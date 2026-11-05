Что происходит, пока вы откладываете восстановление зуба? Юлия Мушакова, СЕО и главный врач сети стоматологий «32 белых»

Если потерянного зуба не видно при улыбке, его восстановление легко отложить. Особенно если ничего не болит. Всегда найдется что-то более важное - работа, встречи, семья. Однако отсутствие боли ещё не означает, что ситуация остаётся прежней, предупреждает Юлия Мушакова, учредитель, СЕО и главный врач сети стоматологий «32 белых», и предлагает рассмотреть основные этапы изменений.

Юлия Мушакова, СЕО и главный врач сети стоматологий «32 белых». Фото предоставлено компанией

Первые недели: дискомфорт проходит, изменения начинаются

После удаления заживает десна, постепенно уходит болезненность. Кажется, что проблема осталась позади. Но в области удалённого зуба начинается перестройка костной ткани: её объём и форма меняются.

Уже в этот период стоит обсудить с врачом план восстановления. Срок установки импланта определяют индивидуально — иногда необходимо дождаться заживления. Важно, чтобы ожидание было частью плана лечения.

Первые 3–6 месяцев: незаметные изменения

В первые месяцы после удаления уменьшение объёма кости обычно происходит наиболее активно. Человек привыкает жевать без одного зуба, а условия для его восстановления тем временем меняются.

Если костной ткани окажется недостаточно для установки импланта в нужном положении, может потребоваться её дополнительное восстановление. Поэтому даже при отсутствии жалоб откладывать консультацию на неопределённый срок не стоит.

Год и более: лечение может потребовать дополнительных этапов

При длительном отсутствии зуба соседние зубы могут наклоняться в сторону промежутка, а зуб на противоположной челюсти — выдвигаться, потеряв привычный контакт. Пространство для будущей коронки меняется.

В сочетании с дефицитом кости это иногда усложняет лечение: перед протезированием могут понадобиться костная пластика или ортодонтическая подготовка. Дополнительные этапы способны увеличить сроки и стоимость восстановления.

Важно понимать: указанные временные рамки - это условные ориентиры. Такие изменения могут возникать раньше или позже и выражены у всех по-разному. Скорость изменений зависит от того, какой зуб утрачен, состояния кости, дёсен и прикуса.

Но даже если зуба нет уже несколько лет, это не означает, что восстановить его поздно. Начать стоит с диагностики, чтобы понять, какие варианты лечения доступны именно вам.

В клинике «32 белых» мы проводим Дни имплантации. В эти дни вы можете пройти бесплатную диагностику: КТ-снимок и осмотр двумя специалистами, а также получить скидку на план лечения.

Даты ближайших дней имплантации смотрите на нашем сайте.

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