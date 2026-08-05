Новый сервис «Проверка ссылок», «Краткий пересказ» документов госорганов и другие новшества в летнем обновлении системы КонсультантПлюс

В конце июля обновилась справочная правовая система КонсультантПлюс. Добавлены новый сервис «Проверка ссылок», новая функция «Краткий пересказ» для документов административной практики, улучшена карточка поиска судебной практики, у организаций здравоохранения теперь есть свой собственный профиль. Эти и другие новшества делают работу с КонсультантПлюс еще удобнее.

С помощью нового сервиса «Проверка ссылок» вы можете быстро перепроверить ответы нейросетей, если они ссылаются на НПА и судебную практику, обновить и проверить свои документы (договоры, исковые заявления, нормативно-технические акты и др.), если в них есть ссылки. Просто загрузите документ в сервис - он расставит ссылки на НПА и проверит на актуальность правовые нормы, которые упомянуты. По результатам анализа вы получите отчет с результатами проверки и документ с добавленными ссылками на систему КонсультантПлюс.

Обновилась карточка поиска судебной практики. Все поля карточки теперь сгруппированы по смысловым блокам: «Поиск по ситуации», «Реквизиты документа», «Участники» и др. Появились новые поля для поиска - «ИНН/ОГРН», «Наименование». С их помощью можно узнать, в каком процессуальном статусе выступала та или иная компания по судебному делу: истец это, ответчик или третье лицо и др. Новый дизайн упростит навигацию и сделает поиск удобнее.

Краткий пересказ для административной практики - новая функция на основе искусственного интеллекта. С ним вы получите выжимку документа госоргана, не читая его целиком. Краткий пересказ:

- быстро погрузит в суть дела и выделит главное;

- сэкономит время на анализе документа, кратко расскажет об обстоятельствах дела и выводах госоргана;

- перескажет текст понятным языком.

В аннотациях к документам административной практики добавлена новая кнопка «Выводы». С ее помощью вы получите список ключевых выводов госоргана, сгенерированный искусственным интеллектом. Появились новые фильтры для уточнения поиска: «Сфера регулирования», «Практика ФАС и УФАС», «Поиск по обстоятельствам спора».

Новый профиль для организаций здравоохранения - это уже 10-й профессиональный профиль в системе КонсультантПлюс. Свой профиль - это своя стартовая страница, лента новостей по здравоохранению, тематические видеосеминары, специальные подсказки и результаты поиска. Пользователям системы, которые работают в сфере здравоохранения, теперь станет еще комфортнее работать.

Новые сервисы и возможности помогут специалистам быстрее находить ответы на свои вопросы.

Обновление доступно пользователям офлайна. Сервис «Проверка ссылок» доступен пользователям и офлайна, и онлайна.

Подробную информацию о новшествах узнавайте в сервисном центре КонсультантПлюс