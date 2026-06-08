«Сами становитесь блогерами». Как держать коммуникацию с клиентами, когда привычные каналы не работают

«Сегодня ни один эксперт не скажет, куда мы идем в сфере коммуникаций, и что будет в итоге. Как никто год-два назад не мог бы предсказать то, с чем мы сталкиваемся сегодня. В этих условиях предприниматель должен знать одно: мы обязаны работать в тех условиях, которые есть. Иного не дано. Самое страшное – прижать уши и ничего не делать», – говорит Александр Откидач, блогер, эксперт по продвижению в социальных сетях.

Сегодня мы имеем три пласта соцсетей. «Правильные»: ВКонтакте, Одноклассники, Maкс и RuTube. «Неправильные»: приторможенные, но пока работающие Telegram и YouTube. И запрещённые.

С российскими площадками работать непросто – по-моему, никто не понимает до конца, как работают их алгоритмы, как они используют вложенные пользователями бюджеты. У меня есть профессиональное подозрение, что они накручивают просмотры и охваты. Я не могу это утверждать, но мы с коллегами видим миллионы просмотров а доходность ноль, переходов ноль. Такого быть не должно.

Тем не менее нужно методично прорабатывать «правильные» площадки – добрая часть населения там. Надо искать ключики и выкручиваться. Таргет ВК и ОК, работа с блогерами, создание контента, выкуп постов в пабликах – это ещё работает.

Да-да, ОК тоже. 800 тысяч жителей Иркутской области – там. В прошлом году на форуме «Байкал 2020» спросил у участников про соцсети. Аудитория 30 человек от 18 до 25 – 80% процентов сидят в ОК. Я не знаю, что они там делают, но они – там.

В ВК сегодня у любого из вас, даже с 200–300 друзьями, будет точно такой же охват, как у меня. А ваши подписчики поверят вам больше, чем мне. Сегодня вы становитесь круче любого блогера в Иркутске. Настраиваете таргеты на свой пост – на ту аудиторию, которая вам нужна, платите и получаете просмотры. Кто из блогеров будет так заморачиваться с таргетингом? У вас выход один – сами становитесь блогером. Не понимаете как – разберитесь. Не умеете писать – наймите

человека.

Сегодня, когда все считают деньги, логично пользоваться принципом баланса ограничений и эффективности. Не спешите уходить из замедляемых «неправильных» площадок – да, просмотры там упали. У меня раньше пост набирал 7500 просмотров теперь 2500. Но люди все еще ими пользуются. Работать надо там, где ваша аудитория.

Используйте сторис. Кто их смотрит? Не ваша телефонная книжка. А те, у кого ваш номер телефона «забит» в их книжке. И тут самое интересное: блогеры больше вам не нужны. Вам нужен тот, чей телефон есть много у кого. Это мастера маникюра– педикюра, врачи, юристы. Ищите этих людей и выстраивайте с ними отношения.

Еще совет: когда всё плохо, побеждает тот, кого виднее всех. Переходите к креативу. Но не к ИИ – если ваш пиарщик пишет текст в «нейронке» – увольняйте! Это невозможно читать.

И последнее. Даже сегодня не надо пытаться уволить полштата и всё сложить на одного человека. Каждый должен заниматься своим делом.