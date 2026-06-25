Сервико Иркутский марафон: праздник бега прошёл на ура!

Главным вызовом летнего иркутского марафона-2026 руководитель оргкомитета Артём Детышев назвал погоду. Устойчивые плюс 13 градусов и дождь, по его словам, могли помешать любителям бега принять участие в мероприятии. Но сибиряков плохой погодой не испугаешь, и 21 июня на старт в четырёх дистанциях забега вышли более четырёх тысяч человек от двух до 84 лет. Праздник спорта состоялся и прошёл на ура!
«Традиция не прервалась, её продолжила сильная компания»
А ведь полюбившееся за семь лет и ожидаемое тысячами людей спортивное событие действительно могло не состояться. И вовсе не из-за погоды, а потому что марафон в этом году остался без титульного спонсора. Произошло это буквально за пару месяцев до старта.
– Не совсем так мы планировали этот праздник, но жизнь диктует свои условия. Мы благодарны компании «Слата» за семь лет поддержки, которые сформировали в Иркутске новую беговую традицию. И она не прервалась – её продолжила сильная компания, обладающая значительным бэкграундом в поддержке благотворительных и спортивных проектов, «Сервико». Это даёт мощный импульс развитию мероприятия, которое теперь называется «Сервико Иркутский марафон», и мы уверенно бежим дальше в будущее, – прокомментировал ситуацию Артём Детышев.
Как отметил директор по стратегическому развитию «Сервико» Василий Донских, компания, которая всегда поддерживает многие виды спорта в регионе, не могла не «подхватить» иркутский марафон. Решение, по его словам, было принято быстро, так как «Сервико» не та организация, где каждый вопрос рассматривается очень долго.
– Такие события, как летний иркутский марафон, надо не просто поддерживать, а развивать и совершенствовать, потому что, во-первых, бег — очень популярный вид спорта в Иркутске: более трёх тысяч иркутян и более тысячи человек из других городов зарегистрировались для участия в мероприятии! Во-вторых, у нас не так много проводится подобных соревнований, где люди могут испытать себя – ведь пробежать 10, 20 и даже 3 километра очень сложно. А борьба с собой, мне кажется, это здорово, потому что даёт нам личностный рост, воспитывает силу воли и учит преодолевать жизненные преграды.
«Марафон – отличный способ привлечь внимание к региону»
На выбор участникам, как и раньше, предлагалось четыре классических дистанции.
На дистанцию 21 километр – для хорошо подготовленных любителей бега и спортсменов – в этом году вышли более 260 человек. Среди них – заместитель председателя правительства Иркутской области Александр Анчугин. После финиша он поделился с Газетой Дело своими впечатлениями от участия в мероприятии:
– Сервико Иркутский марафон – замечательное событие, великолепно организованное, с большим количеством участников: и любителей бега, и подготовленных спортсменов. Чувствуется, что иркутяне и наши гости серьёзно готовятся к забегу, тренируются. Радует, что здесь очень много детей, молодёжи. Любое беговое мероприятие для областного центра – это отличный способ привлечь внимание к нашему региону, показать наш красивый город и подтвердить его статус спортивной столицы Восточной Сибири.
Среди тех, кто любит бегать, но ещё не готов перейти в разряд полумарафонца и выбрал забег на 10 километров, оказалось около тысячи человек. В том числе, сотрудник иркутской таможни Юрий Ткач, который уже можно назвать опытным бегуном – он участвует в летнем марафоне с 2023 года и очень серьёзно относится к подготовке: тренируется всё свободное время, и даже обеденный перерыв на работе предпочитает потратить на пробежку. А ещё участвует в различных забегах, которые проходят в регионе, в том числе, в трейловых.
В этом году Юрий улучшил свой личный рекорд больше, чем на минуту и считает это очень хорошим результатом для себя. Он отметил, что ему очень понравилась организация мероприятия, которая из года в год становится всё лучше. Большое количество участников, поддержка болельщиков, по его словам, создавали особую атмосферу, в которой приятно было бежать.
– Раньше я не любил бег, но стоило попробовать – и понравилось. Затягивает. В первую очередь, этот вид спорта даёт мне здоровье, энергию. Первый раз, когда бежал три километра, было тяжело, а сейчас бегу 10 – нормально, и это у меня разминка перед осенним иркутским марафоном, где я побегу уже 21 километр.
«Такие мероприятия сплачивают семьи»
Самой массовой традиционно стала трёхкилометровая дистанция – на неё зарегистрировалось больше двух тысяч любителей бега – от людей старшего поколения до самых юных, тех, кто только делает первые серьёзные шаги в этом виде спорта, а также поклонников северной ходьбы.
В этом забеге участвовал и Василий Донских, которого иркутяне хорошо знают как бывшего игрока и капитана иркутской хоккейной команды «Сибскана». Он вышел на старт вместе с дочерью, которая также работает в «Сервико», чтобы своим личным участием поддержать марафон, хотя честно признался нашему изданию, что бег – не самый его любимый вид спорта. Вот что значит – спортивный характер!
Пример топ-менеджера компании, судя по всему, оказался заразительным и для других сотрудников. Например, впервые в этом году в марафоне участвовал работник «Сервико» из Ангарска Артур Самохвалов, а также его жена и дети: девятилетняя дочь и 16-летний сын. Всей семьёй они также бежали 3 км.
– Мы ребята спортивные, постоянно ездим на велосипедах, бегаем, и поэтому загорелись идеей влиться в это движение. Решение приняли быстро, уговаривать никого не пришлось. Такие мероприятия всегда дают позитивные эмоции, но самое главное – они сплачивают семьи, дети смотрят на родителей, берут с них положительный пример, – пояснил Артур свою мотивацию.
Кстати, теперь в планах семьи Самохваловых – участвовать в Сервико марафоне каждый год.
Примечательно, что во многих семьях инициаторами участия в марафоне стали как раз именно дети. Как рассказала нашему изданию сотрудник «Сервико» Екатерина Пакилева, её на забег подвигла 16-летняя дочь: она любит бегать и таким образом решила поддержать компанию, ставшую спонсором мероприятия, и в которой работает мама. Более того, спортивно провести выходной день девушка сагитировала младшую сестру и своего друга.
– Это здорово, что мы стали частью такого замечательного общегородского спортивного праздника, – поделилась эмоциями Екатерина.
А специально для самых юных бегунов от трёх до восьми лет организаторы марафона подготовили детскую дистанцию протяжённостью один километр. Вместе с будущими чемпионами могли бежать и родители.
«Будем ставить новые рекорды»
Отвечая на вопрос Газеты Дело о будущем Сервико Иркутского марафона, Василий Донских уверенно заявил, что поддержка этого популярного события, безусловно, станет для компании многолетней традицией, поскольку «Сервико» ни в один проект не заходит разово. Это всегда долгая история и высокий уровень организации мероприятий.
– Будем развивать традицию и совершенствовать организацию проведения марафона, – заверил Василий Донских.
Организационными планами поделился и Артём Детышев. Он отметил, что все беговые маршруты в этом году проходили по центральным историческим улицам Иркутска, и это была прекрасная возможность для иногородних участников познакомиться с городом, увидеть его красоты и достопримечательности.
– При поддержке компании, имеющей безусловный авторитет в нашем регионе, мы будем работать над новыми маршрутами, над качеством события, приглашать профессиональных спортсменов и ставить новые рекорды по количеству участников Сервико Иркутского марафона.
«Марафон объединяет огромное количество людей»
Руслан Болотов, мэр Иркутска:
–Любой спортивный праздник такого уровня – это всегда событие для города. Но самое главное – эта история объединяет огромное количество людей, сторонников активного образа жизни. Количество участников не снижается: марафон привлекает и совсем юных бегунов, впервые стающих на старт, и опытных атлетов, штурмующих 21 километр. Здесь каждый найдёт вызов себе по силам. А благодаря организаторам, партнёрам и волонтёрам этот праздник спорта становится ярким и запоминающимся.
В этом году марафон обрёл нового титульного партнёра – компанию «Сервико», которая активно проявляет себя в самых разных сферах жизни Иркутска. Уверен, что это сотрудничество выведет событие на ещё более высокий уровень.