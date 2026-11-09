Архитектурный код: Как одно здание может изменить экономику целого района

Архитектурному бюро «Мегаполис» 9 лет. Офис компании остается в Иркутске, но ее проекты можно встретить по всей стране – от Якутии до Анапы. За что ценят архитекторов бюро, как среда влияет на экономику локаций и где находится баланс между уважением к контексту и смелостью предложить что-то новое, Газете Дело рассказал главный архитектор и руководитель бюро Александр Янов.

«Не просто дом, а пространство вокруг него»

Специализация бюро – многоквартирные жилые дома: от камерных проектов до масштабных комплексов. Однако компания работает и с административно-деловыми центрами, торговыми объектами, а также иногда проектирует 2–3 индивидуальных дома в год с амбициозными задачами.

– При этом коллеги из Иркутска рвутся в Москву или Санкт-Петербург за проектами с серьезными бюджетами. Мы же работаем в Сибири и идём в большей степени на Восток, – рассказывает Александр Янов.

Сегодня в портфеле «Мегаполиса» – объекты в Якутии, Хабаровском крае, Забайкалье, Улан-Удэ, Новосибирске и Анапе. Например, в Хабаровске бюро проектирует около 150 000 квадратных метров жилья.

– Нас ценят, потому что мы решаем комплексные задачи. В основе нашего подхода лежат отказ от типовых решений – для каждого проекта мы ищем уникальные черты, отвечающие контексту места – и формирование среды. Бюро проектирует не просто здание само по себе, но пространство формирующееся внутри и вокруг него. Это работает на разных масштабах: в отношении и небольшого кафе, и масштабного жилого комплекса. Мы работаем не только над архитектурой, но и над сценарием пространства в разных его масштабах, – поясняет Александр.

Ключ к качеству – сильная архитектурная команда.

– Это творческая группа, с которой начинается идея и формирование любого объекта, – поясняет Александр Янов. – Есть партнеры, которых мы привлекаем под конкретные цели проекта. Приглашаем редких специалистов для сложных задач, усиливая команду проекта. Тем не менее мы остаемся в роли генпроектировщика: контролируем процесс на всех его этапах – от начала и до конца.

«Среда – это не сумма зданий, а их взаимодействие»

Появление нового архитектурного объекта в городе – мощный экономический рычаг, который может как вывести район на новый уровень, так и обрушить стоимость недвижимости, уверен Александр Янов.

Неудачные проекты портят архитектурный облик места, нарушают пешеходные потоки и тянут капитализацию зданий вниз. Зато появление даже одного яркого объекта становится событием, делает район точкой притяжения. Классический пример – 130-й квартал, где воссоздание исторического контекста превратило депрессивную территорию в экономический и событийный хаб.

– Контраст – улица Урицкого, которая всегда была мощной пешеходной артерией, сейчас выглядит неживой. Совсем недавно было вложено много средств и сил в ее благоустройство, но это не помогло, потому что пространство не насытили якорными функциями – объектами, которые привлекали бы людей, – указывает эксперт.

Другой позитивный пример, по мнению Александра, – ЖК «Автор» у «Сильвер Молла». По факту это редевелопмент промышленной территории, которая была занята складами.

– Благодаря появлению качественной жилой архитектуры этот район начал развиваться совершенно иначе и стал гораздо более привлекательным для дальнейшего развития и появления новых интересных проектов, – считает он.

«Срок жизни проектов сократился»

При этом архитектор напоминает, что среда – это не сумма зданий, а их взаимодействие. И это налагает дополнительную ответственность на архитектора. Повышает значимость профессионализма всей творческой команды проекта.

– Ответственность архитектора 200 лет назад была колоссальной – здание строилось на века вперед, без права на ошибку. Я восхищаюсь домами XIX – начала XX века на улице Карла Маркса. Сегодня эта ответственность, кажется, размылась, поскольку срок жизни зданий сократился: в Москве объекты, построенные всего 40 лет назад, уже сносят под реновацию, так как они морально устарели.

С одной стороны, по мнению архитектора, короткий «век» архитектуры позволяет исправлять градостроительные ошибки быстрее.

– Скажем, хаотичную застройку 90-х и нулевых. Посмотрите на улицу Дзержинского, – это яркий пример, как хаос сделал пространство дискомфортным для пешехода.

Но с другой, именно качественная среда формирует в человеке чувство прекрасного.

– Через качественные архитектурные проекты горожанин начинает понимать, что правильно, а что нет, какие материалы стареют благородно, а какие выглядят убого уже через пять лет. К примеру, итальянцы, живущие среди прекрасных примеров архитектуры времен эпохи Возрождения и античности, впитывают правильные пропорции с самого детства. Их невозможно обмануть плохой архитектурой – они кожей чувствуют фальшь, – говорит Янов. – С появлением новых, качественных и продуманных объектов и пространств важнейшая образовательная функция начинает работать и у нас.

Совет девелоперу: «Архитектор – главный союзник»

«У каждого участника стройки свои цели: инвестор хочет сэкономить, строитель – сдать в срок, а архитектор думает категориями наследия. Мы создаем то, чем будем гордиться десятилетиями. Обращаясь к архитектору, заказчик должен довериться ему. Именно он знает, как повысить капитализацию не за счет дешевых метров, а за счет качества.

Сложные решения пугают ценой, но именно индивидуальность выделяет здание. Современная архитектура страдает скудостью деталей. В ней мало элементов, за которые мог бы зацепиться взгляд. Мы же всегда предлагаем элементы, создающие «характер» дома. Они могут стоить дороже, но это добавленная стоимость, которая остается навсегда», – поясняет Янов.

«От депрессивного пустыря к центру притяжения»

Создание качественной среды, по словам Александра Янова, – это поиск баланса между уважением к контексту и смелостью предложить что-то новое. На примере реализованных в Иркутске проектов бюро «Мегаполис» он рассказал, как деликатно вписать объект в существующую ткань города или создать новый архитектурный акцент.

Кейс 1: Клубный дом на улице Грязнова

Дом в историческом центре, соседствующий с объектом деревянного зодчества. Перед командой стояла нетривиальная задача: соблюсти жесткие рамки регламентов (красные линии, высота) и доказать, что современная архитектура не обязана вступать в диссонанс с историей.

«Удалось тактично вписать дом в ткань улицы. Здание, несмотря на современные архитектурные приемы, не выглядит чужеродно, а наоборот, вступает в диалог с окружающей застройкой, формируя пространственный и смысловой ансамбль “старого и нового”».

Специально для клубного дома была придумана «стеклянная вставка» без видимых стальных или алюминиевых элементов – ее создавали вместе с инженерами компании «Алютех» из Минска. Сейчас компания использует этот узел как каталожное решение для других проектов, реализующихся по всей стране.

«Такие элементы индивидуальности делают объект уникальным, дают ему свой стиль и неповторимость».

Кейс 2: Кафе «Волна» в микрорайоне Солнечный

Изначально планировалась реконструкция старого здания, но бюро убедило заказчика в необходимости нового строительства. Это была не просто постройка, а создание точки притяжения – «саженца», с которого должно было начаться качественное преобразование всей территории у пристани.

«Мои знакомые не раз говорили, что с удовольствием ходят в новое кафе. Теперь не нужно ехать в центр, на бульвар Гагарина. Можно просто прогуляться по живописной набережной Солнечного, выпить кофе, провести время с семьей или друзьями», – отмечает Александр Янов.

Кейс 3: ЖК «Бабр» на улице 3 Июля

Задача была сложной. С одной стороны, инвестор хотел создать приватное премиальное жилье в туристически активной части исторического центра. С другой – нельзя было допустить появления «мертвой среды», где улица формируется зданием с дорогими магазинами, куда заходит один посетитель в день.

«Со стороны активной городской артерии 3 Июля мы решили не застраивать участок по границе, а отодвинуть дома вглубь. Это позволило создать пешеходный бульвар для прогулок горожан и активировать первые этажи: открыть кофейни, ритейл и объекты стрит-фуда. Несмотря на высокую аренду, поток людей с бульвара позволил бизнесу зарабатывать. Нам удалось соединить в проекте камерную приватную атмосферу внутри дворового пространства и демократичную и активную среду снаружи», – рассказал Александр Янов.

Акцентом здания стал сложный стеклянный элемент на углу Красного Восстания и 3 Июля, который архитекторы прорабатывали совместно с немецкими инженерами.

«Он напоминает торосы льда на Байкале. Это не буквальная цитата, а тонкая визуальная рифма с местом, в котором мы живем», – добавляет архитектор.

Кейс 4: ЖК Riverang на Верхней Набережной

Архитекторам предложили вписать многофункциональный массив в небольшой участок (примерно 1 га) с перепадом высот в 30 метров.

«Мы предложили дорогостоящие инженерные решения по усилению склона, спроектировали двухъярусную автостоянку, врезанную в рельеф, а на первую линию вынесли мощный стеклянный стилобат. В нем появятся магазины и кофейни. Это позволит продолжить набережную и связать её с пешеходными маршрутами бульвара Гагарина. Кроме того, линейный характер нашего комплекса позволит собрать «фасад» Верхней Набережной с ее хаотичной застройкой, упорядочить ее. Нам было важно восприятие комплекса с разных точек города: с Академического моста, с противоположного берега, с уровня взгляда пешехода, прогуливающегося рядом со зданием, поэтому работа над объемно-пространственным решением и фасадами здания происходила на разных масштабах», – прокомментировал Александр.

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Материалы данной подборки опубликованы при поддержке Центра «Мой бизнес» Иркутской области в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика»

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