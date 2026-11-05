Больше чем показ – Алёна Усова о бизнес-интеграции и экспансии «Восхода»

Первый модный показ выпускников иркутской модельной школе SISTERS с символичным названием «Восход» состоялся в январе 2024 года на небольшой площадке. В августе 2026-го он прошёл четвёртый раз, и это уже был эффектный перформанс под открытым небом в конном центре Фонда Тихомировых, объединивший креативные индустрии, бизнес, социальные смыслы и людей самого разного возраста и возможностей. Как за два года из камерного мероприятия сделать яркое и масштабное культурное событие федерального уровня, рассказала автор проекта «Восход», основатель модельного агентства и школы SISTERS Алёна Усова.

«Партнёрство – это равноценный обмен»

По словам Алёны Усовой, за два года у проекта «Восход» сформировалась устойчивая динамика развития: каждый раз событие открывает новую, порой неожиданную локацию, при этом последовательно расширяется его масштаб – как по площадкам проведения, так и количеству участников, охвату аудитории и заинтересованных в партнёрстве коммерческих структур.

– Если первый «Восход» прошёл в будущем кампусе модельной школы SISTERS практически в камерном формате, второй – по инициативе команды проекта в исторических интерьерах Гранд-отеля, то идея провести третий показ на территории «Первой автоколонны», а четвёртый в конноспортивном центре Фонда Тихомировых принадлежала уже непосредственно этим компаниям, – рассказала Алёна.

Взаимодействие с бизнесом – важная часть модели «Восхода» и занимает значительную часть подготовки проекта. При этом команда принципиально отказывается от стандартного подхода, когда один и тот же рекламный стенд переносится с мероприятия на мероприятие. Каждая интеграция, подчёркивает Алёна Усова, должна соответствовать общей концепции события. Поэтому партнёры проекта не ограничиваются размещением логотипа или стандартной рекламной интеграцией – для каждого создаётся собственный формат присутствия, встроенный в общую эстетику события.

– Для нас партнёрство – это равноценный обмен. Мы хотим, чтобы человек не просто увидел бренд или взял листовку, а действительно с ним взаимодействовал. Поэтому партнёры становятся частью самого проекта, – отметила Алёна Усова.

«Мы готовы выйти за пределы региона»

Говоря о дальнейшем развитии «Восхода», Алёна Усова сделала акцент на том, что оно пойдёт сразу в нескольких направлениях. Одно из них – выход проекта за пределы Иркутской области и проведение событий в других городах силами иркутской команды. Среди возможных направлений – Владивосток, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Москва.

Ещё одно направление – создание образовательной составляющей. В перспективе «Восход» может стать частью более широкого события, посвящённого креативным индустриям, с участием приглашённых экспертов, представителей творческих направлений, бизнеса и профессиональных сообществ.

– Мы чувствуем, что можем сделать следующий шаг. Нам хочется показывать, что Иркутск и Иркутская область способны создавать проекты высокого профессионального уровня, которые интересны людям далеко за пределами региона. И при этом сохранять главное – энергию и смысл, ради которых существует «Восход», – подчеркнула Алёна.

Кроме этого, «Восход», по мнению команды, обладает потенциалом не только как культурное событие, но и как инструмент привлечения людей в регион: гости приезжают непосредственно на проект, при этом знакомятся с Иркутском, едут на Байкал и увозят с собой впечатления о территории и людях, которые здесь создают современные культурные продукты.

На четвёртый проект «Восхода» приехали 18 участников московского бизнес-сообщества Noodome. По словам соучредителя и руководителя Фонда Тихомировых Михаила Тихомирова, многие из них имеют большую насмотренность и привыкли к событиям высокого уровня, однако иркутский проект стал для них неожиданным опытом.

– Я видел, с какими глазами они выходили после «Восхода». Самый общий комментарий был примерно один: это запредельный уровень, мы такого не ожидали. И это было не из вежливости – люди действительно получили совершенно новый для себя опыт, – поделился Михаил и отметил, что это не просто открывает «Восходу» дорогу в Москву, а обещает всестороннюю поддержку.