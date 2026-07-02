Признание национального масштаба. «КОРСО резиденция» – победитель федеральной премии URBAN-2026

Эксклюзивный клубный дом «КОРСО резиденция» на Цесовской набережной стал лауреатом федеральной премии URBAN 2026 года. Иркутяне конкурировали с крупными застройщиками со всей страны и одержали победу в номинации «Лучший жилой комплекс премиум-класса в регионах РФ, Санкт-Петербурге и Ленинградской области». «КОРСО» – один из первых в Сибири и первый среди иркутских ЖК*, победивший в этой знаковой для премиум-класса номинации. Чем он покорил более ста экспертов престижного конкурса, Газете Дело рассказал генеральный директор СЗ «Мечта» Алексей Стариковский.

«Эксперты разбирали наш дом буквально по частям»

В 2026 году федеральная премия URBAN в сфере жилой недвижимости состоялась в 18-й раз. Об уровне события говорит количество его участников – в этот раз в жюри конкурса поступило более трёхсот заявок со всей страны, а оценивали проекты 113 экспертов.

Как отметил Алексей Стариковский, организаторы премии всегда очень скрупулёзно относятся к отбору проектов – сначала собирают большой пакет документов, причём многие заявки отсеиваются ещё на этапе сбора, затем в течение нескольких месяцев следят, как идёт реализация проектов, проводят многочисленные интервью с командами-участниками, запрашивают дополнительные материалы.

– У нас было несколько собеседований с экспертами из жюри конкурса, которые оценивали проект по разным параметрам: техническим и планировочным решениям, благоустройству, маркетингу и так далее. По каждому направлению в жюри входило примерно 12-15 человек, которые разбирали наш жилой комплекс буквально по частям, – рассказал Алексей.

Например, на собеседовании с архитекторами и строителями, экспертов особенно заинтересовал нешаблонный шаг колонн 7,5 на 7,5 метра. Это редкое решение, которое многое позволяет реализовать в планировках, но добавляет сложности при проектировании и строительстве: внутри квартиры, по сути, нет несущих стен, только внешний контур и полная свобода.

Очень много вопросов было и по облицовке всего жилого комплекса натуральным камнем, потому что это предполагает сложные конструкторские решения: выше третьего этажа каменную облицовку даже в Москве до недавнего времени практически не делали. Кроме того, камень обычно не крепят на алюминиевую подсистему, так как это требует сложных проектных и строительных решений и больших финансовых затрат.

– Поэтому мы с удовольствием делились этим опытом, ведь алюминиевый профиль не ржавеет, и фасад даже через 100 лет будет выглядеть так же, как в день сдачи, – пояснил Алексей.

«Зацепил» экспертов и тот факт, что в «КОРСО» применили трёхслойные оконные системы из стекол разной толщины (8-10 мм, 6-8 мм и 4-8 мм) и специальным покрытием для высокоэффективного шумоподавления и сохранения теплотехнических характеристик. Это технологически сложный процесс, который требует и точного планирования сборки, и особых условий хранения стёкол с нанопокрытием, и, конечно же, специалистов с соответствующей квалификацией.

«Первыми среди иркутян выиграли знаковую номинацию в премиум-сегменте»

Сибирские проекты крайне редко берут золото Urban Awards в элитных категориях. В истории премии были единичные победы сибиряков среди строящихся объектов, но «КОРСО» забрал награду в номинации, где жюри оценивает не только проект и эскизы, но и реальное исполнение. И это совсем другой статус.

По словам Алексея, практически у всех проектов, которые выходят на премию URBAN до сдачи объекта, бывают компромиссы, когда изначально заложенные решения в процессе строительства могут меняться на более простые, менее дорогие. К примеру, принудительной вентиляции с многоступенчатой очисткой воздуха, как в «КОРСО», практически ни у кого нет – её заменяют на более простую наружную приточную вентиляцию. И таких моментов очень много.

– У нас же замысел равен реализации, рендер проекта ничем не отличается от готового объекта. Это редкое явление в принципе, а тем более здесь – в Сибири, в Иркутске. И это очень удивило членов комиссии, – сделал акцент Алексей Стариковский.

Алексей также отметил, что на победу в премии URBAN в этом году претендовали в основном проекты с современной архитектурой. Это тоже сложные проекты, но, по его мнению, все новомодные тренды со временем устаревают, а классика остаётся:

– И это тоже стало преимуществом «КОРСО резиденции», тем более что мы вписали комплекс в существующую историческую архитектуру Иркутска и наш жилой комплекс стал его реальным украшением.

В итоге клубный дом «КОРСО резиденция» вышел в финал премии URBAN по трём номинациям: «Лучшее лобби премиум и элит-класса», «Лучшая отделка премиум и элит-класса» и «Лучший жилой комплекс премиум-класса в регионах РФ, Санкт-Петербурге и Ленинградской области». В каждой из них было по шесть финалистов.

– Мы стали победителями в самой главной для нас номинации – «Лучший жилой комплекс премиум-класса в регионах РФ, Санкт-

Петербурге и Ленинградской области». Среди наших конкурентов были крупные федеральные застройщики из Санкт-Петербурга, Уфы, Хабаровска, Барнаула с интересными и сильными проектами. Сибирский федеральный округ представляла только наша компания, и в нашем лице иркутяне впервые вышли в финал этой номинации и победили, – прокомментировал Алексей Стариковский.

* По версии uawards.ru

«КОРСО резиденция» – авторский архитектурный проект. Дом полностью одет в натуральный камень – гранитовый амфиболит и аркасский мрамор. Это проект недвижимости А-класса, в котором применены новые решения в строительстве: шаг колонн 7,5х7,5 метров, который образует ячейки от 56 квадратных метров вместо стандартных 36 квадратных метров; дорогие европейские оконные системы – Reynaers Aluminium (Бельгия), и остекление LARTA GLASS, за счёт чего достигается 100-процентный уровень шумоизоляции; индивидуальная для каждой квартиры приточно-вытяжная система вентиляции с подготовкой и очисткой приточного воздуха; алюминиевые подсистемы Hilti и скрытая под фасадом ливневая канализация террас из каленой стали; эксклюзивные бесшумные лифты Thyssen Krupp со скрытой системой кондиционирования и обеззараживания воздуха; повышенная мощность электроэнергии – 4 МВт; многослойная конструкция межквартирных стен со звукоизоляцией «Технолайт Экстра» – не менее 65 дБ; кровля премиального класса – американская мембрана TPO Sure-Weld от Carlisle SynTec; велнес-среда для управления здоровьем и возрастом; интеллектуальное управление квартирой и система «Умный дом»; бесконтактный контроль доступа и консьерж-сервис уровня 5 звезд; парадные - арт-галереи, украшенные скульптурами Даши Намдакова, живописью, графикой и фотографиями уникальной природы Байкала.

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