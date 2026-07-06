Ценность места. Могут ли креативные индустрии стать реальным источником дохода для Иркутской области?

Сегодня идеи стоят дороже нефти. Однако в Иркутской области вклад креативного сектора в экономику региона меньше статпогрешности – 1,3%, тогда как федеральный центр требует рывка до 6%. Могут ли креативные индустрии из абстракции превратиться в реальный источник дохода и драйвер развития Приангарья? Что для этого нужно сделать? Об этом размышляли эксперты – представители креативной экономики.

«Экономика впечатлений работает на регион»

В Иркутской области определены шесть ключевых направлений развития креативной экономики: это культурное наследие, исполнительские искусства, дизайн, арт-индустрия, киноиндустрия, гастрономия. И этот перечень не случаен, говорит руководитель региональной экспертной группы по развитию креативных индустрий в Иркутской области Ксения Пономарёва.

– Мы рассматриваем развитие креативной экономики не как отдельную историю, а как механизм усиления туристической составляющей региона, как следующий этап развития туристической экономики – переход от экономики посещения к экономике впечатлений и ценности места. Именно в такой связке креативные индустрии дадут наибольший мультипликативный эффект для региона.

Сегодня на рынке конкурирует не количество мест, а глубина впечатлений, качество среды и разнообразие опыта. Туриста нужно не просто принять, а удержать дольше. И здесь креативные индустрии дают ровно то, что нам нужно: они увеличивают ценность существующего потока без дополнительной нагрузки на инфраструктуру. Дизайн создаёт локальный продукт, исполнительские искусства дают повод вернуться, кино работает на узнаваемость за пределами региона, культурное наследие позволяет строить уникальные маршруты.

Но здесь есть одно «но». Мы видели, как открываются маленькие мастерские, появляются предприниматели, которые делают сувениры, керамику, дизайнерские вещи. Мы долго поднимали эту отрасль, проводили выставки. А сейчас, при высокой налоговой нагрузке, мы снова начинаем откатываться назад.

Я убеждена: если мы хотим, чтобы креативные индустрии устойчиво встали на ноги и опирались на туристическую привлекательность региона, необходимо их поддерживать. Без поддержки все наши разговоры о новой экономике рискуют остаться только разговорами.

«Мы вплотную приблизились к Красноярску по оборотам»

Президент Ассоциации ресторанного бизнеса Иркутской области Сергей Смолянинов отмечает, что гастрономия сегодня – это уже не дополнительный сервис, а неотъемлемая часть туристического опыта, даже драйвер туризма. Поддержка отрасли даст мультипликативный эффект за счет привлечения путешественников в регион.

– У нас даже сформировалось отдельное направление – гастротуризм или путешествие за едой. Мы активно его развиваем, работаем активно в команде с агентством по туризму правительства Иркутской области. Проводим масштабные мероприятия, и федеральные СМИ уже начали писать об Иркутской области: о ресторанах, которые стоит посетить, о событиях, на которые стоит приехать, о продуктах, которые стоит попробовать. К нам чаще приезжает Первый канал и другие федеральные каналы, в этом году мы готовимся принять команду престижной премии «Where to Eat». Это серьёзно влияет на туристический поток, потому что публикации работают как ориентир для многих людей, которые летят к нам за впечатлениями. Локальный продукт, авторское блюдо шефа, качественный сервис, ресторан на туристической улице – всё это напрямую формирует впечатление от региона.

Красноярск считается сибирской гастрономической столицей. Так вот, Иркутск практически вплотную приблизился к нему по цифрам. Я убеждён, что мы можем догнать соседей: у нас огромный потенциал, профессиональные шефы, хорошие рестораны. Мы посчитали количество мест общественного питания – их в области более двух тысяч. Вклад общепита в ВВП региона достигает трёх процентов. Это еще более весомо, особенно если учитывать общий синергетический эффект, который достигается общими усилиями с туристическим бизнесом: отели, туристические базы, туристические компании, производители сувенирной и фермерской продукции – все работают, развиваются и при деле.

До 2025 года мы росли рекордными темпами – 88,5 млрд выручки, 2 млн туристов. Но сейчас сфера в сложнейшем состоянии. Мы провели исследование в Иркутской области на прошлой неделе, опросили более 60 респондентов: в этом году спад по выручке у 95% опрошенных – 20-25%, на снижение количества чеков. У двух третей рентабельность по итогам первого квартала – отрицательная и около нуля. И на вопрос: задумывались ли вы о закрытии бизнеса, который с начала 2026 показывает убытки, утвердительно ответила половина участников опроса.

Причины: рост налогов, большая доля в ресторации – социальный налог, так как сфера «человекоемкая», рост «коммуналки», цен на продукты, расходов на логистику (цены лог компании выросли также из-за увеличения налогов) и на этом фоне происходит падение спроса. С апреля действует мораторий на уплату НДС, для объектов с выручкой 60 млн за 2025 год, это учитывает интересы небольших объектов бизнеса. Но в целом, это низкий барьер.

Наш сценарий развития событий: до конца года может еще закрыться 30 ресторанов и кафе, если мы по туристическому потоку в Иркутскую область не выйдем на необходимые показатели. При негативном развитии событий ко второму кварталу 2027 года, – закроется более 100 объектов.

Отдельная проблема – лицензия. В историческом центре Иркутска действует ограничение на продажу алкоголя в радиусе 30 метров до учебных заведений. Не пешего маршрута, а по прямой. И пока законодательно не закреплено, что ресторан, много лет работающий с лицензией, защищён от появления рядом какого-нибудь кружка или языковых курсов. Между тем, реализация алкоголя – это 50 процентов выручки. Эта проблема обсуждается давно, и ее нужно решить.

А еще хорошо бы на время спада в сфере прекратить проверки, особенно по вывескам и оформлению летних террас, очень надеемся, что эту инициативу поддержит правительство.

Мы со своей стороны делаем всё, что можем, в этом нас поддерживает агентство по туризму Иркутской области. Мы общими усилиями организуем кулинарные чемпионаты на всероссийском уровне, яркие гастрофестивали, объединяем образование и бизнес, работаем с молодёжью. Но без поддержки в аспекте экономики отрасль не справится.

Иркутская область догоняет Красноярский край по обороту объектов гостеприимства (млн руб)

По данным Ассоциации ресторанного бизнеса Иркутской области

«Иркутску нужно понятное позиционирование»

Сегодня регионы конкурируют между собой за внутреннего туриста. Иркутску же приходится конкурировать еще и с Байкалом. Чтобы успешно выдерживать эту конкуренцию, городу необходимы единая стратегия, понятное позиционирование и сильный бренд, а также подготовленные арт-менеджеры и другие специалисты креативных индустрий, которые смогут создавать ту самую ценность места, считает директор Галереи современного искусства Виктора Бронштейна Ольга Бронштейн.

– По статистике Иркутскую область ежегодно посещают около 2 миллионов туристов. Если мы удержим в городе хотя бы 10% из них, и каждый потратит здесь по 10 тысяч рублей, это даст нашей экономике дополнительные 2 миллиарда рублей. Но проблема в том, что сегодня Иркутск не упакован в понятный туристический продукт. Нет единой стратегии, нет четкого позиционирования.

Эксперты задали нам очень простой вопрос: «Какое позиционирование у Иркутска? И мы поняли, что не можем на него ответить. Я знаю, что работа над брендом Иркутска велась, но ни разу не видела документа, который бы определял его позиционирование и служил основой для продвижения города.

Как мы можем продвигать регион, если сами не можем сформулировать, кто мы?

Между тем Иркутск – мультикультурный город с уникальным историческим наследием, сильной этнической составляющей и богатой культурной средой. Все это нужно изучать и переосмысливать. Бренд должен строиться на исследованиях, а не создаваться формально.

Отдельный вопрос – кадровый. В Иркутске осталась всего одна кафедра высшего художественного образования. Закрыты искусствоведение и музееведение. Никогда не готовили кураторов. А без этих специалистов современная арт-индустрия просто невозможна.

Да, в городе работают школы креативных индустрий, есть Иркутское художественное училище. Но, если мы хотим, чтобы специалисты были конкурентоспособны на современном рынке, этого недостаточно. Нужна полноценная система высшего образования для креативных индустрий. Пока же талантливые молодые люди уезжают учиться в Москву, Санкт-Петербург и другие города, и многие уже не возвращаются. Мы теряем их в самом начале профессионального пути, а вместе с ними – будущих специалистов, которые могли бы развивать арт-индустрию региона.

По итогам 2024 года вклад креативных индустрий в ВВП страны составил 4,1%, но в Иркутской области он куда скромнее – 1,3% ВРП.

Представители креативных индустрий предлагают подумать над региональным выставочным центром, где могут выставлять свои работы иркутские дизайнеры, мастера народных промыслов, ремесленники. Сегодня их работы остаются без сбыта – их просто негде выгодно представить и продать, а туристы не могут найти действительно интересные, небанальные сувениры, отражающие колорит Иркутской области. Но главные потери несёт сам регион: ведь своя выставочная инфраструктура – это эффективный инструмент формирования образа области, привлечения гостей, поддержки локального бизнеса.