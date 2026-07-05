Победа над отчаянием: Как иркутский бренд одежды «Укута» для особенных детей покорил международный конкурс

Представьте, что вашего ребёнка с особенностями физического развития не во что одеть. Куртку невозможно застегнуть, штаны – надеть на протез. Иркутский бренд «Укута» решил эту проблему, создав одежду, которая трансформируется как конструктор. Победа в международном конкурсе «На крыльях» – это история не про моду, а про возвращение достоинства и комфорта очень многим семьям. Соучредитель бренда – предприниматель и председатель попечительского совета благотворительного фонда «Семья Прибайкалья» Оксана Ключевская рассказала нашему изданию, как появилась идея шить одежду для людей с паллиативным статусом и какие проблемы решает социальное предпринимательство.

«Детей с особенностями не во что одеть»

Оксана, вы – известный в Иркутске предприниматель, представляющий индустрию красоты, и вдруг – производство адаптивной одежды. Как вы пришли в эту сферу социального предпринимательства?

– Я уже почти шесть лет сотрудничаю с благотворительным фондом «Семья Прибайкалья», который заботится о детях и молодых людях с паллиативным статусом, с тяжёлыми множественными нарушениями развития, и изнутри вижу и знаю, с какими трудностями сталкиваются наши подопечные и их родители, в таком, казалось бы, простом вопросе, как выбор повседневной одежды.

В чём заключаются эти трудности?

– Дело в том, что ребёнку или взрослому, у которого есть множественные контрактуры, спастика, нарушена координация движений и часто используются в повседневной жизни аппараты на верхние и нижние конечности, не подходит обычная одежда: брюки, куртки, спортивные костюмы, футболки. Родители сами придумывают какие-то варианты адаптации: разрезают рукава, штанины, вшивают молнии, но в целом ситуация остаётся очень сложной: детей с особенностями физического развития реально не во что одевать. Особенно печально обстоят дела в домах-интернатах, где живут дети с тяжёлыми множественными нарушениями развития. Чтобы ребятам было в чём гулять и на чём гулять, мы активно развиваем сотрудничество со спецучреждениями.

Кроме этого, адаптивная одежда сейчас очень востребована участниками СВО, которые возвращаются с травмами опорно-двигательного аппарата. При этом возможность пойти и свободно купить в магазине какие-то специальные модели одежды у них полностью отсутствует.

Поэтому у меня и руководителя благотворительного фонда «Семья Прибайкалья» Дарьи Дель появилась идея создать в Иркутске региональное производство адаптивной, функциональной и удобной одежды, которого здесь раньше не было.

Когда вы реализовали свою идею?

– Мы начали работать в 2024 году. Конструировали с модельерами лекала с учётом особенностей кроя одежды в зависимости от диагнозов и возможности использования вместе с одеждой технических средств реабилитации. Уделяли большое внимание деталям и наличию двигательных нарушений. В 2025-м зарегистрировали товарный знак «Укута», который можно расшифровать как удобная, комфортная, уютная, технологичная, адаптивная и модная одежда для детей с двигательными нарушениями.

В чём заключаются особенности ваших моделей?

– Нам было важно совместить комфорт, моду и удобство, и при этом мы думали не только о ребёнке, но и о людях, которые ухаживают за особыми детьми – прежде всего, о мамах. У нас была задача минимизировать сложности с надеванием одежды и сохранить функционал, поэтому наши модели «трансформируется» практически в одеяло, которое, как конструктор, за несколько движений собирается в изделие.

Каждый шов в одежде тщательно проработан, чтобы не создавать дополнительной нагрузки на кожные покровы и не провоцировать появление пролежней. До мелочей продуманы решения для тех, кто носит трахеостомы и гастростомы. Каждая деталь – двухзамковые распашные молнии, мягкие дышащие ткани, особые утеплители – продиктована реальной жизненной потребностью, с которой сталкиваются наши подопечные, их родители или опекуны. Например, сейчас мы прорабатываем модель куртки со специальными резиновыми накладками на рукавах – для тех, кто передвигается на инвалидных колясках.

При этом, создавая свои модели, мы всегда стремимся к тому, чтобы они были не только функциональными и удобными, но и визуально красивыми, яркими, с современными элементами дизайна.

Вы поставляете свою продукцию только на региональный рынок?

– Нет, не только. Мы имеем достаточно мощностей и компетенций, чтобы выйти на рынки соседних регионов – Красноярского края, Забайкалья, и уже делали большой заказ для дома-интерната в Якутии, а также представляли свою одежду родительскому сообществу в Хабаровске.

«Подтверждение того, что мы занимаемся нужным делом»

Как вы стали участниками Международного конкурса адаптивной одежды «На крыльях»?

– Конкурс проходит уже несколько лет, и об участии в нём мы задумались ещё в прошлом году. Это была наша мечта – встать на ноги, окрепнуть и выйти на конкурс. К текущему году мы разработали более двадцати моделей адаптивной одежды для детей и взрослых и решили, что уже можем подать заявку. Кстати, спасибо «Моему бизнесу» за помощь в оформлении документов, потому что это была не простая задача. Кроме этого, мы отправляли и саму одежду, которую шьём: коллекция включала повседневную детскую одежду, школьную форму и линейку для взрослых, в том числе для ветеранов СВО с травмами опорно-двигательного аппарата.

Конкуренция была серьёзная?

– Жюри конкурса определяет лучших в шести номинациях: «Мы – семья», «Повседневный комфорт», «Спорт и активная жизнь», «Торжество», «Адаптивные решения для труда», «С заботой при восстановлении». Заявки поступили почти от двухсот участников. И когда нам в мае сообщили, что «Укута» вошла в число финалистов и приглашена на гала-показ коллекций, мы даже не знали, в какой номинации, какое место заняли.

Поэтому было реально очень неожиданно, что наш бренд стал первым в номинации «Повседневный комфорт», в которой оценивались удобные базовые вещи на каждый день, облегчающие процесс надевания и обеспечивающие комфорт в сидячем положении.

Что значит для вас победа в конкурсе?

– Эта победа – подтверждение того, что мы занимаемся нужным делом и движемся в правильном направлении. Не надо ждать, когда кто-то придёт и решит проблему, надо самому делать так, чтобы облегчить чью-то жизнь. А когда видишь оценку своего труда, вдохновляешься на дальнейшую работу. И это касается не только результатов конкурса – мы получаем очень позитивную обратную связь от родителей, которые говорят, что «Укута» решает очень многие их проблемы, создавая удобную, комфортную, функциональную одежду для их особенных детей.

Дарья Дель, руководитель благотворительного фонда «Семья Прибайкалья»:

– БФ «Семья Прибайкалья» седьмой год помогает самым «тяжёлым» детям и молодым взрослым в Иркутской области. Это 203 ребёнка и более 500 их близких родственников из 15 муниципальных образований Иркутской области. Фонд строит экосистему поддержки, где у семьи с тяжелобольным ребёнком есть всё для нормальной, полноценной жизни. Наша философия проста: особенное детство не должно быть лишено радостей. Мы хотим, чтобы подопечные дети могли гулять в парках, общаться с друзьями и с животными. Чтобы мамы не ломали голову, во что их одеть, и, самое главное, не стеснялись своих детей, а чувствовали себя уверенно. Важно, чтобы одежда давала свободу, а не приковывала к дому.

Сегодня проблема адаптивной одежды остро встает и перед ветеранами СВО с тяжёлыми травмами опорно-двигательного аппарата. Мы разработали линейку взрослой одежды, которая соответствует разным потребностям людей со спинальными травмами, с протезами ног и рук. Все лекала созданы после обратной связи от пользователей и с учётом их рекомендаций.

И здесь мы гордимся нашим брендом «Укута» – это швейное производство работает в Иркутске и оперативно реагирует на все запросы наших подопечных. Мы не ждём полгода, а делаем так, чтобы человеку было удобно уже завтра. Это и есть та самая экосистема, где господдержка (получение комплектов одежды раз в полгода) сочетается с гибкостью частной инициативы и чуткостью к каждой конкретной судьбе..

Офис фонда общественной поддержки детей-инвалидов и участников СВО «Семья Прибайкалья» находится в Иркутске, на ул. Чернышевского, 17. В офисе есть демонстрационный зал, где представлены все коллекции одежды бренда «Укута» для детей и взрослых. Туда можно приехать вместе с детьми, чтобы посмотреть модели, провести примерку и сделать заказ.

При этом дети с тяжелыми множественными нарушениями развития имеют право на господдержку: один комплект функциональной одежды два раза в год и ортопедические брюки один раз в год по индивидуальной программе реабилитации (ИПРА), которой соответствует одежда от «Укута». Приобрести товары можно на сайте компании ukuta.ru по электронным сертификатам ТСР.

В 2027 году состоится общероссийский финал международного конкурса адаптивной одежды, на котором бренд «Укута» будет представлять Иркутскую область.