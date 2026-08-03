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Почему загородные поселки должен строить девелопер?

Порой складывается впечатление, что жилье за городом строят все кому не лень – и владельцы земли, желающие заработать, и строители, набившие руку на подрядах, и архитекторы. Почему загородные поселки все же должны строить профессиональнее девелоперы? Об этом рассказывает руководитель компании «ВСС Дом» Антон Кондратьев, девелопер пригородного района «Ново-Ямской».

<p>Антон Кондратьев. Из архива компании</p>

Антон Кондратьев. Из архива компании

Смотрим на территорию «сверху»

Когда загородными поселками занимаются владельцы земли, строители, архитекторы, они, как правило, создают дома, полагаясь на личные представления о малоэтажке. Но другие люди живут другими сценариями, у них другие потребности и приоритеты. В итоге дома, построенные «под себя», могут годами стоять в продаже.

Разумеется, и инвестор, и строитель, и архитектор, и продавец нужны при создании загородного проекта. Но над ними должен быть девелопер – тот, кто смотрит на территорию другим взглядом – сверху, комплексно. Тот, кто мыслит потребностями покупателей: «Люди здесь будут жить примерно такие и вот так, «боли» и запросы у них – такие, денег в кармане – столько-то». Тот, кто будет не просто строить дома на продажу, а создавать продукт – продуманный, востребованный и ликвидный сегодня и в будущем.

Строим сначала в Excel

Девелоперская функция сочетает архитектуру, экономику, инфраструктуру, финансовые инструменты, понимание демографических процессов… Мы собираем налоговую, юридическую, финансовую схемы, работаем с маркетингом, с продуктологами, продажниками. У нас масса ограничений: административных, градостроительных, технических, финансовых, в которые нужно вписаться.

Прежде чем строить поселок на земле, мы обязательно «строим» его в Excel. Нужно все посчитать и убедиться, что мы сможем выполнить взятые обязательства. На рынке немало поселков, которые строят без предварительной подготовки. Застройщики обещают покупателям многое, но мы понимаем: далеко не всё из обещанного получится реализовать.

Работаем большой командой

Девелопер – как играющий тренер футбольной команды, в которой каждый игрок важен: и строитель, и архитектор, и финансист, и продуктолог, и маркетолог, и продажник, и инженер… Его задача – организовать работу этой команды.

Когда поселок строится без девелопера, каждый играет свою игру. Архитектор рисует проект, отдает строителю. Тот хватается за голову: «Как такое построить?» Но – строит. И передает продажнику. Тот недоумевает: «Как такое продать? На рынке никто больше 200 “квадратов” не просит, а тут 300 построили». Но – идет на рынок и рассказывает, как прекрасно это предложение, хотя сам в него не верит.

При командной работе такое исключено. Тот же отдел продаж у нас участвует в формировании продукта с самых первых этапов. Запроектировали – передаем им: «Что скажете?» Через пару недель они возвращаются с обратной связью: «Здесь порезать, здесь расширить, цену изменить». Мы садимся и начинаем собирать всё заново. И продавать наши специалисты будут совсем иначе – ведь половину они сами придумали. Когда покупателю не «впаривают» продукт, а рассказывают, как он формировался, – уровень доверия совсем другой.

<p>Генплан пригородного района "Ново-Ямской". Из архива компании</p>

Генплан пригородного района "Ново-Ямской". Из архива компании

Создаем инфраструктуру

Прошло то время, когда рынок был пуст, и можно было строить и продавать всё что угодно. Насмотренность людей за последние годы сильно выросла, качество предложения – тоже. Кроме того, государство обратило внимание на рынок ИЖС, занялось его регулированием.

Покупателям сегодня есть с чем сравнивать. Одно дело – хаотичная точечная застройка без инфраструктуры и совсем другое – организованные пригородные поселки с городским уровнем комфорта. Девелопер, следующий инфраструктурному подходу, не садит поселок на текущие инженерные сети, а создает свои, продумывает, кто и как будет их обслуживать в дальнейшем. Кроме того, он организует и социальную инфраструктуру: прогулочные зоны, детские и спортивные площадки, коммерческие объекты. В современных поселках строятся детские сады, школы, поликлиники – всё это по-настоящему меняет качество жизни.

Работаем на репутацию

Подход «построили – продали – вышли», с которым всё еще действуют на рынке многие загородные игроки, – не наша история. Наши проекты – масштабные, рассчитанные на многие годы, поэтому для нас на первый план всегда выходит продукт и качество жизни людей. С покупателями мы выстраиваем долгосрочные отношения. Мы делаем все, чтобы им в наших поселках жилось классно: собираем обратную связь, вводим должность менеджера счастья, общаемся: «Скажите, что не так, что надо исправить?».

Репутация для нас не пустой звук. Доверие к бренду, к компании формируется годами, его тяжело завоевать – и очень легко потерять. Мы убеждены: люди делают для людей и люди покупают у людей. Отвечать за свой продукт перед жителями на всех этапах – вот в чем заключается девелоперская функция.

 

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<p>Генплан пригородного района "Ново-Ямской". Из архива компании</p> <p>Антон Кондратьев. Из архива компании</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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