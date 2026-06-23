«Ангарский базальт» — двукратный победитель конкурса «100 лучших товаров России»

В конце мая в Иркутске состоялось награждение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» в 2026 году. Одной из лучших в номинации «Продукция производственно-технического назначения» уже второй год подряд стала компания «Ангарский базальт», которая производит плиты из минераловатного утеплителя. «Для нас эта победа – подтверждение высокого качества нашей продукции на общероссийском уровне», – говорят на предприятии.

«Ангарский базальт» работает на строительном рынке Иркутской области с 2025 года и за это время уже зарекомендовал себя как предприятие, соблюдающее все стандарты и требования, предъявляемые к качеству выпускаемой продукции. Все исследования, определённые ГОСТом, проводятся в заводской лаборатории, которая оборудована сертифицированными установками для определения теплопроводности готового продукта, измерения прочности плиты на сжатие и на отрыв слоев и других обязательных параметров. Продукция завода полностью сертифицирована, все документы представлены на сайте предприятия.

– Девиз нашей компании «Ангарский базальт – синоним качества» и победы во Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России» в 2025 и 2026 годах – лучшее подтверждение этому, – убеждён директор предприятия Сергей Рудников.

Ещё одно важное преимущество «Ангарского базальта» – его географическая близость к строительному комплексу Иркутской области. На сегодняшний день завод остаётся единственным производителем востребованного на рынке базальтового утеплителя в регионе – ближайшие производители аналогичного стройматериала находятся в Красноярском и Хабаровском краях, что делает его доставку дороже не 25-30%. При этом объём продукции, выпускаемой «Ангарским базальтом», закрывает потребности застройщиков Иркутской области, которые являются основными партнёрами компании.

– Предприятие сейчас производит 120 тысяч кубометров утеплителя в год, однако наш потенциал гораздо выше и при необходимости мы можем легко нарастить выпуск, и главное – не экономя на качестве, предложить потребителям более интересную цену, чем конкуренты. А это очень важный фактор в сегодняшних экономических условиях, – подчёркивает Сергей Рудников.

ангарский-базальт.рф

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