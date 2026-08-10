«Холодное» лето на Байкале. Эксперты региональной туротрасли о причинах падения спроса на путешествия

Российский туристический рынок переживает фазу «охлаждения». Байкал не исключение: хотя гостей считают по осени, представители региональной туротрасли уже ожидают серьёзный спад потока. Долго ли он продлится? Что стало причиной? Можно ли вернуть интерес путешественников к Иркутской области и что для этого нужно? Об этом мы спросили у игроков местного туррынка.

«Минус 40% уже этим летом»

По словам Анатолия Казакевича, основателя парк-отеля «Байкал-Аляска», в динамике турпотока на Байкал сейчас прослеживается однозначный спад.

– В каком размере он будет по итогам 2026 года – сказать сложно, но по ощущениям это минус 30–40 процентов по сравнению с прошлым годом, – заявил он.

Эксперт выделяет несколько ключевых причин падения спроса. Главная из них – экономическая ситуация и отсутствие у людей горизонта планирования: возможностей, времени и бюджета на путешествия.

Эльвира Шагдарон, директор турфирмы «Кросстур», подчеркивает, что Байкал вовсе не разонравился туристам.

– Желание приехать огромное, заявки идут, – заверяет Эльвира. – Проблема в том, что туристы физически не могут до нас добраться. Раньше люди бронировали туры за полгода. Сейчас они боятся это делать.

Причина кроется в чехарде авиаперевозок: рейсы задерживают и отменяют:

– Турист покупает тур, а потом ему отменяют самолёт, и вся цепочка рушится. Мы теряем деньги, туристы – нервы. Поэтому спрос есть, но он «сжат» до последней минуты и постоянно срывается из-за логистических сбоев.

Как отмечает Даниил Марышкин, руководитель компании «Территория Байкал», гости продолжают приезжать – спрос не исчез совсем, но он качественно изменился.

– Приезжать к нам по-прежнему любят. Но в России постепенно пропадает средний класс населения. Соответственно, людей, которые раньше могли позволить себе отдать за тур 200-300 тысяч на человека, сегодня становится значительно меньше, – указывает Даниил. – Люди берегут деньги, меньше путешествуют.

По его мнению, причина кроется и в смене психологии потребления. Люди стали больше ценить ментальное здоровье.

– Путешествие перешло в другой разряд. Если раньше оно ассоциировалось с понятием «впечатление», приключением, то сегодня это ментальное здоровье, отдых от информационного шума, – поясняет Марышкин.

При этом геополитика, по его мнению, слабо влияет на внутренний спрос.

– На мой взгляд, она не так ярко отражается на путешествиях именно внутри страны. Более того, в такие регионы, как Дальний Восток, Иркутская область и Алтай, путешествовать люди начали охотнее, потому что они находятся далеко от эпицентра событий, – полагает он.

«Окно бронирования» сжалось втрое»

Предварительная оценка летнего сезона Марины Улахановой, гендиректора отеля «Байкал Вью», тоже не оптимистична.

– За пять месяцев текущего года загрузка снизилась на 10% по сравнению с прошлым годом. Прогнозы на лето и вовсе пессимистичны: мы ожидаем минус 25% к показателям 2025 года. По факту июнь 2026-го – наихудший за последние 10 лет, – констатирует она.

Турист больше не планирует отдых за полгода: «окно бронирования» сжалось с 56 дней до 14–23. Решение принимается импульсивно, «здесь и сейчас», что лишает бизнес возможности долгосрочного планирования.

Арминэ Абрамян, директор компании «Исттрэвэл», подтверждает: глубина бронирований рухнула – если раньше планы строились за полгода, то теперь сроки сжались до минимума.

– Прогнозировать загрузку на полгода вперёд, да даже и на 3 месяца, стало невозможно. Люди стали более осторожны в своих тратах, спрос в условиях неопределённости замедлился, – констатирует эксперт. – Давление на туриста оказалось двойным: с одной стороны, покупательская способность населения падает. С другой – себестоимость и цена туров растут. Увеличиваются тарифы на транспортные услуги и авиацию, всё это делает путешествия менее доступными.

Кроме того, она подчёркивает, что обостряется конкуренция между регионами. Чтобы выиграть в этой борьбе, важно сохранять адекватные цены и бороться за сервис, который гость оценивает в первую очередь.

При этом эксперты обращают внимание на то, что падает число и иностранных туристов, в частности китайских.

– Со слов туроператоров, причины следующие: курс рубля, изменение или отмена авиарейсов. Но я считаю главной причиной снижение интереса самих туристов. В Китае созданы собственные потрясающие кластеры, например горы Аватара, – говорит Марина Улаханова.

«Июль уже не пик»

По словам гида по Иркутску и Байкалу Татьяны Бройдо, она фиксирует общий тренд снижения интереса к Байкалу как к туристическому направлению.

– Этой зимой было меньше людей, и сейчас летом эта история продолжается. Она началась не сейчас, прошлое лето тоже было уже спокойным. Просто есть ощущение, что это будет ещё более спокойное лето. Это уже такая чёткая тенденция, которая имеет совершенно свои конкретные причины.

Прежде всего экономика: летать до Байкала в высокий сезон всегда очень дорого. А сейчас наступило время, когда люди стали экономить.

– Но я скажу: можно приезжать дешевле, можно на более долгий срок. И это будет нормальный тур.

Это также реальная конкуренция: внутренний туризм развивается повсюду – на Алтае, Камчатке, в Дагестане.

– Если 10 лет назад среднестатистический житель Москвы сидел и думал, куда бы поехать в родной стране, сейчас у него этих предложений просто масса. Эти маленькие путешествия оттягивают интерес, поэтому Байкал всё равно остаётся эксклюзивной историей, – полагает Татьяна.

Ещё один устойчивый тренд и причина падения летнего турпотока – зимний сезон на Байкале стал активнее летнего.

«Не причина, а катализатор спада»

Трагедия с провалившейся под лёд «буханкой» с гостями из КНР, безусловно, стала ударом по репутации региона, считают эксперты, – она подорвала доверие к местному турбизнесу.

В свою очередь топливный кризис, который развернулся в конце июня – начале июля в Иркутской области, тоже привёл к снижению спроса. Он как минимум увеличил транспортные расходы, что нашло отражение в конечной стоимости турпродукта. Как максимум – напугал людей и заставил менять планы.

– Иркутская область попала во все федеральные новости с нашими очередями, и новости расходились с колоссальной скоростью. В общем ситуация неприятная со всех сторон. Это точно не основная причина падения турпотока, но это негативный фактор, который усугубил и без того непростой летний сезон, – говорит Бройдо.

По её словам, во время «топливной лихорадки» машин на Байкальском тракте было очень мало. Листвянка в воскресенье в середине дня, когда обычно негде яблоку упасть и негде припарковаться, оказалась полупустой. Хотя это начало июля – самый разгар сезона.

На Ольхоне ситуация складывалась аналогичная. По словам Марины Улахановой, в июне действительно начались отмены бронирования отелей, загрузка стала падать.

– Если в зимний сезон были и другие факторы – прежде всего позднее открытие ледовой переправы, а также трагические происшествия на льду Байкала, когда утонул автомобиль УАЗ, – то в июне массовые отмены произошли, со слов коллег из отелей острова, после начала сложностей с топливом.

Испытывали сложности и туроператоры. Эльвира Шагдарон приводила простую арифметику: заправки отпускали топливо лишь по 25 литров на машину. Чтобы доехать до мыса Хобой на Ольхоне и вернуться обратно, одной машине нужно 30 литров.

– То есть мы физически не можем довезти туристов до главной достопримечательности и вернуться! Для нас это паралич работы, – заявляет Эльвира Шагдарон.

Ситуация усугублялась тем, что на Ольхоне вообще нет ни одной АЗС, которая обслуживала бы юридические лица. Предприниматели вынуждены были крутиться, искать бензин по знакомым и доплачивать из своего кармана, лишь бы не подвести туристов.

– Однако важно понимать: дефицит горючего – это не первопричина спада, а скорее катализатор, который подсветил и усугубил уже существующие экономические проблемы отрасли, считает Арминэ Абрамян.

Нужны новые решения. И субсидии на перелёт

На вопрос о путях выхода из кризиса эксперты в один голос отвечают: ключевой барьер – дорогая логистика. Без государственного вмешательства ситуация не изменится.

– Необходимы прямые дотации на авиаперелёты хотя бы для отдельных категорий граждан. Стоимость недельной поездки из центральной России на Байкал для семьи из четырёх человек составляет от 238 до 386 тысяч рублей. При этом перелёт съедает от 56% до 58% бюджета тура. Из них проживание составит от 35 до 70 тыс. рублей в этих пакетах, или 14–18%. Мы даём скидки на проживание, но это капля в море. Потребитель не может себе позволить поездку на Байкал именно из-за стоимости билетов, – заключает Марина Улаханова.

Арминэ Абрамян подтверждает это мнение конкретным примером: средняя стоимость перелёта Москва – Иркутск – Москва на август составляет 80 тыс. руб. на двоих взрослых, а если с ребёнком – 110 тыс. руб. Для сравнения – перелёт на Алтай для такой семьи из трёх человек обойдётся в 80 тыс. руб. Даже Петропавловск-Камчатский, куда из Москвы лететь 9 часов (а не 5 часов, как до Иркутска), – 103 тыс. руб.

– Очевидно, мы проигрываем, – резюмирует эксперт.

Но и самому бизнесу надо перестраиваться, адаптироваться к изменениям спроса, уверены участники туррынка.

– Нам необходимо кардинально менять стратегию и начинать продвижение Байкала на этом рынке. Потенциал Юго-Восточной Азии огромен, и работа с этим направлением может приносить плоды. Мы, например, второй год наблюдаем интерес со стороны туристов из Тайваня, – комментирует Марина Улаханова.

Чтобы оживить спрос, необходимо создавать привлекательные авторские маршруты, экологические туры, гастрономические проекты, уверена Арминэ Абрамян.

– Для этого нужна гибкая ценовая политика. Необходимо подстраиваться под спрос и возможности гостя, соответственно важно работать и над себестоимостью услуг, и хотелось бы видеть поддержку от государства. Не только в части перелётов – возможные субсидии для региональных туристических операторов смогут снизить себестоимость экскурсионных продуктов, что повлияет на спрос, – полагает она.

«Прогноз – осторожный»

Кризисы, по мнению Татьяны Бройдо, вскрывают тонкие места, показывают, над чем поработать и на что посмотреть. Заставляют искать более творческие решения, а где-то – и охладить свои ожидания. Для начала – снизить ценник, который был довольно высоким.

В целом, считает она, тотальный ажиотаж вреден для отрасли.

– Вроде бы здорово, когда стоит очередь из клиентов на любую услугу – на размещение, транспорт или рестораны. Но это ситуация нездоровая с точки зрения бизнеса. Должен быть «воздух», и сейчас он появился в байкальском туризме. В меня, конечно, полетят тряпки и камни за такие слова, но рынок был перегрет. Сейчас он остывает, и я считаю, что это хорошо. Кто-то не справится, кто-то точно вылетит из игры. На примере Листвянки можно увидеть, как много предложений о продаже отелей. Я думаю, что в принципе уменьшится количество людей, которые считают туризм «золотой жилой»: пришёл и заработал миллионы. На этом фоне появится что-то новое, творческое и интересное. Я со сдержанным оптимизмом смотрю на это. Хотя в моменте ситуация очень сложная, – признаёт Татьяна.

Арминэ Абрамян даёт осторожный прогноз и на ближайшие месяцы, и на следующий год. Для выхода из сложившейся ситуации требуется системный и комплексный подход со стороны как участников рынка, так и государства, в поддержке которого очень нуждается туристическая отрасль.

– Гость в первую очередь ценит комфорт и безопасность – это ключевой фактор при выборе места для отдыха, особенно в условиях нестабильности. И в этом плане мы являемся безопасным регионом и готовы предложить туристам комфортный отдых, – подчёркивает эксперт.

Анатолий Казакевич в свою очередь сохраняет оптимизм в долгосрочной перспективе. По его прогнозам, до конца текущего года снижение продолжится, однако Байкал остаётся одним из самых безопасных и экологичных регионов в центре страны, и который неизбежно покажет уверенный подъём.

Иван Рудых

По данным исследования холдинга «Ромир», 36% граждан уже сократили количество своих поездок в этом году.