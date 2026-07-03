«Штрафы не работают» – основатель клиники «Ламарэ» о том, как удержать врачей в регионе и победить выгорание

Можно ли построить крупный медицинский холдинг в регионе, если на рынке кадровый голод, а выпускники медвузов часто уходят из профессии сразу после окончания института? Олеся Семёнова, руководитель клиники «Ламарэ», считает, что масштаб бизнеса зависит не от количества оборудования, а от способности выращивать специалистов внутри компании. Мы обсудили с ней, почему технологии – лишь инструмент, а главная инвестиция должна идти в человека, как поддержка премии «Доктор года» помогает обратить внимание общества на проблему и создать условия, при которых молодой врач захочет строить карьеру именно в Иркутске.

О кадровом голоде: «Устойчивые команды строятся не через систему штрафов, а через доверие и развитие»

Иркутская область испытывает острую нехватку врачей. Как вы оцениваете текущую ситуацию с обеспеченностью кадрами в вашем учреждении и какие конкретные шаги, по вашему мнению, могут предпринять бизнес и власти, чтобы переломить тренд «кадрового голода»?

– Я как руководитель и основатель медицинского бизнеса отмечаю: кадровый дефицит сегодня – один из ключевых вызовов отрасли. Путь в профессию врача – один из самых длительных: в ряде специальностей он занимает 10 лет и более. Поэтому поддержка молодых специалистов должна начинаться уже на этапе обучения и продолжаться после него. Важно создавать не только достойные финансовые условия, но и понятную систему профессионального развития: современные условия труда, возможности для обучения и роста, сильную корпоративную культуру и прозрачную траекторию развития врача внутри медицинской организации.

В нашей клинике мы начали работать со специалистами уже с первого курса ординатуры и последовательно инвестируем в их развитие: обучение, наставничество, развитие коммуникативных компетенций и создание комфортной профессиональной среды.

Кроме того, еще в 2025 году мы приняли решение отказаться от всех видов депремирования – я считаю, что устойчивые команды строятся не через систему штрафов, а через доверие, развитие, ответственность и вовлеченность.

О мотивации молодежи: «Они выбирают образ жизни»

Многие студенты-медики уходят из профессии сразу после выпуска. Что, на ваш взгляд, является главной причиной этого?

– Молодые специалисты сегодня выбирают не только профессию – они выбирают образ жизни. Сейчас ожидания у молодых специалистов другие: уважение к профессии, баланс жизни и работы, понятный карьерный рост. Причина оттока часто не в самой медицине, а в разрыве между ожиданиями и реальностью первых лет работы. Чтобы профессия оставалась желанной, молодому врачу нужно дать возможность видеть перспективу и ощущение собственной значимости.

О «хантинге»: «Задача – не удерживать ограничениями, а создавать среду, из которой не хочется уходить»

В условиях дефицита кадров частные клиники вынуждены конкурировать за врачей с госучреждениями и друг с другом. Как руководителю клиники защитить своих специалистов от переманивания конкурентами?

– Защитить врача от переманивания невозможно – и, на мой взгляд, неправильно. Специалист должен иметь право выбора. Задача руководителя – не удерживать ограничениями, а создавать такую среду, из которой не хочется уходить. Это уважительное отношение, возможности для развития, вовлечённость в принятие решений, сильная команда и ощущение профессиональной реализации.

Частная медицина сегодня сталкивается с тем же кадровым дефицитом, что и государственная система здравоохранения. Поэтому конкуренция за специалистов существует, и выигрывают в ней не те, кто предлагает больше обещаний, а те, кто последовательно создаёт лучшие условия для работы и жизни врача.

Я не ставлю условий для специалистов – я стараюсь делать условия труда одними из лучших на рынке: инвестирую в дорогостоящее обучение, поддерживаю отдых и восстановление команды, соблюдаю трудовое законодательство и обеспечиваю полностью белую систему оплаты труда.

Для меня сильный работодатель – это не место, где сотрудник остаётся потому, что не может уйти. Это место, где он остаётся потому, что хочет расти именно здесь.

О росте бизнеса: «Команду невозможно масштабировать так же быстро, как инфраструктуру»

Можно ли построить крупный медицинский холдинг в Иркутске, не решив кадровый вопрос?

– Если опираться на логику крупных сетевых медицинских проектов (без прямого сравнения), можно сделать акцент на том, что масштаб создаётся не квадратными метрами, а системой управления людьми.

На примере федеральных сетей видно: устойчивый рост возможен только тогда, когда одновременно развивается система подготовки, адаптации и удержания команды. Потому что врача невозможно масштабировать так же быстро, как инфраструктуру.

Сегодня развитие медицинского бизнеса напрямую зависит не столько от скорости открытия новых проектов, сколько от способности выращивать специалистов внутри системы, передавать культуру, инвестировать в обучение и формировать команды, которые разделяют единые стандарты качества.

Я убеждена, что медицинский бизнес невозможно масштабировать быстрее, чем растёт команда. Именно поэтому мы инвестируем не только в оборудование и технологии, но прежде всего – в людей.

О «выгорании»: «Сильный врач начинается не с высокой нагрузки, а с ресурса»

Как бизнес помогает справляться с профессиональным выгоранием и какие программы поддержки для врачей (психологические, социальные) необходимо внедрять на системном уровне?

– Выгорание перестало быть личной проблемой врача – это вопрос устойчивости всей бизнес-модели. Вовремя предсказать и распознать начало этого процесса – вот одна из задач руководителя. Важно создавать адекватную нагрузку, поддерживать и давать возможности для восстановления. Возможно, даже оплачивать услуги сторонних специалистов для купирования таких состояний у сотрудников – мы успешно применяли такой опыт, сохранив кадры.

Считаю необходимым внедрять программы психологической поддержки медиков и профилактики хронического стресса. Мы в «Ламарэ» стараемся внимательно относиться не только к профессиональной нагрузке, но и к эмоциональному состоянию команды. В самые напряжённые периоды мы организовывали для сотрудников работу с психологом, потому что видели: в медицине важно вовремя поддержать человека до того, как наступит профессиональное выгорание. Сильный врач начинается не с высокой нагрузки, а с ресурса.

О миграции в столицу: «Конкурировать с Москвой можно не только зарплатами»

Иркутск часто воспринимается как «трамплин» для карьеры: врачи получают опыт и уезжают работать в Москву или Санкт-Петербург. Что должно измениться в городе?

– Конкурировать со столицами только зарплатами невозможно. Но регион может выигрывать другим: скоростью профессионального роста, доступом к практике, современными технологиями, качеством жизни и ощущением участия в развитии территории. Важно, чтобы талантливые специалисты понимали: строить большую медицину можно не только в Москве.

О роли технологий: «Они не заменят врача»

Может ли внедрение нового оборудования стать решением кадрового дефицита?

– Технологии не заменят врача, но помогут ему работать эффективнее. Современное оборудование способно сократить время на рутинные задачи и вернуть врачу главный ресурс – время для пациента. Но внедрение технологий должно сопровождаться обучением и изменением процессов.

О будущем: «Надо срочно менять подходы к оплате труда врачей»

Если бы у вас была возможность изменить одну вещь в системе здравоохранения Иркутска прямо сейчас для решения кадровой проблемы?

– Я бы выбрала обязательный пересмотр подходов к оплате труда. Невозможно ожидать долгосрочной вовлеченности специалистов, если уровень ответственности врача не соответствует уровню его дохода. Но достойная оплата сама по себе не решит проблему. Важно, чтобы врач понимал свою профессиональную перспективу: где он будет через 5–10 лет. Когда у специалиста есть финансовая стабильность и понятный маршрут развития внутри региона – вероятность остаться возрастает в разы.

О миссии премии: «Важно общественное внимание к профессии врача»

Компания «Ламарэ» выступила генеральным партнёром премии «Доктор года», которую организовала газета «Иркутск». Почему решили поддержать? Ведь все озвученные проблемы одной премией не решить?

– Мы поддержали эту премию не потому, что она способна решить системные вопросы. Её ценность – в другом. Она объединяет частную и государственную медицину вокруг общей цели – развития здравоохранения. Делает видимыми людей, которые ежедневно несут огромную ответственность... Такие проекты возвращают общественное внимание к профессии врача и создают пространство для открытого разговора о будущем медицины. Для меня это про объединение профессионального сообщества и возможность сказать врачам: ваш труд важен.

О главном вызове: «Важно оставить молодёжь в профессии»

Если кадровый дефицит – это болезнь системы, то какой симптом вы считаете самым опасным?

– Самым опасным симптомом я считаю выгорание молодых специалистов ещё на старте. Это тревожный сигнал: мы теряем будущее медицины. Наша задача – помочь им остаться в профессии и захотеть строить своё будущее здесь.

Иван Рудых