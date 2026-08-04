Молодёжный совет ИркАЗа строит в Шелехове экотропу

На площадке проекта «Лаборатория городских троп: диалог подростков с городом» они создают первую городскую тропу в парке. Благодаря труду заводчан рождается новое пространство для здорового отдыха и общения — «Тропа созидателей».

Маршрут проложен через молодую дубовую рощу. Кстати, эти дубы здесь — возле бассейна «Лазурный» — высадила команда РУСАЛа еще в 2019 году.

Настил выполнили из коры сибирской лиственницы. Горожане, которые уже заглядывают поддержать строителей, говорят: «Гулять здесь после работы — лучший способ восстановить здоровье и мысли».

У этой истории есть мощный символизм. Молодежный совет выходит на строительство экотропы после своего рабочего дня. Своим трудом они словно перекликаются с первостроителями, которые 70 лет назад начали возводить Иркутский алюминиевый завод и город Шелехов.

История совершила круг: созидатели прошлого передали эстафету созидателям нашего времени.

Совсем скоро на участке, который построили заводчане, появится свой указатель «Тропа созидателей». Маршрут будет внесен в 2ГИС — найти эту тропу сможет любой житель или гость города Шелехова.

Проект реализуется при поддержке грантового конкурса «Устойчивые города РУСАЛа».

Философия преображения городов ответственности легла в основу социальной политики РУСАЛа, которую еще много лет назад определил основатель компании Олег Дерипаска. Поэтому в городах, где живут металлурги, появляются новые парки, строятся спортивные объекты, обновляются набережные и создаются такие важные точки притяжения, как эта экотропа.