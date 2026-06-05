Кто заплатит за экономию? Эксперты о низких коммунальных тарифах: конкурентное преимущество региона или риск?

Тарифы на ЖКХ в Иркутской области самые низкие в СФО. Но пока жители региона радуются этому факту, назревает проблема: трубы гниют, оборудование местами исчерпало второй срок эксплуатации, а денег на ремонт нет. Можно ли считать низкие тарифы конкурентным преимуществом региона или это путь к ЧП, почему бизнес и жители находятся в одной лодке и кто в итоге заплатит за «экономию»? На эти вопросы мы искали ответ у экспертов отрасли.

Фото: И. Мерзляков

Языком цифр: дешевые свет, тепло, вода

По данным Иркутскстата, Приангарье возглавляет список сибирских регионов с самыми низкими тарифами на коммунальные услуги. Статистическое ведомство указывает, что жители области платят меньше всех в СФО за электроснабжение квартир – 180 рублей за 100 кВт/ч, отопление – 2 тысячи рублей за Гкал, холодное водоснабжение и водоотведение – 56,5 рубля за кубометр.

Также Иркутская область находится в тройке субъектов с минимальными ценами на горячее водоснабжение – 149,1 рубля за кубометр, взносы за капремонт – 10,5 рубля за кв. м общей площади. А среднестатистический тариф за содержание жилья здесь – 26,65 рубля за кв. м.

Эксперты единодушны: коммунальные платежи – это всегда чувствительный вопрос для населения, но в таких тарифах заложен огромный инфраструктурный риск.

По мнению доктора экономических наук Надежды Грошевой, декана САФ ИГУ, изношенная инфраструктура становится «бомбой замедленного действия».

– Мы уже видели пример Бодайбо. Иркутск, я думаю, находится не в лучшей ситуации, – считает Надежда Грошева.

Ее опасения подтверждаются заявлением зампредседателя правительства Иркутской области Александра Суханова, который после аварии в Бодайбо назвал ее «тренировкой» и официально признал, что количество технологических нарушений в коммунальной сфере области с сентября 2025 выросло на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого отопительного сезона и параметры коммунальной инфраструктуры продолжают ухудшаться. По мнению наблюдателей, это объективная оценка ситуации, без сгущения красок. Зампред правительства также добавил, что в региональном правительстве не сидят на месте, а ищут способы поправить ситуацию.

Кроме того, для развития новых районов в том же Иркутске нет ни свободных мощностей тепла и электроэнергии, ни сетей. И эта проблема, как указывает эксперт, тоже упирается в деньги.

– Расходы на реновацию и развитие коммунальной инфраструктуры либо должен взять на себя бюджет, либо их необходимо включать в тариф. Но в бюджетах денег нет, а на повышение тарифа никому идти не хочется, тем более в преддверии выборов, – замечает Надежда Грошева.

«Ехать на низких тарифах можно только в сторону ЧП»

Ресурсоснабжающие организации при этом указывают: за счет бизнеса такие задачи не решить, поскольку то же теплоснабжение – это регулируемый вид деятельности, где стоимость услуги определяется не рыночными реалиями, а чиновниками. А значит прибыли, необходимой чтобы аккумулировать средства на такие проекты, у бизнеса нет.

В своем телеграм-канале генеральный директор БЭК Олег Причко пояснил, что без включения расходов в тариф, ни о каком развитии речи идти не может.

– Чтобы развивать инфраструктуру, в том числе для теплоснабжения, существуют инвестиционные программы. Они принимаются властями по каждому городу, а средства на их реализацию закладываются в тарифы для пользователей, – говорит он.

Задача энергетиков – сформировать своего рода «меню» мер, необходимых для поддержания теплосетей и теплостанций, и включить их в проект программы. А перечень конечных «блюд» определяют чиновники. На основе их решений формируется утвержденный перечень мероприятий и, как следствие, итоговый чек, который в будущем появится в платежках горожан.

– Чем ниже тариф, тем меньше сетей можно переложить в летний период, куда скромнее будет выглядеть и модернизация тепловых мощностей на ТЭЦ, а значит, риск аварийных ситуаций увеличивается. Скажем, чтобы тепловые сети работали как часы, каждый год необходимо их перекладывать в объеме 4-5%. Сегодня этот показатель по области в 10 раз ниже, – указывает Олег Причко.

В одном из недавних подкастов, он сравнивает сферу теплоснабжения с автомобилистом, который ездит на лысых покрышках, однако на замену всех четырех денег у него нет, и поэтому он покупает две и продолжает рисковать. Между тем, по словам главы БЭК, запасы прочности, заложенные еще в советское время, давно исчерпали себя и «ехать» на старом наследии можно только в сторону коммунальных ЧП.

А чтобы оплата за коммунальные услуги не оказывала существенного влияния на семейный бюджет, существуют различные меры поддержки населения, которые активно применяются во многих регионах. Кроме того, часть средств можно получить через государственные программы, например, нацпроект «Инфраструктура для жизни», предусматривающий повышение улучшение состояния котельных, тепловых сетей, систем водоподготовки и питьевого водоснабжения.

Кстати, с водопроводными сетями ситуация, как можно понять, не лучше. МУП «Водоканал», по данным пресс-службы администрации Иркутска, планирует в 2026 году отремонтировать чуть более 2 км водопроводных и 937 метров канализационных сетей. В прошлом году переложили вдвое меньше: 1025 метров водопровода и 585 метров канализации.

Между тем, согласно Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ РФ до 2030 года, ежегодная замена коммунальных сетей должна составлять не менее 3% от их общей протяженности. Нетрудно подсчитать, что в Иркутске, где МУП обслуживает 904 км водопровода и 821 км канализации, необходимо ежегодно менять минимум 27 км сетей водоснабжения и 24-25 км – водоотведения.

«Расходы на содержание жилья меньше, чем на онлайн-кинотеатры»

Управляющим компаниям тоже есть что сказать по поводу тарифов. Александр Калугин, генеральный директор ООО «Южное управление ЖКС», считает, что УК на российском рынке остаются фундаментально недооцененными.

– Если сравнить расходы граждан на содержание жилья с расходами на другие услуги, это становится наглядным. Скажем, месячная оплата мобильной связи за один смартфон часто превышает средний платёж за содержание жилья с квартиры. Обслуживание автомобиля: стоимость нормо-часа на СТО несопоставима с затратами на обслуживание инженерных систем (лифтов, насосов). Подписка на онлайн-кинотеатры может обходиться жильцам дома дороже, чем труд команды дворников и сантехников, – указывает Александр.

По его словам, исторически так сложилось, что тарифы на содержание жилья растут медленнее инфляции, притом что стоимость материалов – быстрее. Однако постоянное искусственное занижение тарифов ЖКХ создаёт лишь иллюзию экономии, а в реальности ведёт к скрытому кризису.

– Бизнес не может работать в убыток. Если тариф занижен, УК начинает экономить на качестве. Сокращаются объёмы ремонта, закупаются дешевые расходники, урезаются зарплаты. В итоге происходит лавинообразное ухудшение состояния дома, – отмечает Александр Калугин.

Сергей Белых, генеральный директор ООО «Северное управление ЖКС», добавляет, что низкие тарифы не позволяют проводить реконструкцию изношенных сетей и не дают возможности создать аварийный резерв.

– Когда в разгар отопительного сезона выходят из строя терморегуляторы, циркуляционные насосы и иные приборы системы отопления дома, промедление при проведении работ катастрофически опасно, – предупреждает эксперт.

«Недофинансирование бьет по карману»

Георгий Чернявский , председатель совета дома в микрорайоне Солнечный, настаивает, что тариф должен напрямую зависеть от наполнения услугами. Для качественного сервиса он всегда будет выше муниципального на 15–30%.

– Жители часто требуют услуг сверх базового тарифа (например, уборку 2–3 раза вместо положенного по нормативам одного), но голосовать за повышение платы ради качества отказываются. Но это не значит, что УК имеет право обманывать жителей, максимально сокращая свою работу, и при этом брать среднюю плату по городу, – настаивает он.

Вместе с тем Георгий напоминает, что хроническое недофинансирование бьёт жителей по их собственному карману.

– Системное занижение тарифов запускает «спираль деградации». А дальше из-за неухоженных подъездов, разрушающегося фасада и вечно подтапливаемого подвала квартиры в таком доме стремительно теряют в цене. Получается, что собственники экономят копейки на тарифе, но теряют сотни тысяч рублей на стоимости своего имущества, – отмечает эксперт.

С ресурсоснабжающими организациями, по его мнению, та же история. Низкий тариф для населения не покрывает реальную модернизацию сетей.

– То, что в самом Иркутске до сих пор не случилось катастрофы подобной той, что произошла в подмосковном Подольске или в Бодайбо, – это исключительно заслуга оперативных аварийных бригад, климатического везения и иссякающего запаса прочности, заложенного ещё в советский период, – полагает иркутянин.

Темпы старения труб опережают темпы их замены, считает Георгий Чернявский. Поэтому нужно ускоряться с модернизацией и заменой.

«Важны не столько цифры, сколько прозрачность расходов»

Эксперты сходятся и в том, что важна не только величина тарифа, но и то, насколько прозрачно расходуются собранные с населения средства.

– Чтобы найти здоровый баланс, управляющие компании должны детально раскрывать структуру тарифа, чтобы люди видели, за что именно они платят. Тогда пропадает заблуждение, что 26 рублей уходят в никуда, – говорит Георгий Чернявский.

По мнению Надежды Грошевой, во многом из-за отсутствия прозрачности любое повышение тарифов воспринимается в штыки.

– Люди вполне обоснованно требуют: «Объясните нам, почему вдруг ни с того ни с сего тарифы выросли. Куда идут эти деньги, на что расходуются? Где карты подлежащих замене сетей? Где объекты, которые нужно делать в первую очередь?» Нужна открытая, прозрачная и понятная жителям инвестиционная программа. Пока её нет, повышение тарифа вызовет здоровое недовольство любого пользователя, резюмирует она.

Вывод

Эксперты единодушны: хотя тарифы остаются чувствительной темой для общества, попытки искусственно удерживать их ниже уровня себестоимости услуг неизбежно приводят к деградации инфраструктуры и снижению качества жизни. Поэтому ключевым фактором сегодня становится не столько борьба за минимальную цифру в платёжке, сколько прозрачность формирования тарифа и контроль за целевым использованием средств, чтобы потребитель понимал: он платит не за воздух, а за поддержание жизненно важной инфраструктуры в рабочем и безопасном состоянии.

Низкие тарифы – это конкурентное преимущество?

Надежда Грошева, д. э. н., декан САФ ИГУ:

– Конкуренция между регионами действительно существует, но никто ещё не приехал жить в Иркутск, потому что у нас ниже тариф. Никто ещё не сказал: «Я остаюсь в Иркутске, потому что здесь дешевое электричество». Ключевым фактором выбора места для проживания являются не тарифы, а наличие комфортного жилья, социальной и интеллектуальной инфраструктуры, рабочих мест и перспективность территории.

«В споре жильцов и УК правы обе стороны»

Александр Багаев, эксперт Ассоциации СРО «Гильдия ЖКХ» по экономическим вопросам:

– С одной стороны, тариф на содержание жилья действительно с трудом покрывает текущие расходы. С другой – жители обоснованно возмущаются резкой индексацией на фоне падения собственных реальных доходов. Справедливым можно считать только тот тариф, который рассчитан индивидуально под конкретный дом и полностью прозрачен для собственников. Универсальной цифры для региона не существует.