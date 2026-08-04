Haval H9: джентльмен в городе и товарищ на бездорожье

Лето – пора путешествий. А потому редакция Газеты Дело отправилась в небольшую, но захватывающую поездку за город, устроив тест-драйв Haval H9 – полноприводному рамному внедорожнику с навыками «выживальщика» и манерами джентльмена. Оценить достоинства автомобиля мы пригласили нашего давнего партнера Олега Кривозубова, управляющего партнера юридической компании «ВС Консалт», ценителя активного отдыха на природе. Если вы из тех, кого манят берег Байкала, лес, рыбалка, кто не прочь отправиться на отдых всей семьей с палаткой и лодкой, этот опыт – для вас.

Фото Е. Козырева

Первый подход: брутальный снаружи...

На первую встречу Haval H9 явился прямиком с предыдущего тест-драйва, всем видом давая понять, что он парень нарасхват – и не за конфетами ездить, а по-взрослому преодолевать сибирское бездорожье.

Дизайнеры кузова явно вдохновлялись классикой внедорожников – при желании в китайце можно найти черты и Toyota Land Cruiser, и Land Rover Defender и даже Mercedes Geländewagen.

– Решение на любителя, – заметил Олег. – Но в эффектности ему не откажешь.

В потоке обтекаемых, заглаженных, раскосых авто угловатый брутальный Haval с круглыми фарами точно будет выделяться.

Фото Е. Козырева

Фото Е. Козырева

Рама из высокопрочной стали, 228 мм дорожного просвета, 19 дюймовые колеса и внушительные габариты – почти 5 метров в длину и два в ширину завершают брутальный образ.

Отдельного упоминания заслуживает оцинковка кузова. Китайские производители серьезно продвинулись в этом направлении, взяв на вооружение практики немецких и японских автоконцернов. На внутреннем рынке Китая гарантия на сквозную коррозию для этой модели достигает 12 лет. Для российского рынка, где климатические условия куда жёстче, гарантийный срок – 6 лет. И все равно, это достойный показатель. В ту же копилку – усиленная защита из стали днища и агрегатов.

...Комфортный внутри

Внутри Haval H9 производит приятное впечатление: во-первых, просторный салон, что не всегда получается у китайских производителей. Рост Олега – примерно 190 см, но, по его признанию, ощущения давящего потолка не возникает. Во-вторых, отделка. Да, не натуральная кожа, но сейчас и премиальные бренды оформляют салоны экокожей, следуя трендам на экологию и защиту животных. К тому же обивка кресел и салона приятна визуально и на ощупь. А главное, каждый элемент подогнан идеально – строчки ровные, зазоры минимальные, ничто не болтается, не отходит, не дребезжит. Стереотип, что «made in China» равно тяп-ляп, уходит в прошлое.

Фото Е. Козырева

Несмотря на явную заточку на офф-роуд, Haval H9 позиционируется в том числе как вместительный семейный автомобиль. Семиместный внедорожник оборудован тремя рядами кресел: помимо стандартных трех мест позади водителя, в багажном отсеке имеется еще два складных. Возможно, это не первый класс, но для детей, например, условия очень комфортные. Во всяком случае регулируемые подголовники и вентиляция обеспечены.

Фото Е. Козырева

Фото Е. Козырева

Если кресла убрать в пол, то объем багажника составит 900 литров – рюкзаки, палатки, надувная лодка, мангал войдут без проблем. Но если кресла разложить, куда девать вещи? А на крышу – в Haval H9 Pro предусмотрены рейлинги, выдерживающие нагрузку до 200 кг.

Средний ряд – на салазках, сдвигается вперёд и назад. Регулируются и спинки кресел – их можно откинуть почти горизонтально. Дополнительные бонусы: обогрев сидений и полноценный трёхзонный климат-контроль. Блок управления расположен позади первого ряда – не нужно отвлекать водителя просьбами «прибавь/убавь»: каждый пассажир может сам регулировать нагрев сидения, температуру и интенсивность обдува.

Если же говорить про первый класс, то это, безусловно, места для водителя и пассажира впереди. Широкие комфортные кресла с боковой поддержкой оборудованы не только подогревом и вентиляцией, но и целым набором программ массажа: поясница, плечи, бабочка, волна...

– Вот это вещь! – реагирует Олег Кривозубов. – В дальней дороге очень удобно, да и вечером, возвращаясь с работы, включил – и снимаешь напряжение.

«От эко до спорта – один поворот тюнера»

Первое знакомство состоялось, пора в путь. В салон с комфортом помещаются шестеро взрослых – Олег, Муса Алиев, специалист отдела продаж Haval PRO и наш гид, и команда редакции. И первый же вопрос у всех – на злобу дня: а какой расход топлива у этого автомобиля?

– Производитель заявляет расход в 10,6 литра на 100 км. На практике, как всегда, цифры корректируются в зависимости от стиля вождения и условий, – поясняет Муса. – При наших морозах и стандартном режиме выходит примерно 12 литров. Агрессивный стиль вождения с частыми ускорениями и использованием спортивного режима добавляет ещё примерно 1,5 литра. По умолчанию лить можно 92-й бензин, но мы рекомендуем все же ниже 95-го не использовать.

Главный инструмент для тех, кто хочет снизить аппетиты автомобиля, – это экорежим. При нем расход на 1,5–2 литра ниже по сравнению со стандартным.

Фото Е. Козырева

Управлять режимами, кстати, на Haval H9 Pro очень удобно. Не нужно лезть в многоуровневое меню сенсорной панели управления – режимы переключаются ухватистой шайбой под рычагом КПП. Повернул шайбу – включил спорт-режим, совершил обгон, вернул обратно на стандартный или эко.

На Байкальском тракте поддаем газу. Двухлитровый бензиновый турбодвигатель, на 218 лошадиных сил без натуги разгоняет 2,5 тонны до 100.

– Это не спорткар, ждать разгона за 6 секунд не нужно. Но все равно динамика для такого размера впечатляет. По крайней мере до 100 км в час, он набирает скорость весьма резво, – комментирует впечатления Олег.

Муса поясняет, что передаточные числа КПП с первой по четвертую передачу сделаны короткими:

– Это позволяет автомобилю максимально быстро переключаться и уверенно разгоняться с места. А после 100 км/ч набор скорости становится спокойнее – это уже «паровозная» тяга.

«Рамный внедорожник в городских рамках: управляемость и уместность»

Кстати, в паре с двигателем работает уже хорошо знакомый по другим моделям концерна восьмиступенчатый немецкий «автомат» ZTF. Для тех, кто предпочитает полный контроль, предусмотрена функция переключения в мануальный режим: можно управлять передачами вручную, как на механике. В реальном бездорожье это превращается в хорошее подспорье. Забегая вперед, замечу, что нам эта функция не пригодилась. Хотя и ям, и грязи, и крутых горок на маршруте было немало, штатных настроек оказалось достаточно.

Фото Е. Козырева

– Когда садишься за руль большого рамного внедорожника в городе, готовишься к валкости. Здесь ее не чувствуется – нет раскачки, практически нет крена при резких обгонах. При этом руль «мягкий». Не надо прикладывать усилия, чтобы удерживать в полосе и маневрировать. Ощущение, что ведешь кроссовер, – продолжает Олег.

Адаптивный круиз-контроль уверенно «цепляется» за впереди идущий автомобиль, поддерживая заданную дистанцию и скорость. Датчики слепых зон вовремя сигнализируют о машинах поблизости, с лихвой компенсируя не очень большие для такого авто зеркала. На асфальте этот внедорожники ведет себя, как настоящий джентльмен.

«На бездорожье Haval простит водителю многое»

Съезжаем на грунтовую дорогу, держим скорость 70 и... в салоне практически ничего не меняется. Автомобиль грунтовку просто не замечает: ощущения, что все еще едешь по асфальту – подвеска гасит мелкие неровности в ноль. Машина цепко держит дорогу, не рыскает, не требует от водителя напряжения.

Фото Е. Козырева

– Обратите внимание как тихо в салоне – призывает Муса. – Нет ни дребезга пластика, ни скрипов, ни громыхания от подвески. Помимо качества сборки, производитель серьезно поработал над звукоизоляцией. Плюс передние боковые стекла в полной комплектации двойные, это добавляет акустического комфорта.

На участке с резкими поворотами, глубокой колеей, ямами и лужами водителю уже приходится быть внимательным, однако скорости мы не почти не сбавляем. В Haval H9 используются классические амортизаторы – без пневматики и сложных электронных систем регулировки жёсткости. Китайские инженеры взяли на вооружение принцип «не усложнять там, где можно не усложнять». Ход стоек увеличенный, так что подвеска отрабатывает даже очень серьезные неровности энергоёмко и собранно, без пробоев, не теряя контакта с дорогой.

Дорожный просвет Haval H9 заявлен на уровне 228 мм, но на практике, по словам Мусы, этот показатель чуть выше – больше 230 мм. В сочетании с короткими свесами это даёт отличную геометрическую проходимость.



– На своем «Лэнд Крузере» я бы так не рискнул, – замечает Олег, заскакивая на довольно высокий уступ дороги – Эта же машина прощает водителю многое.

Фото Е. Козырева

Участок грязи, который мог бы стать проблемой для многих автомобилей, Haval H9 проходит в рабочем темпе, без потери динамики: никаких пробуксовок, загребаний, борьбы с рулем – просто уверенный выход на чистую поверхность. Даже без переключения режима.

«Это просто мистика: крутые подъемы на минимальных оборотах»

Один из самых впечатляющих моментов тест-драйва – заезд на крутой подъём. Тяжёлый рамный внедорожник с полной загрузкой поднимается в гору, а тахометр показывает всего 1500 оборотов в минуту. Автомобиль не напрягается, не ревёт мотором – уверенно идет вверх.

Фото Е. Козырева

– Это просто мистика, – замечает Муса. – Объяснить с точки зрения классической физики, как двухлитровый мотор, пусть и с турбиной, тянет 2,5-тонную машину в гору на минимальных оборотах, – мне сложно. Но китайским инженерам это удалось сделать.

Примечательно, что в этот двигатель производитель заложил значительный потенциал: при желании можно провести «чип-тюнинг» – корректировки программного обеспечения блока управления для увеличения мощности и тяги. Однако для большинства целевой аудитории заводских настроек хватает с избытком.

Фото Е. Козырева

На середине горки Муса просит Олега остановиться – Haval на минуту замирает на склоне, датчик показывает угол подъема 24 градуса.

– А теперь продолжаем движение, – улыбается Муса.

И тяжелая машина трогается в ту же секунду – без отката, без пробуксовки.

– Как будто стоял на ровной поверхности и просто поехал вперед, – удивляется Олег Кривозубов.

Фото Е. Козырева

Сложный рельеф подъема помогает контролировать система камер кругового обзора и приложение Off road 4x4. Качество графики и изображения с камер также вызвало одобрение нашего водителя-испытателя.

– Передача настолько детальная, что не покидает ощущение, будто смотришь в лобовое стекло, а не на монитор, – комментирует он.

В целом Haval H9 за городом удивил: тяговитостью мотора, собранностью подвески, маневренностью – пятиметровая махина отлично вписывается даже в крутые повороты, дополнительными возможностями для езды по бездорожью – будь то разбитая дорога, лесная колея, грязь, крутые подъемы, поле с высокой травой, – всевозможными ассистентами. Он не просто умеет ездить по бездорожью, а делает это легко и непринуждённо, доставляя водителю удовольствие от управления.

Реальный внедорожник за реальные деньги

Сколько же стоит весь этот функционал? Автомобиль занимает среднюю ценовую нишу в линейке новых рамных внедорожников китайского автопрома. Это очень хороший, функциональный, «трушный» внедорожник для среднего класса.

Фото Е. Козырева

Считается, что его прямой конкурент – Land Cruiser Prado. Вот только ценник на него сегодня стартует от 10 миллионов рублей. H9 предлагает сопоставимые внедорожные возможности за половину этой стоимости.

Базовая комплектация Haval H9 Pro стоит 4,8 млн рублей. Полная - 5,4 млн. В 600 тысяч разницы входит массаж и вентиляция передних сидений, мониторинг слепых зон, блокировка переднего дифференциала (в базе – только заднего) и штат электронных помощников для внедорожных условий, а также адаптивный круиз-контроль, больший диаметр колеса – 19» (в базе – 18»), панорамная крыша вместо скромного люка.

Так что есть резон взвесить все за и против.

«Haval H9 провоцирует на более активное вождение»

– В поездке я вспомнил фильм «Полицейская собака К-9»: персонаж Джеймса Белуши возмущённо спрашивает начальника: "Почему мне всегда достаётся самая грязная работа?" А тот ему отвечает: «Потому что ты создан для неё», – смеется Олег. – Haval H9 создан для «грязной работы», но при всем том, он уместен и комфортен в городских условиях.

Фото Е. Козырева

Пожалуй, самое важное, что остаётся после тест-драйва Haval H9, – это ощущение уверенности. Да, экстерьер у него на любителя – я лично предпочитаю округлый дизайн. Но когда садишься за руль этого автомобиля, когда понимаешь, на что он способен, забываешь про то, как он выглядит. Никакого чувства, что машину сейчас начнёт «таскать». Руль даже на бездорожье очень мягкий. Автомобиль не утомляет, не надоедает, даже наоборот – провоцирует на более активное вождение. Хочется ехать дальше, проверять возможности машины.

Характеристики проходимости этого автомобиля заслуживают уважения. И в целом он показался интересным и технологичным.

Круглые фары – не просто оригинальный элемент. Здесь используется LED-оптика с линзованными фарами, причем линза внутри фары подвижна. Она поворачивается вслед за рулем, подсвечивая траекторию движения.

Штатное место для фаркопа, предусмотренное производителем, и отметка о возможности применения ТСУ в документах избавляет от мороки с регистрацией в ГАИ.

Рейлинги с поперечинами на крыше грузоподъёмностью до 200 кг расширяют возможности багажника

Стационарные подножки способны выдержать нагрузку до 250 кг

Ручки – классические, не выдвижные. Это гарантирует безопасность и отсутствие возможных проблем с замерзающими выдвижными механизмами зимой.

Камера заднего вида расположена довольно высоко – на кофре задней двери, что снижает вероятность забрызгивания, и оборудована омывателем. Не нужно без конца бегать с тряпочкой.

Кофр на задней двери – это не место для запасного колеса. Запаска расположена под днищем автомобиля. Кофр – это дополнительное место хранения разных полезных мелочей: автохимии, аптечки и т.п. Дверца откидывается горизонтально и при желании может использоваться как походный столик.

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