«Мы не можем жить без будущего» – Виктор Ильичев, президент Союза строителей Иркутской области

Строитель – это профессия оптимистов, считает потомственный строитель, основатель одной из крупнейших в регионе группы компаний «ВостСибСтрой» Виктор Ильичев. Осенью 2025 года он был избран президентом Союза строителей Иркутской области. В своём первом большом интервью в новом статусе он рассказал Газете Дело, почему защищать интересы партнёров по бизнесу психологически сложнее, чем управлять собственной компанией, как отрасль выживает без федерального финансирования и почему стратегия объединения перспективнее, чем работа в одиночку.

«Сейчас уже понятно, что делать и куда двигаться»

Виктор Геннадьевич, с октября прошлого года вы возглавляете Союз строителей Иркутской области. Насколько сильно отличается оптика руководителя отраслевого объединения и руководителя одной, даже очень крупной, компании?

– До избрания президентом Союза строителей у меня уже был опыт руководства Ассоциацией застройщиков Иркутской области. Но строительная тематика в целом гораздо шире, и Союз строителей объединяет не только застройщиков, но и широкий круг подрядчиков, производителей строительных материалов, систему профессионального высшего и среднетехнического образования.

Что было для вас самым неожиданным на этом посту?

– Чисто психологический момент – понимание, что мне теперь надо защищать не только интересы своей компании, но и своих коллег, партнёров и даже конкурентов, вникать в их ситуации, возможно, спорить по каким-то вопросам с администрацией города и региона. Было ощущение, что я нахожусь не в своей тарелке, и оно продолжалось несколько месяцев. Как оказалось, привыкнуть к тому, что надо, образно говоря, одновременно находиться и в офисе компании, и в офисе Союза строителей не так просто. Но сейчас мне уже понятно, что надо делать и куда двигаться.

Какие задачи вы ставите перед Союзом на обозримую перспективу?

– Мы разбили их на несколько этапов. Во-первых, Союз должен был стать более коммуникабельным в общении с другими структурами: некоммерческими объединениями, администрациями Иркутска и Иркутского района, региональным правительством. Мы выступили с инициативой взаимодействия по различным вопросам, так как в любом деле, каким бы оно ни было, всегда важны объединение усилий и синергия. Мы должны друг друга слышать.

Во-вторых, мы изменили структуру управления Союзом, создав институт вице-президентов по разным направлениям. Например, вопросами подряда занимается Эдуард Мелконян, за строительные материалы отвечает Глеб Снимщиков, за продвижение госпрограмм – Денис Воронов, за систему образования – директор института архитектуры, строительства и дизайна

ИРНИТУ Виталий Пешков. Генеральным директором Союза стала Мирослава Курмель. У неё есть как опыт управления в АЗИО, так и опыт работы в администрации, что помогает ей эффективно выстраивать коммуникации между бизнесом и властью.

Кстати, о взаимоотношениях бизнеса и власти. Сейчас меняется распределение полномочий между муниципалитетами и региональным уровнем власти. В том числе тех, которые касаются градополитики. У Союза строителей есть своя позиция по этому вопросу?

– Вывод, к которому мы пришли – и нас услышала власть: не надо рубить с плеча. Здесь важен вопрос эффективности. Подобный опыт передачи полномочий уже был в прошлом – тогда медицину забрали на региональный уровень. И это показало, что в таком решении есть не только плюсы, но и минусы.

На сегодняшний день все полномочия с муниципального на областной уровень передали в 17 регионах России – и, как показал наш анализ, не везде этот опыт оказался эффективным. Иркутская область в числе других субъектов пока находится в стадии принятия решения. Хорошо, что и минстрой области, и наше правительство слышат аргументы как Союза строителей, так и муниципалитетов.

Виктор Ильичев

Фото: А. Федоров

«Не надо сидеть только на одном месте»

Правительство Иркутской области объявило о заморозке всех строек и ремонтов по госконтрактам на этот год. Находится ли Союз в диалоге с властью по этому вопросу? И какие возможности вы видите, чтобы смягчить эту проблему?

– Подобная ситуация наблюдается не только в Иркутской области – сокращение финансирования строительства, ремонта социальных объектов идёт сейчас по всей стране. И дальнейшие перспективы очень неопределённые. Но Союз вместе с правительством региона ищет выход из положения: по большинству объектов мы находимся в диалоге с властью, обсуждаем различные варианты решения проблемы. По некоторым стройкам сейчас появляются перспективы. Например, на завершение строительства школы на 1250 мест в Братске деньги выделил крупный бизнес. Сейчас перед подрядной организацией стоит задача сдать школу в июле 2027 года, чтобы 1 сентября там уже начались занятия.

Список других актуальных региональных соцобъектов, согласованный со всеми инстанциями, мы внесли в письма, которые губернатор Иркутской области Игорь Кобзев передал президенту России во время недавнего визита в Иркутск.

Но какие-то объекты всё-таки приходится консервировать. Это очень сложная ситуация для подрядчиков. Им сейчас важно уцелеть и сберечь основу – как говорится, «мясо потерял, но кости надо сохранить».

А какие решения видит само строительное сообщество?

– Задача любого бизнеса, в том числе строительного, – получать прибыль, поэтому подрядчики ищут заказы с гарантированной оплатой, причём не только в Иркутской области. Менее сложная ситуация с бюджетным финансированием сейчас в других регионах, в частности на Дальнем Востоке, развитие которого в приоритете у российского правительства.

Есть проекты со 100-процентным финансированием из федерального бюджета, связанные с министерством обороны, силовыми структурами. Есть заказы от госкорпораций: несмотря на то, что кризис и санкции повлияли на их инвестиционные программы, они продолжают строить.

Искать подряды нужно везде – в сегодняшней ситуации только такая стратегия поможет компаниям не просто выжить, но и развиваться.

То есть вы рекомендуете коллегам выходить за границы региона?

– Исторически так сложилось, что Иркутская область обладает мощной строительной отраслью. Наверное, даже слишком мощной для одного региона. Я уверен, что у иркутян есть отличная перспектива стать строителями «на экспорт». Яркий пример такой стратегии – турецкие строители. Они застраивают весь мир. Неужели мы не можем строить лучше, чем они? Можем! Значит, не надо сидеть на одном месте, надо смотреть шире: за пределы города, области. Тем более, что такой опыт у иркутских стройкомпаний уже есть.

Непростое время переживают и девелоперы. На ваш взгляд, какие главные вызовы стоят перед застройщиками? Как они их преодолевают?

– Построить жилой комплекс сегодня не проблема. Вопрос в том, как продать построенное. Даже локация объекта здесь не всегда имеет определяющее значение. Борьба за дольщика сейчас настолько тонкая, что продуктологи и маркетологи стали важнее самого застройщика. Им надо придумать такое жильё, такие фасады и такую инженерию, чтобы продукт был востребован не через год-два, а через 4-5 лет, потому что именно такой срок проходит от задумки до реализации проекта.

У серьёзных иркутских девелоперов сейчас в портфеле по 4-5 строительных площадок и столько же разрешений на строительство. Но они не стартуют с новыми проектами, потому что не знают, смогут ли продать столько квартир – иначе проектное финансирование съест прибыль, компания сработает либо в ноль, либо вообще в минус. Такие проекты, к сожалению, в Иркутске уже есть. Ситуация с предложением продолжит падать, в том числе и на рынке ИЖС. И из миллиона квадратных метров сданного загородного жилья в год мы рискуем уйти в цифру 500-600 тысяч «квадратов».

А как Союз строителей видит развитие в регионе рынка ИЖС? В каком направлении ему двигаться?

– ИЖС сегодня – это совершенно хаотичный рынок, напоминающий Россию 90-х: он не регламентирован и с массой проблем, связанных с отсутствием социальной инфраструктуры и инженерных сетей. В этом секторе жилищного строительства сегодня практически нет проектов, где бы крупный застройщик взял квартал для малоэтажной застройки и успешно его реализовал. Причина в том, что там нужно построить дороги, школу, детский сад, поликлинику – и если всё это вложить в стоимость дома, то она получится в пять раз выше, чем у дома через дорогу, где строит «дикая бригада». К тому же сейчас фактически обнулены программы, которые позволяют строить инженерную инфраструктуру с государственной поддержкой.

Решать проблему нужно законодательно, с привлечением банков, чтобы развитие ИЖС шло не стихийным образом, а цивилизованным путём. Чтобы у людей была возможность купить дом в организованном посёлке с привлечением средств по ипотечным программам. Тогда, на мой взгляд, за этим рынком - будущее, тем более что по статистике, опубликованной в 2026 году, 64% россиян предпочли бы жить в частном доме.

«Мы основательно погрузились в тему газификации»

Серьёзный тормоз для развития строительства в Иркутске – дефицит тепловых мощностей. Союз участвует в решении этой проблемы?

– Мы основательно погрузились в тему газификации Иркутской области. Газ – это развитие, это более дешёвые тепло и электричество. Строители, безусловно, как никто, заинтересованы в газификации, поскольку от этого зависит их дальнейшая работа в ситуации, когда свободных мощностей у Иркутской ТЭЦ уже нет.

Перспективным решением видится строительство небольших газовых котельных, обслуживающих по одному-два квартала, – это более экономичный вариант, по сравнению с огромной ТЭЦ. Насколько мне известно, уже есть схема теплоснабжения Иркутска, где за основу взят этот вариант, и она находится на рассмотрении Минэнерго РФ. Пока речь идёт об использовании в качестве топлива газового конденсата, который является сопутствующим продуктом при добыче нефти.

Ещё одна большая ТЭЦ в Иркутске, о которой говорят столько лет, наверное, тоже появится – но я думаю, это вопрос не ближайших лет. Слишком велик объём инвестиций.

Кроме проблем с теплоснабжением, в Иркутске всегда была нехватка земли, обеспеченной и другой инфраструктурой. Эта ситуация сохраняется?

– У нас нет сегодня проблем с водой и канализацией благодаря реконструкции очистных сооружений правого берега. Это значительный шаг вперёд, рассчитанный на перспективу. Левобережные КОСы запроектированы, ждём федеральное финансирование на их строительство.

Кроме тепла, вопросы остаются по ливневой канализации и электроэнергии. Но строительство «ливнёвки» в Иркутске настолько глобальный вопрос, что решать его придётся не один год, а может и десятилетие. Что касается электроснабжения, то это давняя головная боль для застройщиков. Я убеждён, что нам нужна диверсификация поставщиков энергоресурсов. Кстати, именно поэтому обсуждается вопрос, чтобы газовые котельные, о которых я говорил ранее, вырабатывали не только тепло, но и электричество.

Ну и отдельная проблема – это стоимость технических присоединений. За последние годы она выросла в десятки раз. И это, видимо, не предел. Что с этим делать, пока не понятно.

«Если хочешь бежать долго, беги в команде»

Вы не раз говорили, о важности объединения застройщиков, что только так можно реализовывать по-настоящему большие проекты. Один из примеров такого объединения – освоение так называемого антенного поля…

– Антенное поле – это интересная локация. Мы оценили экономические и политические риски, изучили различную аналитику и приняли решение в августе этого года выйти на жилую застройку этого участка. Проект ведёт специализированный застройщик «Развитие», объединивший пять иркутских девелоперских компаний. Это команда сильных игроков, которые уважают точку зрения друг друга и умеют договариваться.

Иркутские застройщики объединились, чтобы на площадке рядом с будущим кампусом возвести новые жилые кварталы

Фото предоставлено компанией

И, кстати, мы с удовольствием восприняли предложение, поступившее от кинокомпании Юрия Яшникова, назвать новый городской бульвар в этом районе именем Леонида Гайдая, который жил в нашем городе. Его фильмы – на все времена, они были интересны и в 60-х годах, и 20 лет назад, и сегодня, но при этом не все горожане знают, что он наш земляк.

На ваш взгляд, насколько вообще перспективен подобный формат сотрудничества, когда на одном земельном участке объединяются несколько, по сути, конкурентов? Что даёт такое сотрудничество строительной отрасли?

– Опыт показал, что это очень жизнеспособный и действенный механизм. Да, есть застройщики, которые предпочитают работать самостоятельно. Это их выбор. Но, на мой взгляд, такая позиция сегодня не самая перспективная. Не зря же существует народная мудрость: если хочешь бежать быстро – беги один, если хочешь бежать долго – беги в команде. Все застройщики, которые объединились, чтобы развивать район антенного поля, хотят бежать долго.

В каких ещё направлениях Иркутск может развиваться за счёт такой консолидации девелоперов?

– Союз строителей сейчас занимается проектом развития Чертугеевского полуострова: готовим концепцию, ведем переговоры с властью и бизнесом. Если этого не сделать, там будет очередная неприглядная хаотичная индивидуальная застройка, город потеряет последнее красивое место для действительно хороших проектов.

Проект комплексного развития территории (КРТ) Знаменского предместья тоже будет реализован разными игроками – один застройщик не сможет комплексно освоить участок площадью более 600 гектаров в первую очередь с финансовой точки зрения. Кроме этого, там есть свободные участки, которые не относятся к КРТ и интересны застройщикам. Это придаст дополнительный импульс застройке территории. Думаю, лет через 15 там будет построен современный микрорайон, потому что в развитии этого района Иркутска заинтересованы и власть, и строительный бизнес, а главное – там есть инфраструктура.

Ещё одна перспективная градостроительная локация, которая рассматривается под проекты КРТ – полуостров Кирова. Он находится в месте слияния рек Ангары и Иркута и де-факто относится к центру города. Очень много говорят о том, что там сложные почвы, много воды, но с современными технологиями это решаемо. В центре города должна быть цивилизованная застройка, а не болото.

Виктор Геннадьевич, а каким вы видите будущее строительной отрасли в целом?

– Несомненно, строители были, есть и будут. Это оптимистичная профессия, и люди, которые её выбирают – оптимисты априори. Мы не можем жить без будущего, мы его придумываем, начиная с того, какими должны быть наши проекты, и заканчивая тем, каким может быть город.

Мы делаем свою работу и сразу видим её результаты: дома, дороги, школы, детские сады, больницы. Приезжая в любой город, я в первую очередь вижу труд строителей. Недавно я был в Казани и понял, как далеко вперёд ушёл этот город в плане строительства. Иркутску точно есть куда развиваться. И нам обязательно надо выстраивать синергию с властью, со смежными бизнесами, чтобы не только строить дома, но и создавать достойную среду. Тогда наш город будет ещё лучше, красивее и уютнее, и люди будут хотеть жить только здесь.

Наталия Горбань

Дорогие друзья, коллеги, соратники, партнёры! Поздравляю вас с Днём строителя!

Иркутская область – это не просто регион на карте России. Исторически сложилось так, что именно здесь ковались уникальные кадры: от тех, кто возводил гидроэлектростанции на Ангаре до строителей БАМа. Наш опыт строительства в суровых сибирских условиях, работа с вечной мерзлотой, умение создавать инфраструктуру там, где её никогда не было, сделали иркутскую строительную школу одной из самых сильных в стране. Наши строители востребованы как в Иркутской области, так и на объектах по всей России – от Хабаровска до Крыма. По сути, наш регион экспортирует профессионализм, создавая будущее целой страны!

Я уверен: за нами будущее. Колоссальный опыт, который накоплен поколениями иркутских строителей, становится фундаментом для новых амбициозных проектов. Масштабное жилищное строительство, модернизация промышленных объектов, развитие транспортной инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока – везде будут нужны наша смекалка, твёрдость характера и золотые руки.

Желаю всем причастным к нашему мирному делу крепкого здоровья, безопасной работы, интересных проектов и уверенности в завтрашнем дне. Пусть фундамент вашей жизни будет таким же прочным, как объекты, которые мы сдаём.

Виктор Ильичев, президент Союза строителей Иркутской области