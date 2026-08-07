Строительная отрасль демонстрирует устойчивость – Евгений Ветров, заместитель министра строительства Иркутской области

В 2026 году региональная строительная отрасль, несмотря на отставание от плановых показателей, все же демонстрирует устойчивость: ввод МКД в регионе ожидается на уровне прошлого года, а показатели ИЖС вернулись к «органическим» цифрам 2023 года.

Мы неоднократно указывали, что тот прирост ИЖС, который мы получили в 2024-2025 годах, был связан с массовой регистрацией жилого фонда ранее построенного. К этому людей подталкивало введение дифференцированных тарифов. Сейчас мы возвращаемся к чистым цифрам ввода.

По итогам первого полугодия 2026 года ввод ИЖС составил, по данным Росстата, 453 тыс. м². А к концу года, по словам замминистра строительства Приангарья, регион планирует ввести примерно 900 тыс. «квадратов» индивидуального жилья.

Ввод многоквартирного жилья за первые шесть месяцев составил уже 138 000 м² жилья. Региональные строители работают в графике, без переноса сроков. Так что по итогам 2026 года мы ожидаем ввода объемов, сопоставимых с прошлогодними.

В общей сложности в Иркутской области в этом году должно быть построено и сдано около 1 млн м² жилья. Однако плановые показатели, ранее установленные федеральным центром для области, значительно выше этих цифр. Но Минстрой России понимает, что экономическая ситуация изменилась, и эти показатели в сегодняшних реалиях практически недостижимы. Поэтому мы сегодня работаем над пересмотром плановых цифр в сторону снижения.

При этом девелоперы продолжают получать разрешения на строительство и начинают новые объекты. В 2026 году стартовали проекты общей площадью 192 000 м². Это обеспечит ввод жилья в 2028-2030 годах.

В целом в регионе сегодня действует 59 разрешений на жилое строительство общей площадью 783 тысячи квадратных метров.