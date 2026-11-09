«Мастер-план без управления – лишь папка на полке»: Алёна Семиусова – о том, как сполна реализовать потенциал пространства

Архитектура – это прежде всего работа с пространством. Масштаб не принципиален: городская среда, интерьер коворкинга или выставочный зал требуют одного профессионального взгляда. Так считает архитектор Алёна Семиусова. О том, какие принципы лежат в основе ее подхода, как работает мастер-план и как сделать, чтобы он действительно реализовал потенциал локации, – в этом материале.

Алёна, вы в профессии более 10 лет. Какие проекты сформировали ваше портфолио за этот срок?

– Я начинала с градостроительства, занималась коммерческими интерьерами и индивидуальным жилым строительством, разработкой мастер-планов – участвовала в проекте реновации площадки БЦБК, вела выставочно-музейные проекты. На первый взгляд, картина довольно пёстрая, но архитектура – это прежде всего работа с пространством. Масштаб не принципиален: городская среда, туристический объект или квартира требуют одного профессионального взгляда. И подходы к ним у меня в чем-то схожи.

В чем именно?

– Я всегда ориентируюсь не только на заказчика, но и на тех, кто будет пользоваться пространством. Скажем, в проекте интерьера студенческого коворкинга я опиралась на пожелания студентов: каким они хотят видеть это пространство, какими функциями его наполнить. Эту логику я заложила в концепцию. В результате место стало популярным: его площади забронировали на много недель вперёд ещё до официального открытия.

Какой проект из вашей практики вы бы выделили особо и почему?

– Пожалуй, работу в «БАЙКАЛ.ЦЕНТРе»: тогда я впервые на практике столкнулась с мастер-планированием. Хотя познакомилась с этим инструментом гораздо раньше. Я участвовала в реализации мастер-плана города, в том числе территории бывшего Байкальского ЦБК – у меня были локальные задачи, такие как разработка концепции форумной зоны и реализация проекта Музея БЦБК.

Мастер-планы сегодня очень популярны. Считается, что они влияют на экономический потенциал города, привлекательность локации. Ваш опыт это подтверждает?

– Мастер-планирование – европейская практика, для нашей страны довольно новая. Это предварительный этап, на котором формируется концепция: что будет происходить на территории, кто будет участником, какие инструменты понадобятся для его реализации. У нас этот этап традиционно пропускали: вместо идеи сразу появлялся документ, регулирующий использование территории и параметры застройки, – генплан, ПЗЗ, градостроительные регламенты. Градостроительные документы бесспорно очень важный этап, отвечающий на вопрос «что можно делать с землей». Но они лучше будут работать, когда проведена предварительная работа, объясняющая «для кого эта территория и какие мероприятия нужны, чтобы этот замысел реализовать»?

Мастер-план смотрит на жителей, предпринимателей, разных пользователей территории. Без такой картины хороший городской проект сделать невозможно. Так что, сам по себе мастер-план может и не вызовет поток инвестиций и интерес туристов к локации, но он помогает понять потенциал, куда стоит двигаться.

Вот только просто сам факт разработки документа ничего не решает, если нет управления его реализацией.

Что вы имеете в виду?

– Можно провести отличную социологию, проработать концепцию, но архитектор, который проектирует музей, поймёт план по-своему, а подрядчик, который будет закупать фонари для площади, – по-своему. В результате получится не просто стилистическая разноголосица, а разрозненные объекты, плохо взаимодействующие друг с другом. Чтобы этого не случилось, нужен специалист или команда – интегратор, который будет удерживать общую картину, добиваться воплощения именно того, что было заложено в концепцию, что важно и нужно ее заказчику.

Мастер-план форумной зоны в Байкальске

Изображение предоставлено А. Семиусовой

Иными словами, вы говорите о необходимости проектного офиса, который будет вести проект до воплощения?

– Да, в котором обязательно есть архитектор, имеющий проектное и пространственное мышление, умение выстроить сценарий поведения пользователя в пространстве, способность упаковывать сложные идеи в понятные схемы: сложный проект часто нужно защитить перед непрофильным заказчиком, и здесь нужны уже навыки кросс-функционального управления. Проще говоря, такой специалист может задать вопрос: «Зачем лестница там, где не предполагается людских потоков?», объяснить, почему нужно именно такое покрытие, а не иное, такая ширина парковки.

Но у нас пока не так много городов, которые в принципе разработали мастер-планы, не говоря уже об их грамотной реализации...

– На самом деле такой подход будет полезен и в проектах меньшего масштаба. Например, я когда-то участвовала в разработке мастер-плана турбазы: в нем важно было заложить спортивные функции в тёплое время года и предусмотреть возможность использовать объект как всесезонный отель для приёма туристов. Тренд на организованные посёлки тоже даёт поле для работы таких специалистов. Важно осознать, что управление реализацией мастер-плана позволяет работать потом пространству правильно и сполна реализовать свой потенциал.

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Материалы данной подборки опубликованы при поддержке Центра «Мой бизнес» Иркутской области в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика»

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