большой рынок. У всех ценник за отопление вырос, коттеджи продают – мы начинаем предлагать дешёвые топливные установки, чтобы люди в зимний период тарифы держали в норме.

И таких направлений, если поискать, в период кризиса много. Мой совет: изучайте рынок. Садитесь и думайте, разговаривайте с экспертами, что будет дальше?

Другой совет: ищите людей. Я зашёл на портал вакансий, дал объявление: требуется заместитель директора холдинговой компании. И за месяц сам обработал порядка 360 заявок. Пришел к выводу, что соискатели пока не созрели. Мы предлагаем иркутскую зарплату, а они привыкли к уровню московской и не хотят снижаться. Мы пока никого не взяли на работу из топов, но с «нефтянки» забрали одного энергетика, который заменил нам трёх специалистов по АХЧ и по стройке. Зарплата у него хорошая, но всё же меньше, чем у трёх человек, – то есть мы сэкономили и эффективность получили.

Но самое главное, я понял такую вещь: не торопись, посиди под дождём. Кризис даёт возможность нам перевооружиться, потому что основной ресурс – это всегда люди. Сейчас амбиции соискателей пошли на спад. И многие компании, которые понимают ценность работников, наберут себе хороших людей.

Самое ценное, что есть у нас, у предпринимателей, – это возможность самим вершить свою судьбу. И это вселяет такую уверенность! Главное, правильно использовать наше время, чтобы это сохранить.