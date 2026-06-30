Не просто учет. Константин Зимин, МТС - о цифровых решениях для контроля над коммунальными ресурсами

Потребление электроэнергии в Иркутской области, по данным Системного оператора, растет опережающими темпами, причем быстрее всего – в сегменте низкого напряжения. В этой ситуации эффективность контроля и управления энергоресурсами выходит на первый план: необходимо следить за тем, чтобы нагрузка на сети оставалась нормативной, предотвращать хищения и потери энергии, обеспечивать своевременное поступление оплаты, снижать издержки. На помощь ресурсоснабжающим и управляющим компаниям приходят цифровые решения, объединяющие умные счетчики и аналитику. «Это уже не просто инструмент учета, а целая интеллектуальная платформа для прогнозирования и оптимизации потребления ресурсов», - говорит директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

Константин Зимин. Фото предоставлено компанией.

Минус ошибки, плюс экономия

Главный плюс таких технологий - исключение человеческого фактора. У управляющих компания и ресурсоснабжающих организаций возникает много проблем на стадии сбора показаний счетчиков. Кто-то снял данные 15 числа, а кто-то 25го. Один абонент внес их в приложении, второй – через «горячую линию», третий опустил бумажку в ящик УК, а кто-то вообще не передал. Все это нужно сводить, проверять, считать, время от времени устраивать поквартирные обходы…

«Умные счетчики исключают эту проблему в корне – они передают данные в центр обработки сами, в одно и то же время, а программное обеспечение уже сводит эту информацию, считает, рассылает счета. Ошибки исключаются, снижаются расходы на контакт-центры и клиентские службы», - рассказывает Константин Зимин.

Аномалии как на ладони

Кроме того, умные счетчики позволяют дистанционно контролировать не только объем потребления энергии, но и напряжение, силу тока, мощность. На основе этих данных проще выявлять хищения электричества, потери на сетях, аномальное потребление, например, из-за майнинга – все видно в режиме реального времени на мониторе. А нарушителям и должникам можно так же дистанционно ограничивать мощность и даже полностью отключать электроэнергию. Не нужно отправлять сотрудников на место, можно экономить время, средства и силы.

«Наглядным подтверждением эффективности подобных технологий стал опыт поселка Большая Речка Иркутской области. Здесь в прошлом году сетевая компания установила более полутора тысяч интеллектуальных приборов учета. Уже за первый квартал 2026 года, по данным сетевой компании, полезный отпуск электроэнергии вырос на 11,2%, а потери в сетях снизились на 17,1%. Экономический эффект превысил 13,1 миллиона рублей», – приводит пример Константин Зимин. По прогнозам энергетиков, весь проект окупится менее чем за два года.

Еще умные приборы учета помогают контролировать потребляемую мощность и при выходе ее за разрешенные пределы отключают абонента от сети. Для Приангарья это особенно важно зимой, когда электрическое отопление в домах включается на максимум, нагрузка на подстанции и сети вырастает в разы, а с ней - и риск аварий из-за перегрузки.

Интернет вещей: ловит даже в подвале

Современным стандартом связи для умных приборов учета считается NB-IoT.

«Преимущество именно этой технологии «интернета вещей» – в высокой проникающей способности сигнала. Сеть NB-IoT гарантирует устойчивую связь даже в труднодоступных местах, таких как подвалы и цокольные этажи зданий, где зачастую и устанавливаются приборы учета», – поясняет Константин.

При этом она энергоэффективна – передающий модуль может работать до десяти лет от одной батарейки – и крайне экономично использует интернет-трафик.

«МТС обладает одной из наиболее крупных масштабируемых сетей NB-IoT в России. Она развернута в более чем 80 регионах, включая Иркутскую область, – напоминает эксперт. – Поэтому на базе нашей сети строятся решения не только для отдельных жилых комплексов, но и целых микрорайонов и даже населенных пунктов».

Собрать, сохранить, проанализировать

Для населения умные электросчетчики – это прежде всего удобный формат передачи показаний. А для более крупных потребителей, скажем, предприятий малого бизнеса, это уже серьезная возможность оптимизировать расходы. Умный счетчик позволяет вести мониторинг потребления электроэнергии, например, с помощью мобильного приложения: имея такие сведения, можно понять, как экономнее расходовать ресурсы.

Но по-настоящему умный учет, как отмечает Константин, – это не просто счетчики. Это целая цифровая система, которая собирает, обрабатывает и хранит большие массивы данных. Их анализ, в свою очередь, может подсказать, на какие участки надо обратить внимание, где и как развивать сетевую инфраструктуру, чтобы обеспечить надежность энергоснабжения.

«Скажем, МТС, помимо самих приборов учета с модулем связи, предоставляет мощное облачное решение для сбора и обработки информации со всех счетчиков в едином интерфейсе», – отмечает директор МТС в Иркутской области.