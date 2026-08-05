«Сплоченная команда профессионалов – главное наше достижение». Максим Ильговский, СПС, – о том, что позволяет компании расти и двигаться к заветной цели

Компания «СтройПроектСервис» продолжает расти, несмотря ни на какие экономические сложности. Что помогает ей сохранять уверенность на рынке, какие цели и задачи ставит она сегодня перед собой, нам рассказал Максим Ильговский, финансовый директор компании.

«СтройПроектСервис» работает в одном из самых серьезных и ответственных сегментов строительной отрасли – промстрое. Что происходит в этом сегменте сегодня, на фоне серьезных экономических изменений?

– Мне сложно говорить за весь сегмент, но у наших заказчиков объемы капитальных вложений не меняются. Заключенные контракты исполняются в полном объеме – и нами, и нашими контрагентами. Это с одной стороны.

Максим Ильговский. Фото из архива компании

С другой стороны, мы видим, что текущая ситуация действительно привела к перераспределению объемов работ на строительном рынке, но не так, как можно было бы ожидать. Логично предположить, что, когда количество заказов сокращается, конкуренция за оставшиеся растет. На деле, мы видим, что заявок на тендеры со стороны наших конкурентов стало меньше. Мы, конечно, работаем с крупными, сложными, дорогими объектами – в этом сегменте игроков в принципе немного. Но, и заказчики сейчас пересматривают требования к исполнителям – сейчас минимальная цена работ уже не рассматривается как самый важный критерий выбора. Важно, чтобы компания-генподрядчик смогла выполнить свои обязательства в полном объеме и с должным качеством. Поэтому организации, не имеющие должного опыта, необходимых специалистов и техники, с запятнанной репутацией до конкурсов сейчас стараются не допускать. Остаются строительные компании, которые реально оценивают свои возможности и силы, ответственно подходят к поставленным задачам и обладают всеми необходимыми ресурсами: и техническими, и материальными, и людскими.

Фото из архива компании

Насколько уверенно чувствует себя компания на рынке и какие задачи ставит перед собой?

– Главная задача осталась по-прежнем амбициозной – войти в десятку крупнейших строительных компаний России. Это наш ориентир, наша заветная цель. А чтобы ее достичь, надо действительно иметь сплоченную команду. Многое в этой жизни наживное: и технику можно купить, и материальные ресурсы приобрести. С кадрами несколько сложнее, но и их можно найти. А вот создать из отдельных специалистов единую команду профессионалов – сложно.

Фото из архива компании

Но у нас это получилось. Об этом говорят наши достижения, которыми мы гордимся, ежегодный прирост выручки по 50-60% в год, который «СтройПроектСервис» показывает на протяжении уже более 5 лет. В нашей команде каждый находится на своем месте и все заинтересованы в достижении цели. И это наверное, самое важное достижение компании, настоящий предмет для гордости.

Вы постоянно и динамично растете. Появились ли новые объекты в вашем списке строек?

– Действительно, мы не стоим на месте. И несмотря на те объемы работ, которые мы на сегодня выполняем – а они колоссальны, – у нас есть еще резервы для дальнейшего роста. Поэтому мы продолжаем сотрудничество с нашими многолетними партнерами и вместе с этим активно участвуем в тендерах, заинтересованы в новых заказчиках и новых объектах.

Ведь каждый новый проект, каждый новый партнер – это не только дополнительные стройобъемы и прибыль, но и новые требования: в части промышленной безопасности, в части оформления исполнительной документации, порядка ведения строительных работ. Они позволяют нам двигаться вперед. И это крайне важно, ведь сегодня топтание на месте означает путь в никуда. Только двигаясь вперед, можно в сегодняшней сложной экономической ситуации достичь хороших результатов.

К тому же сегодня в компании работает уже свыше 10 тысяч человек. И мы прекрасно осознаем свою ответственность и перед трудовым коллективом, и перед регионом, где мы работаем, да и в целом перед Россией. Она не ограничивается только уплатой налогов, мы понимаем, как важно выполнять социальные обязательства, сохранять рабочие места, достойную зарплату. Это еще один повод неустанно расти и развиваться.

Фото из архива компании

Что бы вы пожелали всем строителям к их профессиональному празднику?

– Желаю, чтобы и сами строители – наши работники, наши земляки, наши коллеги по отрасли – и их родные были здоровы, благополучны и чувствовали твердую уверенность в завтрашнем дне. Ведь уверенный в будущем человек совсем иначе относиться и к труду, и к окружающим, и к городу, где он живет, и к стране. Желаю, чтобы никто и ничто не могло испортить этот настрой. Еще желаю коллегами сплоченности. Если мы будем выступать как единая команда, все у нас будет хорошо.

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