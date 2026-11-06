Цена крепкого рубля: как он влияет на экономику и бизнес

Крепкий рубль снижает стоимость импортных товаров и помогает сдерживать рост цен. Для экспортеров такой курс означает сокращение рублевой выручки, а высокая стоимость кредитов мешает компаниям воспользоваться укреплением валюты для обновления оборудования. Почему рубль сохраняет устойчивость и что может изменить ситуацию, объясняет исполнительный директор УК «Альфа-Капитал» в Иркутске Ольга Глызина.

Преимущества и ограничения

Для компаний, закупающих за рубежом сырье, комплектующие и оборудование, укрепление рубля снижает затраты. Более дешевый импорт также помогает ограничивать рост внутренних цен. Однако воспользоваться благоприятным курсом для закупки импортного оборудования бизнесу непросто: заемные деньги остаются дорогими.

– Крепкий рубль позволяет дешевле закупать импортные станки и оборудование, но высокая ставка ограничивает возможности финансировать такие покупки. Поэтому бизнес не может в полной мере использовать преимущества сильной валюты для инвестиций, – отмечает Ольга Глызина.

Для Банка России укрепление рубля особенно важно, поскольку оно служит дополнительным фактором сдерживания инфляции. Удешевление импортных товаров и компонентов уменьшает давление на цены, а устойчивое замедление их роста создает условия для дальнейшего снижения ключевой ставки.

– Исторически периоды устойчивого замедления инфляции в России часто сопровождались укреплением рубля, тогда как его резкое ослабление, наоборот, быстро переносилось в цены. В этом смысле крепкий рубль стал одним из факторов, которые позволяют экономике проходить период охлаждения с меньшим инфляционным давлением. Чем устойчивее будет динамика цен, тем больше пространства появится у ЦБ для смягчения денежно-кредитной политики, – поясняет Ольга.

Влияние на экспорт

Для экспортеров укрепление рубля оборачивается снижением выручки в пересчете на российскую валюту.

– Компании получают значительную часть выручки в иностранной валюте, а большую часть расходов несут в рублях. При укреплении курса их рублевая выручка и рентабельность снижаются, – говорит Ольга Глызина.

Особенно чувствительным укрепление рубля может быть для нефтегазового сектора, если сильная национальная валюта сочетается с низкими ценами на нефть. Давление на денежные потоки ограничивает инвестиционные возможности компаний.

По оценке эксперта, в таких условиях предприятия могут осторожнее подходить к расширению бурения. В перспективе это способно отразиться и на объемах добычи.

Что поддерживает рубль

Причины устойчивости российской валюты Ольга Глызина связывает прежде всего с изменениями валютного рынка после 2022 года. Экспорт продолжает приносить больше валюты, чем требуется для оплаты импорта, а каналов, через которые эта валюта раньше уходила из страны, стало меньше.

– Раньше постоянный спрос на валюту формировали в том числе зарубежные инвестиции и обслуживание внешнего валютного долга. Сейчас возможности для вложений за рубежом ограниченны, а погашение задолженности постепенно сокращает потребность в иностранной валюте для выплаты долга и процентов, – объясняет она.

В результате экспорт продолжает формировать устойчивое предложение валюты, тогда как структурный спрос на нее остается относительно низким. Именно это соотношение, по мнению эксперта, создает фундаментальную поддержку рублю.

Что способно изменить курс

Наличие фундаментальной поддержки не исключает заметных колебаний. Скорее речь идет о том, что для устойчивого ослабления валюты необходим более существенный сдвиг в балансе спроса и предложения.

Одним из факторов ослабления может стать изменение бюджетного правила. Операции государства с валютой сглаживают влияние нефтяных цен на курс, поэтому изменение их объема способно сдвинуть равновесие на рынке. Дополнительное влияние может оказать снижение цены отсечения нефти до 50 долларов за баррель в 2027 году. Оно предполагает направление большего объема нефтегазовых доходов в Фонд национального благосостояния и увеличение спроса на валюту со стороны государства.

– Возможное ослабление рубля в таком случае способно усилить инфляционное давление и потребовать более жесткой политики Банка России, – считает Ольга Глызина.

Другой риск связан с состоянием экономики. Глубокий спад способен усилить неопределенность и увеличить спрос на иностранную валюту со стороны тех, кто стремится сократить рублевые риски.

При этом постепенное снижение ключевой ставки само по себе эксперт не считает достаточным условием для сильной девальвации: структурный спрос на валюту остается заметно ниже, чем несколько лет назад.

Перспективы рубля

В базовом сценарии Ольга Глызина ожидает, что до конца года курс может оставаться в диапазоне 80–85 рублей за доллар. По ее оценке, такой диапазон сохраняет сдерживающее влияние на инфляцию и одновременно несколько смягчает давление на экспортеров.

– В 2027 году фундаментальные условия для крепкого рубля сохранятся. Курс может колебаться под влиянием внешних событий или бюджетных операций, но для устойчивого перехода к заметно более слабому рублю потребуется существенное изменение баланса спроса и предложения валюты, – заключает эксперт.