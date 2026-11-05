Бизнес на краю. Кто первым пойдет ко дну?

Предприниматели стабильно составляют 20-30% всех клиентов в делах о личном банкротстве. Они всегда ходят по краю. Финансовый управляющий Игорь Льгов, в практике которого были сотни таких кейсов, назвал главные группы риска в 2026 году.

1. Селлеры Wildberries и Ozon: иллюзия контроля

В этом году по продавцам маркетплейсов ударили со всех сторон. Если раньше они тонули из-за собственных ошибок, то летом реализовались внешние угрозы – пожары на складах уничтожили товарные остатки.

«У меня были клиенты, которые брали ипотеку под строительство дома, а деньги вкладывали в бизнес на WB... Отдавали по два миллиона за курсы «успешной торговли». Были те, кто платил блогеру три миллиона за рекламу, и их просто кинули. Понятно, что и после потери товара многие в ближайшее время будут банкротиться», – рассказывает Игорь Льгов.

Но парадокс в том, что первыми к управляющему пришли не владельцы бизнеса, а их сотрудники. Людей предупредили о сокращении, у них ипотеки и кредиты. Зарплата была 80 тысяч рублей, а с сентября её не будет.

«Сами же предприниматели до последнего будут держаться за своё дело. Перекредитуются, заложат квартиру, дачу, и только когда наступит крайняя точка – тогда придут. Но иногда бывает поздно, – поясняет эксперт. – У меня есть клиентка. Сама торгует, инвестирует в бизнес мужа. Продали всё: дачу, свою квартиру. Набрали кредитов даже под жильё мамы-пенсионерки, по которым уже не платят. То есть маму скоро выселят. Всё ради того, чтобы спасти бизнес мужа. Вопрос – зачем? Они потеряли уже три объекта недвижимости. Это опытный человек, не вчерашний студент. Но она решила идти до конца».

Менталитет продавцов на маркетплейсах схож: они годами терпят убытки, хотя для многих бизнес давно превратился в самозанятость на грани рентабельности.

2. Строители ИЖС: кровавый рынок частного домостроения

Еще одна категория в зоне риска – строители индивидуального жилья (ИЖС). Обычно это ИП, работающие по договору строительного подряда. Многих привлекает этот рынок, он кажется «горячим», но при этом мало кто оценивает риски.

«Строители часто не понимают, что они подпадают под закон о защите прав потребителей. А по нему, если дом построен с недочетами, с подрядчика могут взыскать сумму основного долга плюс огромный штрафной процент за несоблюдение сроков. Предприниматель искренне недоумевает, почему он еще остался должен. Эта категория тоже к нам сейчас идёт», – резюмирует эксперт.

Игорь Льгов напоминает всем предпринимателям: закон о банкротстве скоро ужесточится: «Если чувствуете, что бизнес поплыл – приходите на бесплатную консультацию сейчас. Потом спасать будет нечего».

Кто чаще идет на банкротство?

Игорь Льгов делится наблюдениями из практики

Женщины приходят чаще мужчин. Часто разведенные, воспитывающие двоих детей и тянущие ипотеку. Если замужем, то именно они отвечают за семейный бюджет – такой вот «крёстный отец» в юбке. Они приходят к юристам не из-за паники, а когда понимают, что ресурс исчерпан.

Часто разведенные, воспитывающие двоих детей и тянущие ипотеку. Если замужем, то именно они отвечают за семейный бюджет – такой вот «крёстный отец» в юбке. Они приходят к юристам не из-за паники, а когда понимают, что ресурс исчерпан. Предприниматели обращаются чаще, чем представители других профессий. Самые стрессоустойчивые люди в стране. С ними легко работать: сказал принести документы – принесли через час. Но психологически они упираются до самого финала. Терпят убытки месяцами и часто приходят только в точке невозврата.

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Кабинет кредитного юриста Льгова И.Н.

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