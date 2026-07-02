О каких изменениях законодательства нужно знать гражданам в III квартале 2026 года

С 1 июля

Регистрация недвижимости

Если стороны договора об отчуждении недвижимости физлица прошли идентификацию через единую биометрическую систему, то они смогут подать документы на госрегистрацию перехода и прекращения права собственности. Речь идет о заявлении и приложениях к нему, которые заверены квалифицированной ЭП. Это можно будет сделать, даже если в ЕГРН нет записи о такой возможности.

Документ: Федеральный закон от 07.06.2025 № 133-ФЗ.

Счета и вклады подростков

Закрепят право законных представителей несовершеннолетних от 14 до 18 лет получать справки по счетам и вкладам таких детей. Это не касается случаев, когда гражданин от 16 до 18 лет стал полностью дееспособным с момента вступления в брак или эмансипации.

Кредитная организация выдаст документ, если, например, предъявить ей свидетельство о рождении или об усыновлении (удочерении).

Документ: Федеральный закон от 24.06.2025 № 163-ФЗ.

Кредитные истории

В основной части кредитной истории физлица появятся сведения для предупреждения возможного мошенничества. Это информация, которая помогает кредитным и микрофинансовым организациям бороться с выдачей потребкредитов или займов без согласия клиента или с его разрешения, но под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием.

Документ: Федеральный закон от 13.02.2025 № 9-ФЗ.

С 1 августа

Налоговые уведомления

По умолчанию уведомления будут приходить на Госуслуги. Это не затронет граждан, которые через этот портал попросили налоговиков не уведомлять таким способом и не отозвали данную просьбу.

Если уведомление невозможно передать в электронной форме через Госуслуги или личный кабинет налогоплательщика, то его направят заказным письмом.

Сохранят право по заявлению получить бумажное уведомление под расписку в МФЦ или любой налоговой.

Документ: Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ.

Накопительные пенсии

Выплаты вырастут на 17,3%. СФР сделает перерасчет без подачи заявления.

На 19,3% увеличат выплаты участникам программы софинансирования пенсионных накоплений, родителям, которые направили маткапитал на пенсию, и тем, кто делал накопления вне программы.

Документ: Информация СФР от 19.05.2026.

С 1 сентября

Розничная торговля

Если для участия в дисконтной или накопительной программе продавец требует, чтобы клиент предоставил информацию о себе, то у последнего должна быть возможность сделать это через мессенджер МАКС.

Можно будет вернуть продавцу качественный технически сложный товар бытового назначения, если сохранены, в частности, технические либо эксплуатационные документы, а также потребительская упаковка и комплектность. Правило касается дистанционной торговли.

В претензии о возврате денег за любой товар, купленный удаленно, надо будет указать номер заказа или другой его идентификатор. Наряду с этими данными либо вместо них следует написать номер телефона или электронную почту, которые привязаны к личному кабинету клиента в интернет-магазине и т.п. Также нужно обозначить реквизиты банковского счета либо другого электронного средства платежа, если оплату провели с помощью национальных платежных инструментов.

Документ: Постановление Правительства РФ от 30.05.2026 № 657.

Универсальный платежный QR-код

Кредитные организации станут предоставлять клиентам цифровые реквизиты перевода или ссылку на них только через универсальный платежный код. То же касается филиалов иностранных банков. Полагаем, это означает, что с помощью банковских приложений можно будет сканировать для безналичных расчетов лишь такие QR-коды.

Правила не будут применяться к трансграничным денежным переводам.

Когда потребитель отсканирует универсальный код, то сможет выбрать удобный способ оплаты: через СБП, сервис банка или с помощью цифровых рублей.

Документ: Федеральный закон от 23.07.2025 № 248-ФЗ.

Трудоустройство женщин

Работодатели не смогут устанавливать испытательный срок женщинам, если у них есть дети до 3 лет. Сейчас запрет действует, если ребенку не исполнилось полтора года.

ВС РФ ранее пояснял: ограничение распространяется и на других лиц, которые воспитывают таких детей без матери.

Документ: Федеральный закон от 09.04.2026 № 91-ФЗ.

Мобильная связь

Абоненты смогут переносить номер телефона между операторами связи по всей стране, а не только в пределах региона, как сейчас. Для этого в заявлении нужно будет среди прочего указать субъект РФ, в который надо переместить номер.

Также можно будет попросить своего оператора закрепить номер за другим регионом. В этом случае клиент обязан выбрать тарифный план из тех, что действуют в субъекте назначения, и по необходимости получить там, например, неактивированную сим-карту.

Документ: Постановление Правительства РФ от 30.04.2026 № 510

Возврат денег за авиабилеты

Авиакомпания вернет всю провозную плату, если пассажир откажется от перелета из-за того, что его мобилизовали на военную службу. То же касается, например, заключения контракта о добровольном содействии Вооруженным Силам РФ или войскам нацгвардии. По закону отказ в этих случаях станут считать вынужденным.

Возврат сделают при соблюдении двух условий:

- авиакомпания получила документальное подтверждение данных обстоятельств в порядке, который установит правительство;

- ее уведомили об отказе до того, как закончилась регистрация на рейс.

Документ: Федеральный закон от 08.03.2026 № 49-ФЗ.

Совет МКД

Решение общего собрания собственников об избрании членов совета МКД станут заверять в том числе подписями выбранных лиц.

Собрание сможет определить, что председатель совета осуществляет полномочия вместе с другими членами совета.

Документ: Федеральный закон от 29.12.2025 № 529-ФЗ.

О других изменениях читайте в Правовом календаре на III квартал 2026 года.