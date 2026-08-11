Иван Готовский: «Ставим задачу сделать прорыв 2.0»

«Мы вышли на рынок, предложив Иркутску новый уровень архитектурных решений, дворов, парадных, сервисного наполнения. Сегодня это стало новой нормой. А мы теперь ставим задачу сделать прорыв 2.0», – говорит основатель, генеральный директор Группы компаний «Гордо» Иван Готовский. Мы поговорили с ним о том, как формируется девелоперское видение, можно ли сочетать объемы и качество, чем полезен опыт работы в других регионах и кто в конечном итоге формирует образ города.

«Мне всегда нравилось видеть результат своей работы»

Иван Сергеевич, вы строитель во втором поколении. Это повлияло на выбор профессии?

– Всё детство я провёл среди архитекторов, постоянно слышал разговоры о создании среды, о развитии, о красоте форм. Естественно, это не могло не оставить следа. Когда я определялся с выбором профессии, у меня было два варианта: лётчик или строитель. Но в Иркутске лётчиков не учили, а уехать в другой город не было возможности – поэтому я выбрал строительство.

Мне всегда нравилось видеть собственными глазами результаты своей деятельности, и строительство для этого подходит как нельзя лучше. Сегодня я смотрю на наши жилые комплексы, и это ещё больше мотивирует. А тогда, в самом начале, это было просто желание создать что-то, что улучшало бы родной город.

Профессия строителя с тех пор кардинально изменилась. Мы сегодня мыслим не просто квадратными метрами, а средой, продуктом, сценариями жизни... Появилось новое понятие – девелопер. А каким был ваш путь из строителя в девелоперы?

– Профессия строителя как раз не изменилась. А девелопер – это совершенно новая сфера деятельности, которая в Иркутске сформировалась лет 10 назад.

Мы начинали свои первые жилищные проекты в 2018 году, еще не имея ни имени, ни опыта, но исходя из стратегии: мы продаём не квадратный метр, мы продаём образ жизни. Для Иркутска эта концепция оказалась очень востребованной.

Сегодня девелопмент начинает проникать и в складскую недвижимость, и в административно-коммерческие здания. Потому что везде принцип один: человеку должно быть комфортно, человек должен радоваться тому месту, где он находится, получать от него удовольствие.

У вас за плечами опыт муниципальной службы: вы занимали должность заместителя мэра – главы комитета по градостроительной политике Иркутска. Это повлияло на ваше видение строительства в городе?

– Я бы ответил шире: вопрос в том, как вообще формируется девелоперское видение.

В 2000-е я пришел в строительную компанию, где нас обучали проектному управлению – методу, нацеленному на достижение результата. Это стало фундаментом всего дальнейшего развития.

Следующей ступенью был семейный бизнес, проектно-архитектурное бюро. Проектировщик – это тот, кто создает среду, он понимает, как создается комфортное пространство, что и почему нравится людям, что такое красиво, что такое удобно. Это все я постигал на практике. Главное – я освоил экономику стройки: себестоимость, финансы, грамотное управление ресурсами.

С такой базой я пришел в муниципалитет. И уже этот опыт дал взгляд сверху – системный, масштабный. В мэрии ты видишь, как работает весь механизм города, а не отдельная стройплощадка. И темп совершенно другой: по сравнению с муниципальной службой иркутский бизнес живет очень размеренно. Городское управление – это скорость, это плотность событий и разнообразие задач.

Расхожее мнение, что в России законы не дают работать, – неправда. В стране нормальное законодательное поле – было бы желание. Те правила землепользования и застройки, которые мы в 2016 году придумали и начали разрабатывать, до сих пор остаются основой регулирования строительства в Иркутске. Благодаря им у нас, в отличие от многих похожих городов, нет больших скандалов с точечной застройкой. Это предмет моей гордости.

Все это потом легло в основу уже девелоперской деятельности.

И ещё одно. Я иркутянин в третьем поколении. Я знаю этот город, чувствую его пульс, понимаю наши особенности, наш характер. Пожалуй, это мешает работе в других регионах: слишком большая разница – и в психологии, и в поведении, и в культурных кодах. Но здесь это преимущество.

«Оптимизм для руководителя – профессиональная необходимость»

Говорят, девелопмент – это бизнес оптимистов. Вы оптимист?

– Руководитель не имеет права быть пессимистом. Иначе как он вдохновит команду? Расскажет, что завтра всё будет плохо, – и кто пойдёт за ним? Наша работа – это всегда про то, чтобы сегодня сделать чуть лучше, чем вчера, завтра чуть больше, чем сегодня, постоянно превосходя свои возможности. Если это движение не поддерживать – процесс останавливается, останавливается эволюция, развитие, жизнь.

Так что оптимизм для руководителя – профессиональная необходимость. Но мне повезло: по натуре я тоже оптимист. Так что и по должности, и по духу у меня полный баланс.

Вы стратег или тактик?

– Тактика вообще не мой конёк. Мой взгляд – стратегический. Я вижу свою компанию через 10–15 лет, понимаю, на каких принципах она строится. А для тактической реализации я собираю команду профессионалов. Но при этом я очень внимателен к деталям финальных концепций. Почему это должно выглядеть именно так? Почему это будет работать? Я много путешествую по городам и странам и всегда подсматриваю те мелочи, которые в повседневной жизни упрощают действия людей. Мне интересно досконально прорабатывать каждую деталь наших проектов.





Можете привести пример?

– Мы одними из первых в Иркутске начали проектировать пространство без ступенек: дворы, входные группы. На федеральном уровне такая задача ставилась в интересах людей с особенностями здоровья, а мы подумали шире: это же про комфорт для всех. Представьте мамочку с коляской: вот она видит ступеньку, поднимает коляску, напрягается. А ведь можно спроектировать так, чтобы ступенек вообще не было.

Другой пример, который стал нашей фишкой, – дублирующие кнопки в лифте внизу панели. Детям нравится тыкать в кнопки, но до верхних они не допрыгивают. И мы сделали дополнительный ряд на уровне детского роста.

Это мелочь? Да. Но таких мелочей – десятки, сотни. В каждом проекте мы ищем, как сделать чуть лучше, чуть удобнее, чуть красивее, чем у конкурентов.

«С проектом «Сибиряков» мы рискнули – и угадали»

Вы одни из первых в городе начали строить жилье бизнес-класса – ЖК «Сибиряков». Что навело вас на мысль, что Иркутск созрел для такого формата?

– В тот момент – примерно середина 2010-х – иркутский рынок новостроек был затоварен массовой безликой застройкой по периметру участка в 5-9 этажей. Считалось, что фасады неважны, что на дворах можно экономить, а подъезд – это просто место, чтобы попасть в квартиру, неважно, что он серенький, куцый. Главное – низкая цена. Но во второй половине десятых годов благосостояние общества подросло, и эта застройка начала надоедать. Нужна была новая точка роста.

В голову пришла идея: надо не просто удовлетворять текущий спрос на жилье, а формировать потребность для тех, у кого и так всё хорошо. Для Иркутска это был эксперимент. И нам хватило смелости попробовать.

Перед «Сибиряковым» у нас было два комплекса в комфорт-классе, на которых мы протестировали эту гипотезу. Опыт оказался удачным. И тогда мы решили: бизнес-класс – это не про квадратные метры. Это прежде всего про продукт, про сценарий жизни, про статус. Мы рискнули – и угадали.

«Сибиряков» с самого старта продавался очень успешно – даже последняя, четвёртая очередь, несмотря на сегодняшний кризис, на то, что бизнес-класс сейчас один из самых сложных сегментов в реализации, уверенно находит своих клиентов.

Чем вы вдохновлялись, планируя этот ЖК, какова история названия?

– Это был наш первый опыт с поиском чего-то русского. Бренд родился достаточно поздно, мы уже выбрали другое название – оплатили продвижение, разработали наружную рекламу, буклеты и презентации, потратили немалый бюджет. И тут появилась эта история – Сибиряков, человек, который связал Сибирь с миром, задав высокую планку служения своему делу, городу и его людям.

Он был патриотом – во время революции остался ни с чем не потому, что не смог вывести активы, а потому, что все они были не в деньгах, а в заводах, фабриках, здесь, в России. Он хотел жить в своей стране и развивать ее.

История попала в самое сердце, в самую суть нашего понимания бизнеса. Мы отказались от предыдущих наработок, списали потраченный бюджет и стартовали заново под брендом «Сибиряков». И сейчас понимаем, что это было правильно.

«Мы всегда должны делать больше, чем обещали»

Не так давно компания провела ребрендинг, появилось название «Гордо». Что стояло за этими переменами?

– Мы вышли на рынок в 2018 году без корпоративного бренда. Казалось, зачем он нам, мы будем развивать бренды самих жилых комплексов. Но, когда комплексов стало много, мы поняли, что тратим колоссальное время и деньги на раскрутку каждой новой площадки с нуля. И решили переходить под зонтичный бренд, формировать имя застройщика-девелопера.

Решение приняли в 2023 году, 2024 потратили на то, чтобы сформулировать: кто мы, что и как мы делаем. И только потом родилось название – «Гордо». С 2025 года мы работаем под этим брендом, и все наши ЖК заходят под него.

Какие принципы легли в основу бренда?

– Первый – превосходить ожидания. Всю свою профессиональную жизнь я стремился сделать чуть лучше, чем вчера. Сегодня этот принцип стал для компании одним из главных: мы всегда должны делать больше, чем обещали, и лучше, чем планировали.

Второй, и, наверное, основной, – команда. Развитие людей, их рост как специалистов и как личностей. Их успех – это успех всей компании.

Третий – клиентоориентированность. Мы работаем для людей, и без фокуса на клиента мы ничего не добьёмся.

И четвёртое – это честность и порядок. Мы видим корпорации, где политическая борьба возведена во внутреннюю культуру, и они не кажутся нам эффективными. Повторять их ошибки не хочется.

«Если человек не верит в то, что мы делаем, сотрудничества не получится»

Вы считаете команду одной из базовых ценностей. Как вы её строите? По какому принципу подбираете людей?

– На первом месте у меня – личностное соответствие. Особенно это касается управленцев: тех людей, которые потом задают правила для всей команды.

Профессионализм, результативность, эффективность – это всё важно. Но этому можно доучить, можно донастроить. А вот если человек не верит в то, во что верим мы, не ценит то, что нам важно, – его не переделать. Такое сотрудничество ни к чему не приведёт.

Наверное, непросто найти человека, который не только профессионален, но и совпадает в базовых принципах с руководителем и командой?

– Это усложняет поиск, но окупается временем работы: ты ищешь дольше в месяцах, но работаешь дольше – в годах.

Конечно, совпадение в принципах не означает сотрудничество навсегда, но мне близок японский подход с его философией пожизненного найма. Я не понимаю американскую модель – каждые пять лет менять работу, иначе якобы теряешь эффективность. Мы живём в Азии, во многом мыслим по-азиатски, поэтому подбор команды по психологическому профилю, говоря профессиональным языком, на мой взгляд, полностью себя оправдывает.

«Мы не просто запускаем комплекс – мы создаем живой организм»

Вы называете себя компанией полного формата. Что это значит на практике?

– Это означает, что мы всё придумываем и всё делаем сами – от первой идеи до момента, когда человек заселяется в квартиру. И мы этим гордимся, хотя изначально решение было вынужденным.

Почему?

Рынок подрядных работ и услуг в Иркутске развит неравномерно – что-то подрядчики делают очень хорошо, что-то не особенно. Чтобы гарантировать неизменное качество, мы создавали собственные производственные подразделения.Так сложился замкнутый контур: от проектирования до эксплуатации здания.

Внутри этого контура сегодня работает проектный институт, своя управляющая компания «Огни Иркутска», своя техника, складские помещения, собственный технический заказчик и строительный контроль. Отдельные подразделения занимаются каменной кладкой, гидроизоляцией. И, конечно, у нас собственное производство железобетонных изделий. Мы не выводим эти подразделения на открытый рынок, они нужны нам, чтобы обеспечивать качество, сервис, помогать нам следовать нашей стратегии развития.

Это вопрос экономики или контроля?

– И то, и другое. Я считаю, фраза: «Быстро, качественно, недорого – выберите любые два» – для слабаков. Должны быть все три. Всегда. Быстро, качественно и недорого. И именно благодаря тому, что мы собрали все подразделения в одной группе компаний, мы можем себе это позволить.

Для меня один из самых показательных моментов, когда новички коллектива, которых мы знакомим с нашими объектами, говорят: «Ваши комплексы, сданные несколько лет назад, выглядят ухоженными и красивыми, как новые».

Мы специально создали службу заботы. Её задача — не просто сдать объект, а сопровождать его в первые годы жизни. Что-то доделать, заменить материалы, ухаживать за растениями, которые не прижились. Всё для того, чтобы через год-два комплекс выглядел даже лучше, чем в день открытия.

Для нас важно не просто передать объект управляющей компании, а создать действительно работающую систему. Это как живой организм: его нужно поддерживать в начале, но если всё сделано правильно — дальше он работает сам, без сбоев.

Да, это требует затрат — и финансовых, и временных. Но мы видим это как инвестицию в репутацию и качество. Мы развиваемся, значит, такой подход оправдан. И главная прибыль здесь — не деньги, а доверие людей.

«Объем и качество можно и нужно выдавать вместе»

По итогам 2025 года «Гордо девелопмент», как следует из рейтинга Единого реестра застройщиков, вошел в топ-3 иркутских застройщиков по объему введенных площадей. На ваш взгляд, объем и качество не взаимоисключают друг друга?

– Конечно нет. Объем и качество можно и нужно выдавать вместе.

Мы с самого начала определили для себя стандарты для каждого класса жилья, начиная с «эконома».

Сегодня мы работаем в трёх сегментах: «комфорт», «комфорт-плюс» и «бизнес». «Верба» – наш новый проект в сегменте «бизнес-плюс». Мы хотим сделать его лучше всего, что строили раньше, но при этом сохранить разумную цену. В прошлом году завершили шесть объектов: пять жилых комплексов и офисное здание. Если считать все регионы, где работает «Гордо девелопмент», то в прошлом году мы вошли в топ-100 застройщиков России по объемам ввода. Для нас это очень престижно и важно – это была одна из стратегических целей, которые мы ставили на пятилетней стратегической сессии.

А можно подробнее: что за стратегическая сессия?

– Помните басню Крылова про лебедя, рака и щуку? Если не управлять процессом, нет общей цели и каждый тянет в свою сторону, получается именно так – воз и ныне там. Стратегическая сессия – это инструмент, который синхронизирует всех: и акционеров, и топ-менеджмент, и ключевых сотрудников.

Цели мы тогда наметили амбициозные. Из открытых показателей: войти в топ-100 застройщиков по России, присутствовать в пяти регионах, выйти на выручку 15 миллиардов рублей в год. Первый пункт мы выполнили. Работаем в трех регионах, но внимательно изучаем возможности выхода на новые рынки. С выручкой пока не дотягиваем – кризис вносит свои коррективы, не буду лукавить. Но мы точно достигнем этих цифр.

«Кризис показал: точки роста бывают разными»

Получается, вы федеральный застройщик? Где еще реализуете проекты?

– В прошлом году мы ввели в эксплуатацию первый проект за пределами Иркутской области – «Амур-Сити» в Благовещенске. Он оказался очень успешным, получил хорошие отзывы, много раз становился победителем конкурсных номинаций по Амурской области. Опираясь на этот опыт, мы в этом году стартовали с новым проектом в Благовещенске – ЖК «Ленинград». Он станет одним из крупнейших объектов в городе: 5 гектаров, 100 тысяч квадратных метров, бизнес-класс. Будем реализовывать его около семи лет.

Также с июня этого года мы вывели в активную фазу коттеджный посёлок в Новой Риге, Московская область.





В каком направлении намерены развиваться дальше?

– Раньше мы фокусировались на востоке – там есть интересные ниши и нет жесткой конкуренции. Но кризис показал, что нельзя мыслить шаблонно: точки роста бывают разными. Поэтому сегодня мы рассматриваем и малые, и крупные города на востоке и на западе: Томск, Барнаул, Хабаровск, Владивосток. Есть несколько проработок в Москве, которые хотим реализовать в ближайшие годы. Но основной площадкой для нас все-таки остаётся Иркутск.

В текущей экономической ситуации в чем вы видите главный вызов?

Один из главных – проседание сегмента, который ориентировался на запрос среднего класса. В Иркутске – это «комфорт-плюс» и «бизнес».

Ведь что мы видели последние несколько лет до кризиса? Государство стимулировало – и сейчас продолжает стимулировать – приобретение недорогого жилья через льготную ипотеку – семейную, дальневосточную, арктическую. А средний класс – это покупатель, ориентированный на более комфортные и дорогие квартиры. Льготные ипотечные программы в этом сегменте не работают, а двузначная рыночная ставка неподъемна!

Но это не значит, что запрос на «комфорт-плюс» и «бизнес» пропал. Он просто сегодня не реализуется в полной мере – накапливается отложенный спрос. Если завтра в стране ситуация станет более оптимистичной, этот спрос выплеснется на рынок. Мы должны быть к этому готовы. Основной вопрос – когда?

С другой стороны, стимулирование всегда работает одним и тем же способом: оно, по сути, занимает спрос у будущего. Мы стимулировали людей – и вместо 10 человек сегодня квартиры купили 15. Значит, завтра спрос сократится на эти пять человек. Это значит, что в обозримом будущем спрос на жилье может сократиться.

И как компания реагирует?

«Гордо девелопмент» адаптируется под сегодняшний активный спрос, связанный прежде всего с двумя форматами: стандарт и комфорт. Но мы не собираемся уходить ни из Иркутска, ни из сегментов с высокой себестоимостью. Как были компанией с полным портфелем предложения, так и останемся. Просто соотношение форматов изменится. Если раньше у нас доминировали «комфорт плюс» и «бизнес», то сегодня из-за текущих экономических условий «стандарта» станет больше. Но мы готовы при изменении конъюнктуры вновь пересмотреть портфель.

«Есть желание выйти с чем-то новым»

Какие планы у «Гордо девелопмент» в Иркутске?

– Мы продолжаем развиваться. Земельный банк постоянно пополняется, новые проекты мы подбираем так, чтобы они превосходили всё, что мы делали раньше. Мы хотим предлагать иркутянам лучшее, большее и, главное, – другое. Потому что рынок снова стал одинаковым.

В 2018-м мы предложили новый уровень дворов и архитектуры, потом – парадные, бизнес-класс. Рынок адаптировался, и наше преимущество закончилось. Сейчас мы думаем: как сделать прорыв 2.0. Хочется сделать что-то новенькое, выйти на рынок с уникальными зданиями.

Опыт других регионов помогает?

– Помогает – подсмотреть, вдохновиться, адаптировать, попробовать. Например, в Благовещенске, если город разрешит, мы будем строить отель выше 100 метров.

Скажу больше: я из каждой поездки привожу новый опыт. Это уже профессиональная деформация: кто-то в отпуске смотрит на картины, на пейзажи, а я – как плитка положена, где какая дверь, окно, кирпич. Из этих деталей, помноженных на понимание того, что хочется сделать, и рождается образ будущего.

Какой проект у вас любимый?

Это вопрос в духе «кого из детей вы больше любите?» На самом деле, из всех проектов мне больше всего нравится коллектив компании. Это мое главное достижение, испытываю большую гордость за результат.

А из жилых комплексов назову «Сибиряков» – он стал эталоном. Все, что мы строили до, все что будем строить после, мы будем сравнивать с ним. И ЖК «Семья» – мы в нем создали двор-парк. Это решение мне очень нравится, потому что парков в Иркутске не хватает.

Кто, на ваш взгляд, формирует образ города – власть, девелоперы или жители?

Город – это коллективное творчество. Жители голосуют рублём: что они хотят, за что готовы заплатить? Этим они задают рамки архитектору и застройщику. Застройщик не будет тратить деньги просто так, но он готов учитывать запросы жителей. Основная задача власти – делать город комфортным для жителей. Чем лучше город, тем он привлекательнее. Чем привлекательнее, тем больше людей в нём хотят жить. Чем больше людей, тем лучше бизнес, услуги, выше доходы и налоги, больше возможностей у жителей – цикл замыкается.

Наш выпуск выходит в преддверии Дня строителя. Чтобы вы пожелали коллегам – нынешним и будущим?

Основное моё пожелание коллегам по цеху – терпения и усердия. Мы переживём этот кризис, как переживали все остальные, и будем дальше строить Иркутск красивым и удобным для людей.

А тем молодым людям, которые только хотят связать жизнь с нашей отраслью, – добро пожаловать! Девелопмент и строительство – это очень классные профессии. Потому что мы – созидатели. Без нас невозможно развитие. Мы строим не просто дома – мы строим жизни поколений, задаем порядок, эстетику, образ городов.

«Взяли лучшее из прошлого и сделали удобным для современной жизни»

Новый проект «Гордо девелопмент» ЖК «Верба», по словам Ивана Готовского, это продолжение поисков точки опоры в культурной идентичности. В Иркутске, в сердце Сибири, где от нейминга ждешь скорее отсылки к шаманам, к тайге, к Востоку – вдруг пахнуло Среднерусской равниной.

– Мы спросили себя: что такое русское, российское, национальное? Например, каков русский стиль в архитектуре? И, к своему удивлению, поняли: это нигде не формализовано. Пожалуй, кроме конструктивизма и деревянного зодчества, все стили, приемы строительства – привнесённые.

И тогда мы направили поиск в названия. «Сибиряков» рассказывал историю о русском предпринимателе. «Верба» – это слово весеннее, говорящее о новом начале, новом этапе. Это нам подходит: для нас ЖК «Верба» – новый этап развития компании и продукта.

ЖК камерный, всего 79 квартир, девять этажей, при этом – четыре лифта, чтобы никто никогда не ждал. Полная обеспеченность парковками. Квартиры увеличенной площади – согласно статусу.

Комплекс расположен в историческом центре – неподалеку от 130 квартала, на перекрестке улиц Мадьяр и Седова. Наша задача была сложной: взять всё лучшее из прошлого и сделать его удобным для современной жизни, передав при этом дух Иркутска. Внешне – аристократичность, изысканность, премиальные атрибуты. Внутри – технологичность, эргономика, современные сценарии жизни.

Проектные декларации по объектам – см. на сайте наш.дом.рф. АО СЗ ФСК Жилстрой, АО СЗ «СТРУКТУРА-ДЕВЕЛОПМЕНТ», АО СЗ ФСК «ФЛАГМАН»

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