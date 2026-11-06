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Архитектура без противостояния: Андрей Матвеев – о слагаемых гармоничных проектов

Сегодня ключевой задачей архитектора становится грамотная интеграция новых зданий в уже существующую ткань поселков и городов, уверен архитектор Андрей Матвеев, руководитель Архитектурной студии «МАТ». О принципах, которые лежат в основе его проектов – и частных домов, и туристических объектов – он рассказал нам.

Каждый дом – часть общей среды

– В начале карьеры я активно участвовал в комплексном проектировании коттеджных поселков. Мы занимались разработкой общего облика, стремясь к разнообразию домов по назначению, этажности и площади, но в гармоничном сочетании.

И сегодня я исхожу из того, что каждый дом – не отдельный объект, а часть общей среды. Идеально, когда здание органично в нее вплетается, архитектура не конфликтует с окружением. Подобно лесу: несмотря на все разнообразие его элементов, мы ощущаем гармонию. Природа – это пример невероятно сложной и многогранной системы, которая тем не менее обладает удивительной целостностью.

Благоустраивать только свою «точку», игнорируя окружение, – не лучшая идея. Людям необходимо видеть красоту. Одно дело – жить в красивом доме, и совсем другое – иметь красивый вид из окна. Для полноценной среды необходимы оба этих элемента.

Важно учитывать сценарии жизни

– При создании проекта необходимо учитывать не только предпочтения заказчика, но и сценарии жизни человека: от заезда на участок и парковки в гараже до ежедневных перемещений внутри дома. Тогда пространство получится не только эстетичным, но и максимально функциональным.

Такой подход, безусловно, требует насмотренности. Двадцать лет в профессии позволили накопить необходимый опыт. Но невозможно делать выдающиеся проекты, не покидая пределы своего города. Я постоянно путешествую. Мне интересно исследовать разные варианты, пробовать на себе всевозможные дизайнерские и архитектурные решения. Это помогает находить и создавать нестандартные подходы.

Создавать точки притяжения

– В последние несколько лет, помимо частных домов, я активно занимаюсь туристическими объектами. Это направление на Байкале имеет свою специфику: здесь, как правило, нельзя возводить капитальные здания, а все элементы должны органично вписываться в окружающее пространство.

Один из моих любимых проектов – комплекс «Азатай» в Большом Голоустном. Нам удалось четко проработать генплан и расположить здание таким образом, чтобы из всех номеров открывался вид на Байкал. Несмотря на фактическую удаленность отеля от береговой линии, получилось создать эффект слияния с озером: вода визуально начинается прямо от подоконников.

Оптическую иллюзию создает и бассейн со стеклянной стенкой на территории комплекса. Когда на улице минус 20 и туман, вы ныряете в теплую воду, подплываете к краю – кажется, будто купаетесь в самом Байкале.

В такие места людям хочется возвращаться – они становятся точками притяжения. О них рассказывают другим, которые затем приезжают, чтобы все увидеть собственными глазами.

Гармония привлекает людей

– Многие выбирают места для путешествия или жизни в том числе по комфортности и привлекательности окружающей среды. Почему, например, туристы любят Петербург? Не за пасмурную ведь погоду, а за многообразный архитектурный ансамбль.

Почему все большей популярностью у отдыхающих пользуются китайские города, например Шанхай? Для их обустройства пригласили лучших архитекторов мира, которые создают почти космические объекты, но при этом бережно вписывают их в ландшафт, восстанавливают старые кварталы и сохраняют аутентичность. И все это гармонично сосуществует вместе. Именно такой синтез притягивает людей.

Удачным архитектурным примером является и наш 130-й квартал в Иркутске: к слову, будь он просто музеем под открытым небом – он не был бы никому нужен. Пространство становится по-настоящему живым и интересным только тогда, когда качественная архитектура наполняется функциями: ресторанами, магазинами, сервисами. И чем они разнообразнее, тем ценнее среда.

Пространство формирует социальный климат

– Красивая и удобная среда не просто развивает территорию – она меняет самих людей. Когда в Ангарске мы проектировали набережную со стеклянными ограждениями, многие были уверены, что их разобьют в первую же ночь. Этого не произошло.

По моему опыту, комфортное пространство воспитывает бережное отношение само по себе – у человека не возникает желания его разрушать. Более того, интересные решения вызывают естественный отклик – желание сфотографировать их и рассказать об этом месте. Среда влияет на человека, а человек – на все остальное. Инвестиции в то, что вокруг, всегда дают отдачу и запускают цепную реакцию.

+7 902 513 1400

 

Материалы данной подборки опубликованы при поддержке  Центра «Мой бизнес» Иркутской области в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика»

 

 

Реклама. ИП Матвеев Андрей Сергеевич, ИНН 381108516715. erid:2VfnxxqpCiy

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