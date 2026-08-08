ВТБ передал медицинское оборудование Усольской городской больнице

Усольская городская больница получила новое медицинское оборудование для проведения ЛОР-операций детям в отделении оториноларингологии. Техника передана в рамках благотворительной программы ВТБ «Мир без слез».

Больнице был передан наркозно-дыхательный аппарат – он позволит врачам повысить качество и число оперативных вмешательств при лечении детей. В рамках благотворительной программы «Мир без слез» банк также организовал для детей спектакль по теме финансовой грамотности с участием героев передачи «Спокойной ночи, малыши!».

«Наша больница оказывает экстренную и плановую помощь детскому населению Усолья-Сибирского. Теперь, с появлением нового оборудования мы сможем оказывать помощь в родном городе», – отметила Евгения Смускина, и.о. главного врача ОГБУЗ «Усольская городская больница».

«Забота о здоровье и благополучии детей – одно из ключевых направлений социальной ответственности ВТБ. Благотворительной программе банка более 20 лет и за это время «Мир без слез» неоднократно посещал Иркутскую область. Нам важно, чтобы участниками благотворительной программы стали как можно больше клиник, при этом мы уделяем внимание именно оказанию адресной помощи больницам – необходимое для закупки оборудование всегда выбирают сами врачи», – отметила Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области, вице-президент банка.

Справка

«Мир без слез» – благотворительный проект банка, в рамках которого в российские детские больницы передается современное медицинское оборудование. Программа работает с 2003 года. В 2026 году помощь будет предоставлена 17 больницам из 16 регионов: Большой Камень (Приморский край), Заречный (Свердловская область), Зеленогорск (Красноярский край), Казань, Калининград, Каменск-Шахтинск (Ростовская область), Кострома, Краснодар, Москва, Петрозаводск, Рязань, Саров (Нижегородская область), Санкт-Петербург, Смоленск, Усолье-Сибирское (Иркутская область), Шиханы (Саратовская область). Город Усолье-Сибирское участвует в проекте ВТБ впервые.