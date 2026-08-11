Как в кризис не забыть о развитии Иркутска?

Когда экономика в кризисе, спрос снижается, а компании борются за выживание – время ли думать о том, как сделать город лучше, краше, удобнее? Что об этом думают иркутские девелоперы?

Екатерина Прядко, «Грандстрой»:

– У нас даже вопроса не возникает, надо или нет развивать город? Да, сегодняшняя турбулентность накладывает ограничения. Но мы и сегодня, работая со своими проектами, в том числе готовим и те продукты, которые будем реализовывать через 10 лет. И думаем не про квартирографию – ее в рамках конструктива можно будет поменять. А о том, как создать среду. Это самое важное. Потому что ее как раз менять очень сложно.

Аркадий Астрахан, «Вместе»:

– Эволюция устроена таким образом, что выживают те, кто умеет эффективно адаптироваться к среде, обустраивать ее под себя и жить в симбиозе. Поэтому, я считаю, и наша стратегия это предполагает, что мы должны развивать глубокие стратегические партнёрства, в том числе и с городом, и с администрациями тех территорий, где мы работаем, и с регионом, и с коллегами по цеху. Эти связи обеспечивают не только успех отдельно взятой компании, но и развитие города, среды в целом.

Наталья Зверева, «Восток Центр Иркутск»:

– В 2017-2018 году мы взяли вектор на развитие города. И сойти с него у нас нет ни шанса, ни желания, потому что видно, как за эти годы Иркутск вырос – в проектах, в архитектуре. Появились настолько красивые дома, что смотришь и думаешь: «Как же классно в них играют смыслы, как много работы команда этого проекта провела!» Развернуться назад мы уже не можем, какие бы внешние условия ни были.

Евгений Савченко «1.618 девелопмент»:

– А кто, если не мы, не девелоперы, будет развивать города? Да у нас свой круг задач: строить хорошее жилье. Задача администрации планировать и строить социальные объекты, дороги. Нужен симбиоз. Но процесс не остановить, он будет продолжаться, мы будем строить и будем развивать.

Дмитрий Литвинов, Домклик:

– Важная часть потенциала развития города – это уверенность в нем, в его будущем, его перспективах. И мы действительно видим, что наши девелоперы верят в Иркутск – здесь живут, здесь строят. А мы всегда готовы поддерживать наших партнёров.

Ирина Маджара, Альфа-Банк:

– Мы не строим, мы финансируем. Но финансируем не просто бетон и не кредитный договор на 15 листов. Мы, на самом деле, финансируем будущее: чтобы в окнах домов загорался свет, чтобы создавались семьи, рождались дети. И это тоже про развитие. А люди хотят жить в комфортных условиях, в красивой среде. Поэтому задача девелопера – придумать эту среду и реализовать. А наша – поддержать финансово.

Денис Денисенко, «ВостСибСтрой»:

– Трудностей у девелоперов много всегда – это сама по себе непростая деятельность. Но жизнь, развитие на паузу не поставишь. Наши питерские партнёры, приезжая, говорят, что у нас интересный город – много разнообразных, классных проектов. Нет такой однообразной типовой застройки, как в крупных городах, где строительство идет целым кварталами. И это следствие того, что иркутский рынок небольшой, мы все работаем со своими проектами в ручном режиме: вынашиваем, вытачиваем. И это здорово.

Евгений Михалёв, «Инфрест Девелопмент»:

– Времена не выбирают, в них просто живут, просто работают с тем, что есть. Поэтому жаловаться, что все плохо, наверное, не стоит. Нужно работать и развивать город. Вопрос как – и это скорее вопрос планирования и расстановки приоритетов. И девелоперов, и архитекторов.

Антон Кондратьев, «ВСС Дом»:

– Мы развиваем, а фактически создаем с нуля среду за городом. Несколько лет назад мы видели, как продукт вырос в Иркутске – теперь этот процесс перемещается в загородные поселки: планировка улиц, общественные пространства, эстетика и продуманность застройки. А поскольку все наши проекты очень крупные, рассчитанные на работу вдолгую, то и развитие мы тоже планируем на годы вперед. Иначе невозможно.