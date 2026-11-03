Связь без помех для заводов и месторождений. Константин Зимин, МТС, – о том, как сети pLTE/5G облегчают цифровизацию производств

Рынок частных сетей LTE остается одним из самых быстроразвивающихся в российской сфере связи. Это неудивительно: крупный бизнес все чаще использует pLTE для цифровизации производств. Иркутская область с ее крупными промышленными предприятиями, с развитой добывающей отраслью тоже не остается в стороне. Какие возможности дает компаниям частная сеть, рассказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

Константин Зимин. Фото из архива компании

Все системы – в одном контуре

Профессиональная радиоcвязь, системы позиционирования персонала и техники, машинное зрение, анализ качества воздуха в помещениях в режиме настоящего времени, онлайн-передача показаний с узлов и агрегатов – все это уже давно не фантастика, а производственные реалии современных предприятий. Но создавать отдельную инфраструктуру для каждой из систем – дорого и сложно. Рано или поздно перед компанией встает вопрос интеграции их в единый контур.

– Одно из решений – создание единой цифровой среды на основе Private LTE/5G сети. Это выделенная мобильная сеть, которая развертывается исключительно на территории конкретного предприятия или организации и работает на частотах, которые выделены только данной компании. Такие сети обеспечивают гарантированные емкость и скорость передачи данных, закрытый корпоративный доступ и изолированный трафик – контроль над связью остается внутри компании, – поясняет Константин Зимин. – Можно сказать, у предприятия появляется свой собственный оператор связи.

Там, где кабель не вариант

Эта технология, по его словам, полезна в первую очередь предприятиям с большими производственными площадками, со сложными условиями работы – крупным заводам и логистическим комплексам, аэропортам, на нефтегазовых месторождениях, разрезах и шахтах. Словом, там, где тянуть кабель сложно, а порой и невозможно, а сигнал wi-fi не проходит или подвержен помехам.

– МТС одной из первых вышла на рынок сетей LTE/5G. Например, сегодня оператор разворачивает беспроводную частную сеть LTE на одном из крупнейших месторождений Дальневосточного федерального округа. Беспроводная LTE-сеть обеспечивает высокую скорость передачи данных между горной техникой, мобильными устройствами сотрудников и производственными системами на территории карьера. С ее помощью диспетчеры могут, например, оперативно контролировать работу машин и оборудования, получая данные об их местоположении, уровне топлива и техническом состоянии. МТС взяло на себя проектирование радиопокрытия, частотное планирование, интеграцию с производственными системами, – приводит пример Константин Зимин.

Важным проектом МТС стало развертывание выделенной сети в аэропорту Сочи, одном из крупнейших авиахабов страны. Сеть LTE/5G-Ready обеспечивает стабильную качественную связь между диспетчерами и операторами наземного обслуживания, поддерживает бесперебойную работу систем при обслуживании воздушного судна в местах взлета, посадки и парковки, несмотря на многочисленные помехи от пользовательского вайфай.

Сеть меняется вслед за потребностями

По мере роста технологических потребностей, сеть можно масштабировать, изменять ее конфигурацию под конкретные задачи предприятия, подключать к ней только нужные локации – цеха, шахты, склады, настраивать приоритетность на критически важных направлениях. А благодаря изолированности сетей pLTE/5G данные максимально защищены от внешнего воздействия.

– К тому же мы, например, используем георезервированное отечественное ядро pLTE, что повышает отказоустойчивость телеком-инфраструктуры, – добавляет Константин Зимин.

Как отмечают предприятия, которые внедряют цифровые решения на основе pLTE, экономический эффект от ее использования достигается за счет сокращения незапланированных простоев, роста коэффициента использования техники, экономии на кабельной инфраструктуре и на персонале за счет дистанционного управления.

Следующий шаг развития частных сетей – переход на использование связи 5G. Это, как отмечают специалисты, значительно расширяет применение технологии, например, позволяет использовать беспилотный транспорт, автономных роботов и технологии дополненной реальности для удаленных манипуляций.

– Недавно МТС запустила 5G Иркутске, уверен, что в дальнейшем 5G у нас станет основой для интернета вещей, видеоаналитики, роботизации и автоматизации производств. Эти возможности помогут предприятиям Приангарья работать эффективнее и безопаснее, а региону в целом – развиваться, – подчеркивает Константин Зимин.

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily недавно опубликовало результаты исследования российского рынка частных мобильных сетей – Private LTE/5G. Лидером по их развертыванию стал МТС: на долю оператора приходится 40% всех коммерческих проектов (47 из 117), внедренных с 2018 года. Часть из них была реализована на месторождениях в Иркутской области.