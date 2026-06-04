Ваш бизнес теряет деньги, а вы не понимаете почему? Игорь Мальцев, основатель «Системы Растущих Продаж», вывел правила выживания в 2026 году. Он утверждает: «Нет контроля — нет дохода». Читайте, почему собственник должен лично сидеть в отделе продаж, как простой реестр возражений может удвоить прибыль и почему «волшебный» директор не спасёт ваш бизнес.

– Всё, что давит на рынок – охлаждение экономики, инфляция, рост налогов, дефицит эффективных кадров, нарушение привычных каналов маркетинга – отражается на наших клиентах. Они стали требовательнее, осторожнее и медленнее, жёстче считают деньги. Цикл работы с клиентами удлиняется. Падают конверсии, падает средний чек, растёт себестоимость, снижается маржинальность. Действий становится больше, но в деньги они не превращаются.

Сегодня, чтобы остаться на рынке, собственникам нужно лично погружаться в компанию, в ее процессы. Поймите: не придёт «волшебный» РОП или директор. Собственник сам должен озадачиться структурой дохода. Мы проводили эксперименты: просили владельца зайти в отдел продаж и находиться там какое-то время. Уровень дохода, когда владелец находился в компании, вырастал всегда не меньше чем в два раза. Всегда. Почему? Потому что собственник знает – что досмотреть, что делать, что говорить.

Сегодня как никогда собственнику нужна максимальная ясность и понимание, как устроена структура дохода в его бизнесе. Признайте новый закон 2026 года: «Нет контроля – нет дохода». Не обязательно делать всё самому, но контролировать – обязательно. А для того чтобы что-то контролировать, это надо ясно и чётко понимать.

Второй закон: любая технология, любые инструменты и сотрудники будут деградировать без контроля.

Используйте всего два инструмента контроля дохода. Первый – еженедельный отчёт с планом действий на следующую неделю. Второй – реестр возражений и трудностей клиентов с предложениями от руководителя отдела продаж или директора по маркетингу. Начинайте каждый день с того, чтобы просто прослушивать все неуспешные сделки через реестр возражений – только так до вас дойдут реальные боли и изменения рынка. Если до собственника не доходит информация – какие трудности, боли, как рынок поменялся, – он не будет этим заниматься.

И третий закон вытекает из второго: куда направляешь внимание и энергию – то начинает расти.

Ищите и устраняйте «узкие горлышки» – точки утечки дохода – последовательно. Выбрали одно узкое место на месяц, убрали его – взялись за следующее. Когда ты понимаешь процесс, понимаешь боли, ты знаешь, где искать узкие места.