«Сытый Бабр» снова всех удивил

В конце июня Иркутск превратился в гастрономическую столицу Прибайкалья. Два дня площадь у памятника Александру III дышала паром, шипела грилем и звенела ложками о котелки. Грандиозный фестиваль «Сытый бабр» принял более 60 тысяч гостей – настоящий гастрономический драйв!

Сотня участников: от именитых рестораторов до фермеров и ремесленников – устроили настоящее кулинарное путешествие по Сибири. Закройте глаза и представьте: сорбет из ревеня, в котором кислинка переплетается с нежностью ангарской клубники и бархатистыми нотками козьего молока... А следом — сочный бургер из мяса марала, от которого текут слюнки даже у сытых. И тут же - пышные оладьи, щедро политые ароматными сиропами из березового сока и хвойной сосновой смолы.

Гвоздем программы стала «Мама бууза» — прямо под открытым небом на глазах изумленной публики, повара одновременно слепили и сварили 500 бууз. Пар клубился столбом, аромат мяса и теста разносился по всей округе. Это был рекорд, который хотелось немедленно съесть!

И это далеко не всё. На форуме презентовали проект «ДНК локальной кухни». Три топовых ресторана Иркутска объединили усилия, создав единый сет моно-блюд, отражающий традиции региона.

А следом зажгли шефы-барбекю с новым форматом «Байкальский гриль». Стейк чураско из мраморной говядины зернового откорма, щедро сдобренный соусом чимичурри на основе байкальской черемши, и брискет-сет «Таежный Бабр» с терпкой клюквой и фирменным «Сибирским песто» покорили гурманов.

Тем временем на острове Юность разворачивалась совсем другая, но не менее вкусная история. Уличный фестиваль «Великий Чайный путь» рассказывал историю этого напитка: кипели самовары, мастера проводили церемонии, заваривая редкие сорта чая, участники чайного чемпионата определяли сорта вслепую.

А сладкоежек ждала своя битва! Финал II Областного чемпионата кондитеров превратился в открытое кулинарное шоу. На глазах у зрителей рождались удивительные десерты. Победу одержала Александра Борисенко из активити-парка «Чока-Локи» с блюдом «Сибирский ревень: пять текстур», ставшим образным рассказом о коротком лете и природном богатстве Сибири.

Как отметила глава агентства по туризму Евгения Николаева, эти выходные доказали: у Приангарья огромный потенциал для развития событийного и гастротуризма.