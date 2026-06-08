«Мы не гонимся за объемом, мы работаем на качество». Игорь Чугаев, «ЛК Титан», – о том, почему у лизинговых инструментов огромные перспективы

«В начале «нулевых», когда мы вышли на рынок, лизинг стал драйвером, позволявшим обновить морально или физически устаревшие фонды предприятий. Сегодня процент износа оборудования и техники в стране все так же велик. А это значит, работы у нас по-прежнему непочатый край», – говорит управляющий директор «Лизинговой компании Титан» Игорь Чугаев. О том, что кризис не повод замедляться, почему компания активно работает с агросектором и что делает лизинг «волшебной палочкой» для предпринимателей, он рассказал в интервью Газете Дело.

«Диверсификация портфеля придает нам устойчивость

В прошлом году рынок лизинга серьезно просел: грузовой транспорт — на 68%, стройтехника — на 38%. При этом выручка «Титана» выросла. В чём секрет? С какими вызовами вы столкнулись и как адаптировались?

– Вы правы, наша выручка за 2025 год заметно выросла, почти на 25% и составила 405 млн рублей. Новый бизнес тоже показал рост. Но прибыль при этом снизилась – хотя и не так катастрофично, как у многих наших коллег по отрасли.

Одним из факторов, влияющих на прибыль, в прошлом году оставалась, конечно, высокая ключевая ставка. Напомню, в первой половине года она держалась на уровне 21% и только в июне началось ее плавное снижение, что сохраняло высокими и процентные расходы. Ставка влияла и на спрос лизингополучателей, и на их дальнейшую платёжеспособность.

Сказывается курс валют. Ведь практически вся техника, все оборудование приобретается за рубежом. И каждый лишний рубль за доллар или юань в цене контракта превращается в миллионы – а это дополнительное бремя для наших лизингополучателей.

Но в целом мы чувствуем себя неплохо благодаря диверсификации портфеля: мы следим, чтобы доля каждого сегмента не превышала 40%, это даёт устойчивость. Скажем, процент грузового транспорта и спецтехники в портфеле по итогам 2025 года у нас несколько снизился (при этом в абсолютном выражении сегмент, напротив, показал рост). Зато выросла доля оборудования – сейчас оно на первом месте, а наши ключевые партнёры – это сельскохозяйственные компании и производства.

Насколько нам известно, одна из последних ваших сделок как раз в сфере сельского хозяйства?

– В этом году при нашей поддержке в Иркутском районе открылся консервный цех по производству тушенки. С помощью АО «Братский АНКБ» – нашего банка-партнера – предприниматель приобрел производственную базу, а «Лизинговая компания Титан» профинансировала приобретение самого оборудования – производственной линии.

Это как раз история о реальном производстве. Наш клиент нацелен на качество продукции, ориентируется на высокий стандарт. Мы все слышали о монгольской тушенке с высоким содержанием мяса. Продукция нашего лизингополучателя, я считаю, не уступает ей.

Еще один крупный проект в сфере сельского хозяйства мы профинансировали в Карачаево-Черкесской Республике – приобрели оборудование для компании, которая выращивает фрукты и овощи.

По некоторым данным, сейчас на рынке наблюдается некоторое оживление. Ключевая ставка вновь снизилась. Бизнес, который долго откладывал спрос, по словам банкиров, пошел за кредитами. Вы чувствуете это оживление в лизинге?

– Я бы не сказал, что спрос пошел резко вверх. Да, в марте по сравнению с январем-февралем мы наблюдали некоторое оживление, но это, скорее, сезонная волатильность, а не устойчивый тренд. Кроме того, разрыв между ключевой ставкой и реальными ставками по кредитам остается значительным: при «ключе» 14,5% стоимость кредитных ресурсов для субъектов МСП составляет свыше 17,5% годовых. Поэтому те, кто могут подождать, предпочитают дождаться более выгодных условий.

Но спрос все же есть: те, у кого заключены контракты, приняты обязательства, продолжают обращаться за приобретением техники. К тому же мы предлагаем клиентам плавающую ставку, привязанную к ключевой: будет снижаться «ключ», будет уменьшаться и стоимость контракта.

Так что за первый квартал этого года наш портфель увеличился на 5%. Это неплохо в нынешних условиях.

«Мы не работаем на объём, мы работаем на качество»

За счет чего вам удается расти, когда остальные падают?

– Прежде всего, мы не работаем на объём, мы работаем на качество. Еще не так давно на рынке лизинга шла настоящая гонка: кто больше заключит сделок, у кого больше объем выдачи.

Сегодня мы видим последствия – многие лизингополучатели не в состоянии обслуживать платежи, лизинговые компании изымают предметы лизинга. Объем стоков изъятых машин, спецтехники в прошлом году побил все рекорды и продолжает расти в нынешнем. Оперативно реализовать такой объем имущества в текущих условиях нереально: на вторичном рынке сейчас жуткая конкуренция – огромное количество техники, продавцов, все толкаются локтями, а спрос сжимается. Лизинговая отрасль несет убытки…

Наша установка – работать с реальным сектором экономики, с предпринимателями, которые что-то производят. Мы финансируем то, что создает добавленную стоимость – оборудование, строительную технику, самосвалы, недвижимость, водный транспорт. Разумеется, если нашим клиентам в процессе работы понадобится еще и легковой автомобиль, наша компания его предоставит.

Мы подходим индивидуально и прозрачно: не навязываем ни страховую компанию, ни поставщиков. Наша задача – определить, что именно необходимо бизнесу для успешного старта и дальнейшего развития. Если клиент сомневается в выборе, мы готовы проконсультировать, оказать техническую, юридическую и бухгалтерскую поддержку.

Ну и, кроме того, мы финансируем предметы лизинга с ограниченным спросом, например, аэролодки, с которыми не все готовы работать.

Такой подход позволяет нам небольшими, но уверенными шагами двигаться вперёд и преодолевать все внешние кризисы.

«Быть региональной компанией – это преимущество»

Найти устойчивые компании в сегодняшней экономике непросто. Как вы выбираете клиентов? С какими отраслями предпочитаете работать?

– Одно из наших преимуществ в том, что мы региональная компания. Мы лучше понимаем местный рынок, более гибки в оценках лизингополучателей.

Поэтому мы присутствуем в пищевой промышленности, в золотодобывающей, в производстве и переработке макулатуры, в сельском хозяйстве и т.д. Даже в лесной отрасли, хотя, казалось бы, лесозаготовка и деревопереработка сегодня в глубоком кризисе. По моему опыту, в любой отрасли, что бы в ней ни происходило, всегда есть успешные истории. Поэтому мы работаем точечно с теми клиентами, которые строят свою историю успеха.

Конечно, мы активно используем механизмы минимизации рисков, в том числе с помощью гарантийных обязательств. Но главное, мы хотим, чтобы наши партнёры росли – мы будем расти вместе с ними.

Вы сказали, что «Титан» – региональная компания. Это означает, что она ограничена рынком Иркутской области? Не тесно?

– Действительно, компания создавалась именно для локального рынка. Наш учредитель видел задачу в том, чтобы поддерживать местных предпринимателей. Но постепенно мы начали выходить в другие регионы: клиенты стали буквально передавать нас «из рук в руки». Сначала мы вышли на рынок Бурятии, потом в Красноярск, затем появились проекты в Якутии, в Приморском крае... Сегодня мы работаем по всей России.

«Налоги растут, но лизинг позволяет их корректировать»

В этом году многие предприниматели перешли с упрощённой системы налогообложения на НДС. А лизинг, как мы знаем, позволяет возместить этот налог, тем самым оптимизировав расходы. Рассматриваете ли вы этот фактор как расширение вашей потенциальной аудитории?

– Пока мы видим в этом, скорее, фактор уменьшения прибыли у компаний. Предприниматели на упрощённой системе налогообложения и так активно пользовались лизингом. Последние годы банковский сектор настолько ужесточил требования к заёмщикам, что многие не могли получить необходимое финансирование на развитие или модернизацию. Лизинг стал для них «волшебной палочкой». Но если налоги растут, прибыль, которую можно было бы инвестировать в модернизацию, сокращается.

Но в чем вы точно правы – это в том, что лизинг действительно позволяет получать налоговые преференции. Во-первых, можно возместить НДС 22% со всей суммы лизинговых платежей. Во-вторых, за счет лизинговых платежей уменьшается налогооблагаемая база по налогу на прибыль. Это одно из преимуществ лизинга перед иными кредитными инструментами.

Тем не менее экономические сложности повышают риск неплатежей и по договорам лизинга. Если клиент попадает в сложную ситуацию, как вы с ним работаете?

– Конечно, мы стараемся подойти индивидуально: пытаемся понять суть проблемы нашего лизингополучателя, насколько она долгосрочна и можно ли ее решить. Где-то идём навстречу: переносим платёж, рассматриваем реструктуризацию. А в каких-то случаях оптимальным решением вопроса для предпринимателя является реализация предмета лизинга через продажу или перевод обязательств по договору финансовой аренды на нового лизингополучателя.

Чего вы ждёте от 2026 года и куда планируете двигаться?

– Наша ключевая задача – удержать свои позиции и планомерно наращивать портфель. Планируем показать рост не менее 15%, как и по итогам 2025 года. Это соответствует рыночным прогнозам: средневзвешенный прирост рынка в 2026 году ожидается на уровне 16%.

Отраслевая структура останется диверсифицированной: транспортные услуги, производство, сельское хозяйство и т.д.

В целом перспективы лизинга в нашей стране огромны. На сегодняшний день сохраняется высокий износ основных фондов в России. Моральное и физическое устаревание оборудования ограничивает эффективность производства и модернизацию, достигая в некоторых отраслях до 70%.

Екатерина Дементьева

Самые необычные предметы лизинга в истории компании

1. Самолёт. «ЛК Титан» не просто приобрела воздушное судно, но и отремонтировала его. Реализовать проект удалось совместно с ключевым банком-партнёром компании – АО «Братский АНКБ».

2. Профессиональные видеокамеры для телекомпании. Это был первый опыт работы с подобной техникой, и для сотрудников «ЛК Титан» стало открытием, как дорого она может стоить.

3. Линия для мясоперерабатывающего завода в республике Бурятия. Сотрудники австрийской компании, которые ее монтировали, признались, что не так много предпринимателей в Австрии могут позволить себе такое современное оборудование.

4. Оборудование для фотостудии – от осветительных приборов до камер, тоже очень дорогих.

5. Производственный цех в Иркутске. В 2004 году открыли для себя лизинг недвижимости и все его нюансы.

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