«Сегодня приходится проявлять чудеса эквилибристики». Николай Кузаков, ГК «Горстрой», – о вызовах на рынке девелопмента

Ситуация в жилом строительстве требует от девелоперов выдержки, гибкости и быстрой реакции на меняющиеся обстоятельства. Но это не повод снижать планку и отказываться от развития, считает Николай Кузаков, гендиректор ГК «ГОРСТРОЙ». Как компания справляется с вызовами времени, какие планы строит и как не потерять веру в будущее, он рассказал нашему изданию.

Что, на ваш взгляд, сейчас является главным вызовом для девелоперов и для рынка жилищного строительства в целом?

– Перемены. Частые и во всех сферах. Не радует такое «изобилие», но миру не свойственно спрашивать нас о готовности к изменениям – будь то экономика, социальная сфера, политический контекст. Зачастую непросто соответствовать той финансовой модели проекта, которая была создана на этапе проработки. Девелоперам приходится проявлять чудеса эквилибристики, чтобы завершить начатое, не снижая уровня, начать новое, сохраняя адекватную для рынка жилья цену.

А какая ситуация в сегменте премиальной недвижимости?

– Мы наблюдаем удорожание по ряду позиций – материалов, оборудования – в несколько раз. Тревожно? Безусловно. Но природа вызова в этом и заключается.

Наши флагманские проекты «Звезды» и «Риверанг» – очень яркие и амбициозные. И такими останутся. Мы выполняем все, что обещаем резидентам. Если какие-то компании уходят с рынка, находим равноценную замену. Расширяем линейку технологических решений, пробуем новые форматы и инструменты. Гибко подходим к выстраиванию отношений с подрядчиками, партнерами. Расширяем возможности наших клиентов, предлагая им очень гибкие программы приобретения жилья.

На каком этапе находятся проекты компании?

– Материалы закупаем, люди работают. На «Звездах» залили чашу бассейна и зону фитнеса, возводим в башнях межквартирные перегородки. Вплотную подошли к обустройству лобби – дизайнер уже приступил к работе. В «Риверанге» установили лифты, ведем фасадные работы, начали остекление стилобата, делаем отделку квартир в формате White box.

Одновременно мы стремимся повысить свою открытость, чтобы снять все опасения, которые сегодня возникают у людей, выбирающих квартиру. Для этого обустраиваем «пути клиента» на наших строительных площадках. Не просто картинки показываем, а раскрываем процесс строительства, показываем технологии «в разрезе».

фото из архива компании

Каковы планы компании на обозримое будущее?

– Придерживаемся сценария «делай, что должно, а дальше жизнь покажет». Сейчас важно держать темп. На это и нацелены.

Большое и важное событие для нашего коллектива – начало строительства новой очереди ЖК «Скандинавия». Наши клиенты ее ждали. Сейчас готовим строительную площадку, мобилизуем людские ресурсы, ведем проектирование. Это будет жилой комплекс комфорт-класса с атрибутами «бизнеса» на первой береговой линии Ангары. Что касается локации, то ее, пожалуй, можно считать уже нашим фирменным стилем. У компании «Горстрой» колоссальный опыт строительства на участках с резкими перепадами рельефа. Методика работы в таких условиях обкатана на «Риверанге». К проектированию и строительству подпорной стены мы привлекали компании с опытом работы на объектах федерального значения, вроде мостов, метро, чтобы обеспечить уровень укрепления.

Сейчас, когда компаниям очень сложно, как не забывать про то, что девелопер строит не только свой объект – но и часть города?

– Думать о развитии собственного города важно и нужно независимо от обстоятельств. Это априори показатель культуры. Объем затрат можно снизить, что-то разделить на этапы, но исключать проекты, направленные на развитие города, нельзя. Иначе наши дети будут видеть не развитие пространств, а деградацию. А потом, не имея правильной поведенческой модели, и вовсе исключат из перечня своих жизненных задач сначала заботу о том месте, где живут, а потом и, не ровен час, о людях.

фото из архива компании

Проекты «Горстроя» не просто жилые дома. Мы превращаем заброшенные пустыри в красивые территории. Наш «Риверанг» – украшение береговой линии, а подпорная стена, которая держит склон, – не просто мощное сооружение, но и арт-объект. Архитектура «Звезд» тоже украсит город. А Звездный бульвар рядом с ЖК – с местами отдыха, арт-объектами, красивым озеленением – станет настоящим событием.

В преддверии Дня строителя что хотите пожелать коллегам по цеху?

– Главное, не терять веры в будущее!

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