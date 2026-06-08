От депозита к стратегии. Как падающие ставки меняют подход компаний к свободным деньгам

Рынок изменился: привычные вклады остались в прошлом и корпоративные клиенты постепенно переходят в инструменты фондового рынка. Но инвестиции юридических лиц имеют свою, отличную от частных специфику, и ее важно учитывать. Почему столь важна ликвидность, какие ошибки стоят компаниям денег и как личный опыт директоров меняет финансовый рынок – рассказывает исполнительный директор УК «Альфа-Капитал» в Иркутске Ольга Глызина.

Ольга Глызина

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В начале 2025 года ставки по вкладам нефинансовых организаций находились в среднем на уровне 20–23% годовых и позволяли компаниям получать заметный доход даже от краткосрочного размещения остатков. Однако летом картина изменилась, и ставки опустились до 14-15%. Именно в этот период многие компании всерьёз обратили внимание на инструменты фондового рынка и профессионального управления капиталом.

«Сегодня можно говорить уже не о локальном интересе, а о более глубоком сдвиге в поведении корпоративных клиентов. Мы видим, что все больше юридических лиц начинают воспринимать управление ликвидностью как самостоятельный элемент финансовой стратегии», – подчеркивает Ольга Глызина.

От частного к корпоративному: почему собственники бизнеса привносят привычки частного инвестирования в работу

Отчасти процесс перехода в инструменты фондового рынка связан и с самим профилем людей, принимающих финансовые решения в компаниях.

«Все больше собственников и финансовых директоров имеют личный опыт инвестирования как частные лица. Опыт взаимодействия с акциями, облигациями, фондами и другими инструментами снижает психологический барьер и делает саму идею размещения корпоративной ликвидности на фондовом рынке гораздо более понятной. Плюс к этому работает классическое сарафанное радио: по нашим наблюдениям, около 20–30% новых сделок приходит по рекомендациям действующих клиентов», – рассказывает Ольга Глызина.

То, что еще несколько лет назад воспринималось как нишевая практика, постепенно становится частью нормального финансового поведения. При этом рынок корпоративных инвестиций в России все еще находится на стадии формирования. Здесь пока трудно говорить о полностью сложившемся типовом профиле клиента. Среди компаний есть представители самых разных отраслей: от финансового сектора и промышленности до сферы информационных технологий, медицины и торговли. Их объединяет другое: как правило, речь идет о бизнесе, которому нужен внешний партнер, способный взять на себя часть функций, связанных с анализом рынка и управлением временно свободными средствами.

Разные подходы к корпоративным и личным деньгам

Однако даже при наличии личного опыта на фондовом рынке инвестиции юридических лиц принципиально отличаются от частных, прежде всего горизонтом размещения. Для компании свободная ликвидность в большинстве случаев носит краткосрочный характер. Средства могут понадобиться в любой момент: на расчеты с поставщиками, выплату заработной платы, налоги, финансирование текущих проектов. Поэтому при работе с корпоративными клиентами особенно важна точная привязка инвестиционного решения к платежному календарю бизнеса.

Второе отличие связано с учетом. Если частный инвестор оценивает прежде всего потенциальную доходность и риск, то для юридического лица не менее значимы операционная простота и корректное отражение сделок в бухгалтерской системе. Именно поэтому многие компании выбирают доверительное управление, где бухгалтерия фиксирует только передачу и возврат средств.

Третье важное отличие – налогообложение. Если компания держит средства в паевом инвестиционном фонде, налоговые обязательства не возникают до момента выхода из пая. Это дает возможность самостоятельно принимать решение о том, в каком периоде зафиксировать финансовый результат.

Наконец, есть и регуляторные ограничения. Например, компании на упрощенной системе налогообложения не вправе передавать средства в доверительное управление. Это существенное ограничение для значительной части малого и среднего бизнеса, у которого нередко накоплены серьезные ресурсы.

Как бизнес выбирает инструменты для вложения свободных денег

Базовым решением для корпоративных клиентов по-прежнему остаются инструменты денежного рынка. Их главное преимущество – гибкость: они позволяют размещать свободные остатки на короткий срок, сохраняя полный контроль над ликвидностью.

Для компаний, готовых смотреть дальше, следующим шагом становятся коллективные инвестиционные решения. Фонды привлекают диверсификацией активов и профессиональным управлением. Бизнесу не нужно самостоятельно формировать портфель или реагировать на каждое колебание рынка – за него это делают эксперты.

Для части клиентов актуальным становится и индивидуальное доверительное управление. Такой формат востребован, когда у компании есть особые требования к составу портфеля, уровню риска, срокам размещения или внутренним ограничениям. По сути, это уже не просто выбор инструмента, а совместная работа по настройке инвестиционной стратегии под конкретную модель бизнеса.

Три главные ошибки бизнеса

Самая распространенная ошибка – вообще не управлять свободной ликвидностью. Сейчас значительная часть компаний продолжает держать средства на расчетных счетах. Любое размещение, даже самое консервативное, дает возможность извлечь хоть какую-то отдачу.

Вторая ошибка – строить стратегию без учета платежного календаря. Для корпоративного клиента это один из главных рисков. Если компания размещает средства, не принимая во внимание сроки будущих выплат, она может оказаться в ситуации, когда деньги придется выводить в неудобный момент.

Третья ошибка – делать ставку на один сценарий. Ожидания по ставке, курсу или динамике отдельного класса активов могут не оправдаться, и тогда излишне концентрированная стратегия начинает работать против инвестора. Именно поэтому для корпоративного сегмента особенно важна диверсификация не только активов, но и сроков.

Период сверхвысоких ставок постепенно остается позади, а вместе с ним меняется и логика размещения корпоративной ликвидности.

«В новых условиях выигрывать будут те компании, которые воспринимают ликвидность не как пассивный остаток, а как часть финансовой стратегии. Это не означает отказа от консервативного подхода. Напротив, речь идет о том, чтобы выстроить сбалансированную систему активов. И чем раньше компания начнет это делать, тем увереннее она войдет в новый рыночный цикл», – делает вывод Ольга Глызина.