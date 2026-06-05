«От запрета к празднику: как иркутская сеть АЗС БРК защищает детей от опасностей и дарит им лето мечты»

В последнее время проблема безопасности детей вблизи автозаправочных станций обострилась из-за растущей популярности самокатов, скутеров и питбайков. Руководитель сети АЗС БРК Вероника Шородок рассказала о том, как компания решает эту проблему в Иркутской области, Забайкальском крае и Бурятии.

Безопасность превыше всего

Территория АЗС – зона повышенной опасности. Чтобы исключить риски, сеть БРК ввела собственное правило: не заправлять транспортные средства под управлением лиц младше 18 лет. Это касается автомобилей, мопедов и электросамокатов.

«Сердце замирает, когда видишь 14-летнего парня на питбайке у колонки», – говорит Вероника Васильевна. – Мы не можем рисковать их жизнью. Территория АЗС – место повышенной опасности: здесь и горючие материалы, и движущийся транспорт».

Региональные особенности и законодательство

Компания полностью поддерживает обсуждаемый в Иркутской области законопроект, который с 1 сентября 2026 года запретит продажу ГСМ несовершеннолетним.

Исключение для подростков старше 16 лет с правами категорий M или A1 – они смогут заправляться по предъявлении документов. Так же предусмотрены штрафы за нарушение: от 2 тыс. рублей для граждан и до 50 тыс. рублей для юрлиц при повторном нарушении. По мнению руководителя БРК, отсутствие водительского опыта делает подростка угрозой для себя и окружающих не только на дороге, но и во время заправки.

«Мы работаем в трёх регионах, и везде наша задача – обеспечить безопасность. В Забайкальском крае прямого запрета на заправку пока нет, но действуют ограничения на нахождение детей без взрослых ночью. В Бурятии ситуация схожая: специальных норм по топливу нет, но есть общие требования к безопасности и запрет продажи табака. Во всех трёх регионах мы также учитываем федеральные нормы: запрет продажи алкоголя, табака и товаров со сжиженными газами детям», – комментирует Вероника Шородок.

Таким образом, политика БРК сочетает собственную инициативу с соблюдением региональных и федеральных законов, ставя безопасность подрастающего поколения на первое место.

От запрета к празднику: как БРК радует юных гостей

Тем не менее Вероника Шородок уверена: настоящая забота о детях – это не только строгие запреты ради их безопасности, это ещё и создание атмосферы радости там, где они бывают вместе с родителями.

«Мы очень любим детей и хотим, чтобы визит на АЗС стал для них праздником!» – делится руководитель сети. Поэтому на всех станциях БРК маленьких гостей ждёт атмосфера праздника. У нас на всех станциях есть яркие игрушки и сувениры, которые можно получить прямо у кассы, полезные и вкусные напитки, выпечка, попкорн и разные сладости, любимое детское лакомство – мягкое мороженое в хрустящем рожке».

Но главная инициатива компании приурочена ко Дню защиты детей (1 июня). В этом году БРК провела масштабную акцию «Каникулы в подарок!» и разыграла 6 путёвок в одни из лучших детских лагерей страны.

«Это «Океания» и «Смена» в Анапе – море, солнце, активные игры и новые друзья на берегу Чёрного моря, и путёвки в новосибирский лагерь «Сиббери клуб» – современный лагерь с насыщенной программой, творческими мастер-классами и спортивными активностями. Целых 6 путевок!»

Компания берёт на себя абсолютно все расходы, чтобы подарить детям незабываемый отдых. В стоимость входит перелёт, трансфер, проживание, пятиразовое питание и участие во всех образовательных и развлекательных программах.

И ещё одна добрая традиция, которая уже стала визитной карточкой компании: 1 июня сеть АЗС БРК всегда дарит всем детям, которые приходят на наши АЗС, воздушные шары, наполняя этот день улыбками.

Вероника Шородок подводит итог, который идеально описывает философию бренда: «Мы убеждены: настоящее уважение к детям проявляется не в том, чтобы разрешить им всё, а в том, чтобы оградить от опасностей и подарить яркие впечатления. Запрет на заправку несовершеннолетних – это наш вклад в безопасность. А мороженое, игрушки и путёвки в лагеря – проявление нашей любви и заботы. Мы хотим, чтобы детство оставалось детством – беззаботным, радостным и под надёжной защитой».